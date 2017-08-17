 Мининфраструктуры опровергло информацию о закрытых переговорах Омеляна с главами турецких авиакомпаний

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба министерства опровергает факт проведения такой встречи, а, соответственно, и проведение переговоров с руководством турецких авиакомпаний.
Единственная встреча, которую провел министр инфраструктуры Украины с официальными представителями турецкой авиакомпании в указанный период, была встреча с руководством Atlas Global в рамках награждения украинского пилота Александра Акопова.
Напомним, ранее брюссельское издание EUReporter сообщило, что представители турецкой авиационной индустрии провели закрытые переговоры с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном относительно планов вхождения на украинский рынок.
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