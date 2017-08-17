 ФСБ намеревалась возложить на бывших бойцов АТО теракты в РФ, - глава СБУ

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Главная новинка от российских спецслужб - это использование "втемную" участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру в России - федеральный информационный центр, который называется "Аналитика и безопасность", готовит очередную провокацию против нашего государства", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
В.Грицак отметил, что руководители этого центра получили задание от ФСБ подобрать из числа бывших воинов АТО - граждан Украины кандидатов для якобы заработков в России. И в качестве посредников привлекли двух граждан Украины.
"Трем бывшим участникам АТО, а именно Бондарь Юрий, Морозов Сергей и Юркевич Станислав, жителям Днепропетровской области посредники предложили выехать в Москву и осуществить там незначительные строительные работы, за это получить хорошее вознаграждение… Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленное, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве и не только в Москве", - сказал В.Грицак.
Перед отправкой в РФ вербовщики отсняли у завербованных граждан Украины удостоверения участников АТО.
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извращенец))
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еслибы все такие бдительные были как ты
мы бы крым не проипали
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герои везде нужны
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А хто, як не я?
А хіба ви одна на форумі з такими уявленнями?
Продовжити, чи досить?
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Здаюсь.
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Приятель-москвич ОЧЕНЬ приглашал в гости!
Принципиально НЕ ПОЕХАЛ - встретились на нейтральной территории.
Чуть дороже, но БЕЗОПАСНО!
Не понимаю тех, кто едет на РФ и в Крым, тем более если участник АТО......
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Пиар, он и есть пиар, а что говорить - вопрос второстепенный.
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- я АТОшник мочил росиян, и каменщик хороший ,
еду в росию на заработки ...
пизнец (
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