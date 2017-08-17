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 ФСБ намеревалась возложить на бывших бойцов АТО теракты в РФ, - глава СБУ

грицак

Федеральная служба безопасности Российской Федерации "втемную" использует граждан Украины - участников АТО в своих операциях.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Главная новинка от российских спецслужб - это использование "втемную" участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру в России - федеральный информационный центр, который называется "Аналитика и безопасность", готовит очередную провокацию против нашего государства", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

В.Грицак отметил, что руководители этого центра получили задание от ФСБ подобрать из числа бывших воинов АТО - граждан Украины кандидатов для якобы заработков в России. И в качестве посредников привлекли двух граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ за последнее время задержала 12 экс-военных ВСУ, - Генштаб

"Трем бывшим участникам АТО, а именно Бондарь Юрий, Морозов Сергей и Юркевич Станислав, жителям Днепропетровской области посредники предложили выехать в Москву и осуществить там незначительные строительные работы, за это получить хорошее вознаграждение… Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленное, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве и не только в Москве", - сказал В.Грицак.

Перед отправкой в РФ вербовщики отсняли у завербованных граждан Украины удостоверения участников АТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ

Напомним, российские спецслужбы 15 августа обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко: "Дело против него сфальсифицировано. ФСБ силой заставила его признаться"

Так называемый Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко - до 13 октября.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали"очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО

Так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" заявило о задержании "диверсионной группы", лидером которой был военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Министерства обороны Украины. В Службе безопасности Украины назвали "фейком" распространенную сепаратистскими изданиями информацию.
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Вот какого хера ехать атошникам в росию ? Ума совсем нет ? Заработать ? Бля...
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да потому что в украине они никому нахер не нужны
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канеш дешевле, и в камере еще лет 15 кормить будут .Романтика.
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а ты, капитан, видать, нужен здесь кому-то, хоть и не удосужился Украина с заглавной написать?
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Це неповага, тому не дивуйтесь коли вас також зневажатимуть .
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Так,он вот таких ненужных и собирает,а затем в рашу отправляет лет на 20-ть.Таких капитанов надо проверять,СБУ надо периодически читать комментарии,много клиентов можно найти.
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маладец хамяков
еслибы все такие бдительные были как ты
мы бы крым не проипали
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в АТО,нужны все!!! не надо кирпичи таскать и заработок приличный,да и войны как таковой нет,можно служить.
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так нехай не їдуть..невже ще не зрозуміло,,потім міняти їх ,замість Хлопців ,що на підвалах роками вже мучають.
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Смотрю на этих гавриков на 112 и офигиваю. На 500 баксов повелись.
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Атошники їдуть в москву? Це якось в голову не вкладається...
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Звикайте. Люди- різні. Учасник АТО- це не значить патріот України. Там різні люди є.
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Вирішили зруйнувати мої ідеалістичні уявлення?))
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А вони є?
А хто, як не я?
А хіба ви одна на форумі з такими уявленнями?
Продовжити, чи досить?
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Поимайте вербовщиков.Покажите работу,а не рассказывайте сказки.Сами даете им карты в руки.
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ето к предыдущей новости о том ехать или не ехать бывшим атошникам в ряшку...
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все це зрозуміло , а чому влада і СБУ присуть наприклад Шабуніна , хіба вам більше нічим зайнятись?
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Молодцы. Это действие на упреждение. Так и надо действовать. Чморить пуйла их же методами. Спецлужбы в белых рукааичках не работают. Учимся, хоть и по немногу.
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Это просто анекдот какой-то. Где они этих гавриков откопали? Они были настолько тупы, чтоб повестись на какое-то мутное предложение, отдали ксерить свои посвидчення, пошли фотографировать метро, маляры-штукатуры херовы, но были невероятно смекалисты, как и подобает всем атошникам, чтоб обвести вокруг носа фсбэшников. В ходе дела уже договорились до двойного дна в сумках, которое обнаружили только к концу турпоездки.
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Это насколько надо быть дебилом, чтобы повестись на "заработки" в России после участия в АТО...
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От создателей триллера "тепловизор " и "охота на геру" ...одно радует , пытаются работать на опережение
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Шпионские страсти, по обе стороны. А шо, так не должно было произойти? А по-моему- всё закономерно. И таки -да, я соглашусь с высказанным выше: поездка экс-бойца АТО в Рассею- верх легкомыслия. Это я так... мягенько.
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Я не был в АТО, но помогал ремонтировать технику... Соответственно были фото с бойцами, с техникой и т.п.
Приятель-москвич ОЧЕНЬ приглашал в гости!
Принципиально НЕ ПОЕХАЛ - встретились на нейтральной территории.
Чуть дороже, но БЕЗОПАСНО!
Не понимаю тех, кто едет на РФ и в Крым, тем более если участник АТО......
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И каким на этот раз путен захочет помучать своих мордвинов?Газом и спецназом,на поражение.У него же как не школа так какое-то общественное место.А потом оперативные сводки в одиночестве крутит...дрочила...Кацапы думают им всё сойдёт с рук если больной сцарь.А кина нэ будэ-каждый кацап виновен в том что путен сейчас давит Украину.И рассчитаетесь тоже-в этой жизни!
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Ничего не хочу говорить плохого про Грицака, но все-таки надо хоть немного думать, когда делаешь заявления.
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Все наши шишки - медиашлюхи.
Пиар, он и есть пиар, а что говорить - вопрос второстепенный.
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Спохватился....уже возлагают...Но тем дятлам нужно было думать,стОит ли ехать в этот Крым,зная,что могли попасть в информационный список ВСУ?
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ума на )(уй намазать .
- я АТОшник мочил росиян, и каменщик хороший ,
еду в росию на заработки ...
пизнец (
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ намеревалась возложить на бывших бойцов АТО теракты в РФ, - глава СБУ
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