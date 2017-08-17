 Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, - Грицак

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В.Грицак на брифинге в четверг в Киеве предположил, что если бы завербованные "втемную" и направленные в Москву граждане Украины - бывшие участники АТО не покинули территорию России, то в ближайшее время после того, как "они походили бы и поснимали стратегические объекты в Москве, в других городах России, должны были быть какие-то страшные вещи".
"Я боюсь делать предположения, но это может быть не единственная группа украинцев, бывших воинов АТО, которые таким образом были выманены спецслужбами РФ на территорию России, где сделаны постановочные вещи, чтобы, осуществив теракт, диверсию или что-то другое, обвинить в этом украинскую власть, Украину в целом, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, пойти всей своей силой в Украину", - сказал он.
"Однако, как отметил В.Грицак, украинцы все-таки заподозрили неладное и спешно покинули Россию - им удалось сбежать из РФ, используя сервис " BlaBlaCar".
Глава СБУ обратился ко всем участникам АТО - гражданам Украины, которые ездят на заработки в РФ, перестать это делать. "Вы просто можете не вернуться оттуда. Очень сложная ситуация и очень циничные методы", - подчеркнул он.
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ФСБ намеревалась возложить на бывших бойцов АТО теракты в РФ, - глава СБУ(42)
ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей, - Грицак(129)
Более 500 граждан РФ, воюющих в Сирии, до этого воевали на Донбассе, - СБУ(20)
В Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак(162)
Затримання двох дезертирів-зрадників контррозвідкою СБУ. ВІДЕО(0)
"Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - Грицак заявил, что встречу для российского военного организовала СБУ(160)
В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательств относительно финансирования Россией терроризма, - Грицак(77)
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а Путин в 63 - молодой и энергичный лидер?(С)
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И с такой логикой нужно было и януковичу дать возможность досидеть до конца срока.
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16.08.2017 15:22
СБУ сообщает о поимке шпиона ФСБ в своих рядах
Сотрудница херсонского Управления Службы безопасности Украины сотрудничала с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.
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И в этом конкретном случае был бы прав.
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Если б рашка захотела - "отдыхающие" в Крыма или "заробитчяне" в рашке - оказались бы вдруг ярыми фанатиками нац. фашистами. Которые взорвали жилой дом, или мост. Их бы труп там и нашли, с пилой в одной руке и визиткой яроша в другой. А в зубах - ксива секретного агента диверсанта СБУ.
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Источник: https://censor.net.ua/n452100
Не знаю как для других, а для меня уровень детского сада и это СБУ, а что творится в других департаментах не трудно догадаться!
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