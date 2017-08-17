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 Политика Украины
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 Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным Представителем Президента в Крыму

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Президент Петр Порошенко подписал Указ о назначении Бориса Бабина Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. Ранее от этой должности была освобождена Наталья Попович.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: " Президент отметил, что после встречи с Уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и Председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым поручил внимательно проанализировать деятельность постоянного представительства Президента в Крыму.

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"К сожалению, факты которые передавали мне общественные активисты, представители Меджлиса, в значительной мере были подтверждены. Это дало основания принять решение о необходимых кадровых действиях", - отметил Глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что Борис Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву. По словам главы государства, он проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции в правозащитной сфере, в том числе в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев.

"Вместе с тем считаю, что в структуре постоянного представительства Президента Украины в Автономной республике Крым должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопросы защиты прав крымскотатарского народа оставался его первым приоритетом. Поэтому поручил подготовить изменения в Указ, которым утверждается положение о Представительстве Президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя", - подчеркнул Глава государства.

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Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении Изета Гданова на должность первого заместителя Постоянного Представителя Президента Украины в Крыму.

Глава государства подчеркнул, что Представитель Президента в Крыму будет участвовать в рабочей группе по деоккупации полуострова. "Восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом является одним из наших первых задач", - подчеркнул Петр Порошенко.

Также, по словам Президента, должны быть качественно подготовлены изменения в Конституцию. "Мы активизируем работу рабочей группы и в ближайшее время хотел бы, чтобы проект изменений в Конституцию с этих позиций можно быстрее презентовали в Верховной Раде", - отметил Петр Порошенко.

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Важной задачей Президент также назвал защиту прав людей, пострадавших в результате незаконной аннексии Крыма. "Здесь я полагаюсь на ваш опыт. Надеюсь, что вы с первых дней будете вовлечены в активную и ответственную работу ", - обратился Глава государства к Изету Гданову.

Кроме того, особый акцент Президент сделал на юридической защите государственных интересов в оккупированном Крыму. Речь идет о конфискованной собственности, юридической защите в международных судах, координацию деятельности украинских субъектов хозяйствования, частных лиц, утративших свою собственность.

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"Затягивать с этим не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы ", - резюмировал глава государства.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Президента за реакцию на обращение общественности к главе государства о деятельности представительства Президента в Автономной Республике Крым.

"Я уверен в том, что среди ряда государственных органов власти, представительство Президента в АРК займет одно из главных мест и его деятельность будет направлена ​​на деоккупацию, возвращения Крыма", - сказал он.

Председатель Меджлиса отметил, что лично знает Бориса Бабина и отметил, что он является известным юристом, который занимается многими вопросами Крыма. Рефат Чубаров пожелал новому Постоянному Представителю Президента в Крыму и его первому заместителю успешной работы".
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Константин Боровой 1 hr ·

Кабинет министров Украины, возглавляемый Владимиром Гройсманом принял постановление, предусматривающее, что человек без гражданства, который пересекает границу Украины, может быть изолирован в любое близлежащее государственное помещение.
Трусливое и незаконное решение, направленное против Михаила Саакашвили, который пытается в суде оспорить указ президента Порошенко по лишению его гражданства.
Неужели свободолюбивые украинцы смирятся с этой несправедливостью?
Или в Украине больше нет свободолюбивых граждан и все разговоры о возрождении гражданского общества - сладкоголосая ложь?
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Почему все кацапы комментируют постоянно что там у хохлов?
Почему каждый кто считает себя позиционером кому-то дает советы ? Ничего не понимать я этом
Кацапы у вас проблем в 1000000000000000000000000000 раз больше чем у Украинцев
решите проблемы свои и постройте уровень жизни выше чем в Европе и потом уже давайте советы
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Харант так же давит оппозицию, как это делал Путя, и все молчат. Всех это устраивает. Потом окажется, ну кто же еще может быть презом, если ни Вова, если ни Петя?
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еще одну гранату.....и одну тротиловую шашку с коротеньким огнепроводнім шнуром...
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Надо ещё постоянного представителя на Нибиру назначить. С офисом человек на пятьсот в Киеве.
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Нібіру на міжнародних картах є в складі України ?
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Обидно, конечно, что пуйло завтра туда прилетит, а петрунья не может. У него другие заботы.
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А постоянного Представителя Президента на Марсе Пеця ещё никого не значил?Видать ещё не все родственнички пристроены
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...лять!Половина министров нет,половина послов,а тут край надо представителя не "неподконтрольной" нам территории.
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А куда трудоустроили уволенную пани Попович?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Бориса Бабина постоянным Представителем Президента в Крыму
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