 В первом полугодии численность населения Украины сократилась на 117,5 тыс. человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
По данным Государственной службы статистики число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших приходится 59 родившихся.
По данным ООН, к 2050 году население планеты увеличиться с нынешних 7,6 миллиарда человек до 9,8 миллиарда.
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Задолженность по зарплате в России за месяц увеличилась на 7,7%. ДИАГРАММА(54)
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За полгода 156 украинцев пострадали от торговли людьми, установлены 69 злоумышленников, - полиция(10)
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Это демографическая катастрофа на самом деле.
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усе сходиться...
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