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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14735) теракт (2167) ФСБ (1192) Донбасс (15763) Грицак Василий (302)

 Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, - Грицак

грицак

Российская Федерация хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, используя бывших участников АТО, и тем самым спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: ФСБ намеревалась возложить на бывших бойцов АТО теракты в РФ, - глава СБУ

В.Грицак на брифинге в четверг в Киеве предположил, что если бы завербованные "втемную" и направленные в Москву граждане Украины - бывшие участники АТО не покинули территорию России, то в ближайшее время после того, как "они походили бы и поснимали стратегические объекты в Москве, в других городах России, должны были быть какие-то страшные вещи".

"Я боюсь делать предположения, но это может быть не единственная группа украинцев, бывших воинов АТО, которые таким образом были выманены спецслужбами РФ на территорию России, где сделаны постановочные вещи, чтобы, осуществив теракт, диверсию или что-то другое, обвинить в этом украинскую власть, Украину в целом, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, пойти всей своей силой в Украину", - сказал он.

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"Однако, как отметил В.Грицак, украинцы все-таки заподозрили неладное и спешно покинули Россию - им удалось сбежать из РФ, используя сервис " BlaBlaCar".

Глава СБУ обратился ко всем участникам АТО - гражданам Украины, которые ездят на заработки в РФ, перестать это делать. "Вы просто можете не вернуться оттуда. Очень сложная ситуация и очень циничные методы", - подчеркнул он.
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это волчара и она жрет все, что плохо защищается. Зачем ей поводы?
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Обама молодший за плюгавого дідугана майже на 10 років .
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Я не понимаю, почему Ленин в 54 года был - "дедушка Ленин",
а Путин в 63 - молодой и энергичный лидер?(С)
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Дзюдоїсту головне настукати у пику. З відстані. Не треба вкладатись. Кількість дає якість.
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прикольно)вот только почему укропы этих утырков почти не досматривают
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а вы бы хотели, чтобы их до исподнего раздевали и щупали с пристрастием? поверьте, в этом нет никакого удовольствия.
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В параше где то 2 миллиона заробитчан из Украины.Фейков создать ,как 2 минуты.
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По сравнению с 13-14 годами в рашку стали на заработки ездить в разы меньше(знаю на примере своего нп,думаю,что такая ситуация примерно везде).Приехавших в рашу из лугандонии учитывают как граждан Украины,и по рассказам таких очень много,возможно,половина.Так что рассказы о 2-х миллионах заробитчан с подконтрольных Украине областей очередной кремлевский фейк.
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шатун опять, мля
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И опять "пойти всей своей силой в Украину"... Очередное вторжение перед выборами? Так мы уже привыкшие. У нас как ни лето, так сразу и вторжение. Дайте хоть картошку, окаянные, выкопать, а потом уже пугайте...
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Выборы через два года, копай на здоровье...
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Ку-ку! Прокидайся! Дострокові президентські цієї осені!
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Согласен, даешь Рабиновича презом, Мураев премьером! Как план?
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А кто им мешает в нашей стране откровенно заниматься вредительством? Президент? СБУ? МВД? Кто?
И с такой логикой нужно было и януковичу дать возможность досидеть до конца срока.
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А вы того придурка в зад поцелуйте,что с третьего этажа гостинницы сгодня визжал. И тут дерьмом облили страну, некому было этого кацапа подпихнуть?
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Так його начебто вмовляли перейти на пару поверхів вище.
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Сказочний ідіот!!!А шатун коли має бути в Україні????))
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А можно Грицаку без страшилок прокомментировать работу своей службы?

16.08.2017 15:22

СБУ сообщает о поимке шпиона ФСБ в своих рядах
Сотрудница херсонского Управления Службы безопасности Украины сотрудничала с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.
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а он бы перефразировал слова Жеглова "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать".
И в этом конкретном случае был бы прав.
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Вы настолько наивны? Четвертый год войны.... И это не МВД, А СБУ. Разницу чувствуете?
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будет смешно, если выяснится, что она договор о неразглашении подмахнула не читая. не в курсе была...
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Нащо людиноподібним істотам привіди, вони намалюють любий фейк, погано Грицак, сідай - 2 .
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"Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, - Грицак" - удивляюсь таким высказываниям главы СБУ, да не Россия хотела обвинить Украину, а кремлёвская хунта, ведь там есть до 20% мыслящих людей, а он, таким образом обвиняет и их в подготовке терактов, в данном случае надо учиться терминологии у тупых москалей.
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Просто Дончанка‏ @Milalala67 20 ч.20 часов назадЕщеСегодня один из ихтутнет,выпив лишнего кричал под магазином"Как я вас ненавижу.Вы все офуели,вам Всё Пофиг.Мы вас защищаем,а Вы нас ненавидитеОдин ихтамнет в макеевке выпрашивал у тещи денег до рашки доехать, после отказа орал, что в танке за нее горел.
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может, он и не слишком умен, но месседж кацапам передал вовремя...
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Хай кацапи так і далі вважають, що він не дуже розумний.
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Однако, как отметил В.Грицак, украинцы все-таки заподозрили неладное и спешно покинули Россию - им удалось сбежать из РФ, используя сервис " BlaBlaCar".
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Что бы не делала Россия, у нее цель возобновить активные боевые действия на Донбассе, факт
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Без войны раша жить не магет, это факт известный...
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Я тоже думаю что Грицак пургу мелет, что бы оправдать свое бездействие и косяки.
Если б рашка захотела - "отдыхающие" в Крыма или "заробитчяне" в рашке - оказались бы вдруг ярыми фанатиками нац. фашистами. Которые взорвали жилой дом, или мост. Их бы труп там и нашли, с пилой в одной руке и визиткой яроша в другой. А в зубах - ксива секретного агента диверсанта СБУ.
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Грицак під дурня. Хіба кацапам треба привід для наступу? Та вони привід потім придумають! Ви готові до їхнього наступу, чи будете дурня валяти?
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Однако, как отметил В.Грицак, украинцы все-таки заподозрили неладное и спешно покинули Россию - им удалось сбежать из РФ, используя сервис " BlaBlaCar".
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И что среди участников АТО есть идиёты, которые подались на заработки в рФию? И это после истории с Пановым?
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Как видишь есть.И еще похлеще.Это же надо делать ксерокопии удостоверений участников АТО,чтобы поехать работать в рашу.Вероятно,500$ так мозги з"срали,что только в мацкве,когда обнаружили военные рюкзаки в сумках с двойным дном,сознание вернулось.
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еще и удостоверения УБД проедьявили, что бы не сомневались ...
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"Однако, как отметил В.Грицак, украинцы все-таки заподозрили неладное и спешно покинули Россию - им удалось сбежать из РФ, используя сервис " BlaBlaCar".
Источник: https://censor.net.ua/n452100
Не знаю как для других, а для меня уровень детского сада и это СБУ, а что творится в других департаментах не трудно догадаться!
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Это цензор так ненавязчиво прорекламировал сервис BlaBlaCar. А может и Грицак решил подзаработать... А чего? Он что - не человек, что ли? Так в каждом выступлении сделал продакт плейсмент - и уже можно новый внедорожник покупать...
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Та клав хуйло на вас з Порошенко переляканних бізнеспартнерів,щоб ще щось передумувати.Іди розкажи цю казочку в дитячому садочку.
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да она и так их возобновляет когда хочет....Только от Кремля зависит эта война.Нет эфективного воздействия на противника,кроме как военным путём гнать его.Ни"минский вальс",ни мягкодавящие санкции (не затрагивающие основных бизнес-проектов "РФ-Запад"),ни опереточные персональные санкции к поддержателям войны (Кобзон,Симоненко и др)...
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изложи тезисно свой план гонения военным путем .... интересно
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ума палата...какого участники АТО в мацкве оказались
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за бабло обещанное поехали ... 500 баксов на нос за 10 дней, а если все будет ок, то еще столько же!
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Давайте маленький опрос сделаем. Кто верит в то, что сказал Грицак, кликайте тут.
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Давайте маленький опрос сделаем. Кто не верит в то, что сказал Грицак, кликайте тут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, - Грицак
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