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Все про:авиация (1821) опровержение (120) Омелян (323)

 Мининфраструктуры опровергло информацию о закрытых переговорах Омеляна с главами турецких авиакомпаний

мининфраструктуры

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины опровергает информацию относительно встречи Министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна с представителями турецких авиакомпаний в м.Бодрум (Турция) в период с 30 июля по 8 августа 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба министерства опровергает факт проведения такой встречи, а, соответственно, и проведение переговоров с руководством турецких авиакомпаний.

Единственная встреча, которую провел министр инфраструктуры Украины с официальными представителями турецкой авиакомпании в указанный период, была встреча с руководством Atlas Global в рамках награждения украинского пилота Александра Акопова.

Напомним, ранее брюссельское издание EUReporter сообщило, что представители турецкой авиационной индустрии провели закрытые переговоры с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном относительно планов вхождения на украинский рынок.

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