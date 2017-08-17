 Российские наемники применили минометы в Авдеевской промзоне и на Мариупольском направлении, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "

С полуночи наибольшая активность бандитов, как и предыдущие несколько дней, фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь противник 4 раза открывал огонь по нашим опорным пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, под огнем боевиков оказались наши позиции неподалеку Зайцево.

На Мариупольском направлении, на подступах к Старогнатовке, враг применял танк и выпустил 14 мин калибра 120 и 82 миллиметра по украинским защитникам.

На Луганском направлении преступники обстреляли украинских бойцов вблизи Новоалександровки и Новотошковского.