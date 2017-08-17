 Двое вооруженных людей ворвались в бар в Барселоне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По некоторым данным, мужчины взяли в заложники посетителей ресторана.
МВД Испании советует оказавшимся поблизости людям оставаться на своих местах до распоряжений полиции.
Ранее сообщалось, что небольшой фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Как минимум 20 человек получили ранения, один человек скончался.
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Между прочим Офшоренко сосед Пу по вилле.
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Я что-то пропустил? Что именно испанцы хуйлу сделали?
Или это по принципу "где мы ещё не проводили террактов"?
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да и туристов там толпы, легкая цель
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Взрыв пердаков гарантирую
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Совпадение? Не думаю!
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