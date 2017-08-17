 ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей, - Грицак

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге в четверг в Киеве заявил глава СБУ Василий Грицак.
"У нас есть оперативная информация относительно дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства. Российская Федерация продолжает направлять на украинскую землю группы для осуществления террористических актов на нашей территории", - сказал Грицак.
Он сообщил, что главными целям таких действий являются объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры. "Также целью ставится убийство отдельных общественно-политических деятелей, как правило это могут быть какие-то яркие личности, вне зависимости (от того) из власти, или из оппозиции", - сказал глава СБУ.
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Бог троицу любит.
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Это называется, быть в тренде...
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остальных вообще не жалко ... деятелей
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Источник: https://censor.net.ua/n452096
Ради любопытства - а какие теракты уже были проведены ФСБ?
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http://vybor.ua/news/policy/viktor_medvedchuk_usiliyami_partii_voyny_v_obshchestve_nagnetaetsya_atmosfera_nenavisti_i_neterpimosti.html …
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Волки-волки!
А если реально придут волки?
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