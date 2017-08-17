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Все про:Казахстан (383) Назарбаев (145) алфавит (3) русский язык (426)

 Переход казахского алфавита на латиницу не означает отказ от русского языка, - Назарбаев

назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы", - сказал он в интервью телеканалу "Хабар", отрывок из которого опубликовал ряд казахстанских СМИ в четверг.

"Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии

В апреле текущего года Н.Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. По словам Н.Назарбаева, в ближайшие два года необходимо провести организационные и методические работы по переходу на латиницу. При этом глава государства заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

13 апреля рабочая группа, созданная министерством образования и науки Казахстана, приступила к работе по переводу казахского алфавита на латинскую графику.

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странно, почему не слышно кацапской вони о рузафобии и казахонацистов?
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Не виляй попкой Нурсултанчик!!!! Украина уже жопой на двух стульях досиделась...
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А даремно! Якщо русофобіть то вже на повну!
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Nu konechno, konechno.
У нас, у казахов так принято. - Говорим об одном - подразумеваем другое.
А КАК иначе?
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Это удар в спину! Или даже чуть ниже спины! Коварные казахи, как вы могли? Мышибратья!!!
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Що невже в казахів з годинниками погано? Зараз девятнадцять годин двадцять шість хвилини, так що враховуючи різницю в часі вам вже спатки пора.
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Вам, гражданину Казахстана ПОФИГ?
Не кацап ли вы, сударь.
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дело в том, что в последний раз когда в Казахии вводили латиницу (вместо арабицы) она стала автономной республикой РСФСР причем Киргизской , а когда стала Казахской ССР ввели кириллицу, так что все дело тут явно в степени зависимости от РФ и необходимости соски утешительной для местных свидомых
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На расее, на омской области дочь разыскала отца, просидевшего всю жизнь в тюрьме, и пырнула его ножом

https://www.om1.ru/news/incident/117749/
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мабуть казахи розумніши за нас... Перехід на латинь - це мабуть найпотужніший пєндаль кацапському духу.
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Ссыте скакать? Это понятно. Территория огроменная, а вас там сколько? Фиг да нифига Ихтамнеты даже не запылятся. Окромя, что у Китая на вас свои планы.
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русня и так не понимала языка своих хозяев а теперь и подавно.
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Новая тема для ток-шоу на кацапоканалах, может хоть недельку за Украину говорить не будут
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почему Вкраина еще не перешла на латиницу?
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Чтобы упоротые кацапы, типа тебя, хоть что-то могли прочитать
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лучше бы ты, чудо, иероглифы вводил. всё перспективнее, чем русский язык...
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иероглифы русне за уралом учить нужно а с юга у них Великий Казакстан.
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Казахстан с Китаем связан, пожалуй, больше, чем с рашей и связи эти усиливаются.
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Я бы и украинский перевел,
детям будет проще освоить английский, туристам ориентироваться..
только главное при переходе подальше дегенератов которые в загран паспортах приняли транскрипцию на латиницу : Г-h, Х-Kh, Sch и другие уродования, иначе чbтабельность будет дурная как у польского.
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А еще по странному стечению обстоятельств, в славянских странах с кириллицей нищета, так что пора исправлять 1000летнюю ошибку и переходить на латиницу, я серьезно.
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Главное, что твой мозг умер уже, кацапоказах.
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Это очереждной нож в жопу путина
по моему жопа у хуйло в ножах
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Переход казахского алфавита на латиницу не означает отказ от русского языка, - Назарбаев.

Да переходите уже! нех перед кацапьём оправдываццо! :Бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев приказал своему правительству до конца 2017 года разработать латинский вариант казахского алфавита. Со следующего года в республике должны начать подготовку специалистов по обучению новой азбуке и приступить к разработке соответствующих школьных учебников. Наш эксперт оценил ситуацию.Процесс перехода с кириллицы на латиницу должен завершиться к 2025 году. Назарбаев считает, что новый формат алфавита будет отвечать особенностям науки, технологий и коммуникаций в XXI веке.
рваньё кацапских пуканов, (если кто хочет), можно посмотреть здеся , 18+ :http://www.mk.ru/politics/2017/04/12/ekspert-perevodom-kazakhskogo-alfavita-na-latinicu-nazarbaev-zapustit-degradaciyu-kazakhstana.html.
Для лингвистов :https://the-steppe.com/news/razvitie/2017-04-27/latinica
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В своё время комиссары, которые "освобождали" страны Средней Азии от басмачей, из-за своей тупости не могли выучить казахский, таджикский и другие языки. Проще было писать кириллицей. Но в итоге эти народы были лишены письменности. Сейчас сделан первый шаг к независимости. Но казахам нужно помнить, что пока есть хуйло, Жириновский и прочая блядоту, Северный Казахстан может стать вторым Донбассом.
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ты тупой сам, именно тогда комиссары латиницу вводили там повсеместно
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Perehod kazahskogo alfavita na latinicu ne oznachaet otkaz ot russkogo yazika_ _ Nazarbaev
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПереход казахского алфавита на латиницу не означает отказ от русского языка, - Назарбаев
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