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 Общество
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Все про:рождаемость (61) смертность (119) статистика (398) население (106)

 В первом полугодии численность населения Украины сократилась на 117,5 тыс. человек

рождаемость

В течение января-июня 2017 года численность населения Украины сократилась на 117,5 тыс. человек и на 1 июля составила 42 467 тыс. человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По данным Государственной службы статистики число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших приходится 59 родившихся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Численность населения Украины может заметно вырасти только за счет масштабной иммиграции", - демограф Либанова

По данным ООН, к 2050 году население планеты увеличиться с нынешних 7,6 миллиарда человек до 9,8 миллиарда.

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Рішучі рехворми від великих рехворматорів в дії!!!! Процес прогресує і триває !!!))
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Это всё от переедания ,других причин и быть не может.
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отако дітей наробиш ,а потім мордуються з батьками в однокімнатній квартирі.
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"на 100 умерших приходится 59 родившихся".

Это демографическая катастрофа на самом деле.
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Украинские женщины привыкли рожать в Европе))Это выгодней и безопасней)
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А ваши матрёны кацапетовские , привыкли рожать под забором !
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Семьи не заводят детей, потому что мало смотрят выступления Порошенка и Гройсмана по телевизору, из-за чего не знают, что Украина - лучшая страна для жизни и тут нужно рожать.
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Им надо запретить самих себя, тогда рождаемость увеличится в разы
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Ну хоть где-то борются с перенаселением планеты Земля.
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Если считать, что по -1 млн в 4-5 лет, то если с 52 млн в 91-ом сейчас 42 млн.можно сделать вывод, что смертность сокращается, как не странно)
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Із позитиву можна виділіти, що в основному вмирають старі пенсіонери-комуністи)
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пенсіонери всіх переживуть... населення України не тільки вимирає а й старішає... живемо по-новому
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причина чого? що керманичи навмисно роблять все для зменшення і старіння населення? тоді там всі таки як мій нік
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Не мели дурниць, а причина дійсно в таких , як ти і твій нік
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Та тих ніякою кувалдою не подолати...Гречка Овоча їх зцілила та омолодила)))
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есть очень простое решение, каждый день в 7 вечера отключать электричество по всей стране
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Вы только не говорите это депутатам, а то они вместо поднятия уровня жизни возьмут да и подумают, что это решение проблемы.
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У депутатов другая задача, стырить поболе и положить в швейцарский банк. А сколько нищебродов в стране осталось - дело двадцатое. Хоть нисколько) на проценты очень даже гуд жить будет в Украине. А новых рабов привезти не строптивых и без претензий на истор.родину - не проблема. Как-то так...
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А если ещё прибавить выехавших то картина печальная.
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14.08.17 23:47 За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев

усе сходиться...
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......для такой территории которое занимает УКРАИНА , население должно быть : 80 -90 миллионов и это МИНИМУМ !!!!! а ваще..... меньше народу БОЛЬШЕ КИСЛОРОДУ !!! голодомор был ИСКУСТВЕННЫМ и это было 2 года , а сейчас .....при свободе ????при ЛГБТ ????? во время войны ???? НАРОД УКРАИНЫ , запомните - ВОЙНА это как ИТОГ работы всех ланок ВЛАСТИ , начиная с 1992 года и начиная от сельголовы до ПРЕЗИДЕНТА !!!! на нас бы напали и ТУЗЕМЦЫ если бы они граничили с УКРАИНОЙ !!!! на такую страну за ПАДЛО не напасть : МИРНАЯ ,ЖИРНАЯ , БОГАТАЯ и дурная до роботы !!!!
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Якщо порівнювати регіони візуально,то мабуть на заході дітей народжується найбільше.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ первом полугодии численность населения Украины сократилась на 117,5 тыс. человек
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