 Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным Представителем Президента в Крыму

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: " Президент отметил, что после встречи с Уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и Председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым поручил внимательно проанализировать деятельность постоянного представительства Президента в Крыму.
"К сожалению, факты которые передавали мне общественные активисты, представители Меджлиса, в значительной мере были подтверждены. Это дало основания принять решение о необходимых кадровых действиях", - отметил Глава государства.
Петр Порошенко подчеркнул, что Борис Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву. По словам главы государства, он проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции в правозащитной сфере, в том числе в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев.
"Вместе с тем считаю, что в структуре постоянного представительства Президента Украины в Автономной республике Крым должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопросы защиты прав крымскотатарского народа оставался его первым приоритетом. Поэтому поручил подготовить изменения в Указ, которым утверждается положение о Представительстве Президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя", - подчеркнул Глава государства.
Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении Изета Гданова на должность первого заместителя Постоянного Представителя Президента Украины в Крыму.
Глава государства подчеркнул, что Представитель Президента в Крыму будет участвовать в рабочей группе по деоккупации полуострова. "Восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом является одним из наших первых задач", - подчеркнул Петр Порошенко.
Также, по словам Президента, должны быть качественно подготовлены изменения в Конституцию. "Мы активизируем работу рабочей группы и в ближайшее время хотел бы, чтобы проект изменений в Конституцию с этих позиций можно быстрее презентовали в Верховной Раде", - отметил Петр Порошенко.
Важной задачей Президент также назвал защиту прав людей, пострадавших в результате незаконной аннексии Крыма. "Здесь я полагаюсь на ваш опыт. Надеюсь, что вы с первых дней будете вовлечены в активную и ответственную работу ", - обратился Глава государства к Изету Гданову.
Кроме того, особый акцент Президент сделал на юридической защите государственных интересов в оккупированном Крыму. Речь идет о конфискованной собственности, юридической защите в международных судах, координацию деятельности украинских субъектов хозяйствования, частных лиц, утративших свою собственность.
"Затягивать с этим не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы ", - резюмировал глава государства.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Президента за реакцию на обращение общественности к главе государства о деятельности представительства Президента в Автономной Республике Крым.
"Я уверен в том, что среди ряда государственных органов власти, представительство Президента в АРК займет одно из главных мест и его деятельность будет направлена на деоккупацию, возвращения Крыма", - сказал он.
Председатель Меджлиса отметил, что лично знает Бориса Бабина и отметил, что он является известным юристом, который занимается многими вопросами Крыма. Рефат Чубаров пожелал новому Постоянному Представителю Президента в Крыму и его первому заместителю успешной работы".
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Или в Украине больше нет свободолюбивых граждан и все разговоры о возрождении гражданского общества - сладкоголосая ложь?
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Почему каждый кто считает себя позиционером кому-то дает советы ? Ничего не понимать я этом
Кацапы у вас проблем в 1000000000000000000000000000 раз больше чем у Украинцев
решите проблемы свои и постройте уровень жизни выше чем в Европе и потом уже давайте советы
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