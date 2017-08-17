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 Двое вооруженных людей ворвались в бар в Барселоне

теракт барселона

Двое вооруженных людей ворвались в ресторан в Барселоне после наезда фургона на пешеходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также: Фургон въехал в толпу людей в Барселоне. ВИДЕО

По некоторым данным, мужчины взяли в заложники посетителей ресторана.

МВД Испании советует оказавшимся поблизости людям оставаться на своих местах до распоряжений полиции.

Ранее сообщалось, что небольшой фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны.

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Как минимум 20 человек получили ранения, один человек скончался.

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Ну да, конечно кацапы будут качать тему суверенитета Каталонии.
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У них там виллы. Лично у Пути. У них там бабки. В США идет расследование по поводу недвижимомти Пу и его ближайшего окружения, их счетов в банках. Сенат дал 6 месяцев все найти и обнародовать.
Между прочим Офшоренко сосед Пу по вилле.
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А почему именно Испания?

Я что-то пропустил? Что именно испанцы хуйлу сделали?

Или это по принципу "где мы ещё не проводили террактов"?
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Да и подначить внуков дедаваевалов, которые вместе с советскими ихтамнетами против Франко воевали, проще, наверное.
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Пропустили. Барселонцы зажрались и протестуют против наплыва туристов.
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Так это наоборот хорошо, как для хуйла и Ко. Теперь все в намКрыш попрут.
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Сомневаюсь, что в Барселону едут туристы с диагнозом кретинизм.
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стимулируют каталонский сепаратизм
да и туристов там толпы, легкая цель
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Ща МИД РФ - "вот сотрудничали бы с Россией, терактов бы не было".. типа Россия к этому не причастна. А можно мацкалей потролить и сделать вброс и испанских СМИ что свидетели слышали как эти двое переговаривались по-русски
Взрыв пердаков гарантирую
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Впервые о таком типе терактов я услышал в 90-х, когда в 1996 расстреляли российского спецназовца Аркадия Танасевского и его товарища по редкой для Украины статье Терроризм за теракт в баре возле фирмы Центурион в Симферополе.
Совпадение? Не думаю!
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Вот Вам и Европа. Чтобы не думали потом в своем ЕС что в Украине медведи по улицам бегают и у каждого малолетнего пацана свой АК есть. Даже у нас такого беспредела нет. Бывает в Днепре АТОшники по синьке кого-то завалили......Но чтобы так в наглую то нет..........
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