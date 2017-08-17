Переход казахского алфавита на латиницу не означает отказ от русского языка, - Назарбаев.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы", - сказал он в интервью телеканалу "Хабар", отрывок из которого опубликовал ряд казахстанских СМИ в четверг.
"Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается", - отметил президент.
В апреле текущего года Н.Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. По словам Н.Назарбаева, в ближайшие два года необходимо провести организационные и методические работы по переходу на латиницу. При этом глава государства заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.
13 апреля рабочая группа, созданная министерством образования и науки Казахстана, приступила к работе по переводу казахского алфавита на латинскую графику.
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У нас, у казахов так принято. - Говорим об одном - подразумеваем другое.
А КАК иначе?
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Не кацап ли вы, сударь.
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https://www.om1.ru/news/incident/117749/
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детям будет проще освоить английский, туристам ориентироваться..
только главное при переходе подальше дегенератов которые в загран паспортах приняли транскрипцию на латиницу : Г-h, Х-Kh, Sch и другие уродования, иначе чbтабельность будет дурная как у польского.
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по моему жопа у хуйло в ножах
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Да переходите уже! нех перед кацапьём оправдываццо! :Бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев приказал своему правительству до конца 2017 года разработать латинский вариант казахского алфавита. Со следующего года в республике должны начать подготовку специалистов по обучению новой азбуке и приступить к разработке соответствующих школьных учебников. Наш эксперт оценил ситуацию.Процесс перехода с кириллицы на латиницу должен завершиться к 2025 году. Назарбаев считает, что новый формат алфавита будет отвечать особенностям науки, технологий и коммуникаций в XXI веке.
рваньё кацапских пуканов, (если кто хочет), можно посмотреть здеся , 18+ :http://www.mk.ru/politics/2017/04/12/ekspert-perevodom-kazakhskogo-alfavita-na-latinicu-nazarbaev-zapustit-degradaciyu-kazakhstana.html.
Для лингвистов :https://the-steppe.com/news/razvitie/2017-04-27/latinica
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Текст для лингистов , без стёба : https://the-steppe.com/news/razvitie/2017-04-27/latinica
Для всех : https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nazarbaev-hochet-uskorit-perevod-kazahskogo-yazyka-na-latinicu :
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