 Российские наемники применили минометы в Авдеевской промзоне и на Мариупольском направлении, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи наибольшая активность бандитов, как и предыдущие несколько дней, фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь противник 4 раза открывал огонь по нашим опорным пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, под огнем боевиков оказались наши позиции неподалеку Зайцево.
На Мариупольском направлении, на подступах к Старогнатовке, враг применял танк и выпустил 14 мин калибра 120 и 82 миллиметра по украинским защитникам.
На Луганском направлении преступники обстреляли украинских бойцов вблизи Новоалександровки и Новотошковского.
Также стоит добавить, что по нашей оперативной информации за последние недели враг несет значительные потери в живой силе. Однако главари бандитов постоянно скрывают факты гибели кадровых российских военных. Для этого всему персоналу медицинских учреждений доведен приказ - принимать раненых и погибших россиян только в гражданской одежде и регистрировать их как местное население".
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Замолчать навечно?
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Ликвидировано очередной гражданин России, который воевал на Донбассе в рядах террористов против Украины.Об этом сообщается в твитер GirkinGirkin.«Андрей Тюкачев из Новодвинска по кличкам СЕВЕР И ОХОТНИК охоту на укров закончил... Новоазовский рн», - говорится в сообщении.Соцсети комментируют сообщение так: Прикопали или опять будут бабло собирать чтобы дохлятинку вывезти на рассею?... Gut!. .. Очередное новодвинское лицо "гражданской" войны на Донбассе… Земля бетоном тебе па***ль…. совет всем сепарам и свинособакам-будь как север!».
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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за згодою з Мінінформполітики надала дозволи на тимчасове мовлення на лінії розмежування в зоні АТО радіостанції "Русское Радио-Украина"
Про це повідомив у Facebook член Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. В країні з 2014 року війна з Рашистами,а вони дають цим рашепокидькам спокійно заробляти в Україні. Це пидец.http://fromua.news/article/53252018/natsrada-dozvolila-russkomu-radio-moviti-v-avdiivtsi-ta-marintsi/
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