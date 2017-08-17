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Все про:покушение (717) терроризм (20502) ФСБ (1192) Грицак Василий (300)

 ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей, - Грицак

грицак

Служба безопасности Украины располагает оперативной информацией об активизации разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины и только за последний месяц выявила три диверсионные группы, готовившие теракты в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге в четверг в Киеве заявил глава СБУ Василий Грицак.

"У нас есть оперативная информация относительно дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства. Российская Федерация продолжает направлять на украинскую землю группы для осуществления террористических актов на нашей территории", - сказал Грицак.

Он сообщил, что главными целям таких действий являются объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры. "Также целью ставится убийство отдельных общественно-политических деятелей, как правило это могут быть какие-то яркие личности, вне зависимости (от того) из власти, или из оппозиции", - сказал глава СБУ.

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Сакральная жертва - мальчик в трусиках с подбитым глазом?

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Засилання диверсійних груп це заключний етап підготовки повномасштабного наступу на Україну, саме зараз потрібно вводити воєнний стан, закривати кордон з РФ, розбирати мости біля кордону, ставити загороджувальні мінні поля, розривати дипломатичні відносини з РФ, висилати всіх російських дипломатів та офіційних представників які є розвідниками РФ, закривати російські банки та компанії на території України, бо вони будуть фінансувати терористичну діяльність та надавати свій транспорт і ресурси для диверсантів та терористів! Якщо цього не буде зроблено, то це зрада і фальсифікація оборони країни!
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Военный стан введут аккурат перед выборами, если усомнятся в способностях Охындовского вывести во второй тур с Офшорником Бойка или на худой конец Ляшка. Все остальное, что Вы справедливо написали для сои не на часи, бо альтернатывы Минську все равно нема
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диверсии? Россия? Да шо вы говорите? никогда б не поверил!!)))))
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українсько - білоруський кордон навіть кончений алкаш перейде по лісам і посадкам , і як ти закриєш кордон з РФ ?
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Оформлюйся на роботу в СБУ, отримуй допуск і читай. Потім нам розповіси.
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Бред,какие теракты?У Президента проблемы поважнее - Михо и его гражданство
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Не могут они опубликовать список, потому что в нем окажутся и те, кого украинцам самим хочется шлепнуть.
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Так сккжіть пєтє і КОдлі ХАЙ ЗАКРИВАЮТЬ КОРДОН З КАЦАПСИНОЮ ПІДЕРАЦІЄЮ!!!
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что вы такое мелете? - не дай Бог..., пропадем ведь без отца родного... Кто если не он?
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И мировой антипутенской коалиции гаплык будет. Не говоря уже о благословенных субсидиях. Просто необходимо усилить меры безопасности - наставить рамок и сеток гидности, набрать больше народу в беркут и обязательно... Обязательно перекрывать на полчаса дороги для без альтернативного кортежа! Перетопчемся но не дадим шанса лишить нас Спасителя Украины и Создателя всего за последние три надуспешных года!
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Лешу! Лешу Гончарєнку берегите! И заодно Шокіна подальше от тепловизоров ховайте!
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??? Ця інформація, щоб налякати "братніх сусідів" про те, що знаємо?
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Снова есть желающие попиариться на теме "покушений фсб"?
Это называется, быть в тренде...
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Поскорей бы, предлагаю начать с АП и Верховной рады.
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Ага! Для начала визы хотя бы введите против кацапни. И посадите сегодняшних сбежавших из зоопарка которые чемодан хотели украсть...итд
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а почему бы им не переживать? У нас с ними безвиз. И с козломордыми почему-то тоже. Что повышает вероятность того, что это говно к ним просочится
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А при чем тут США? Они находятся как бы чуть подальше от московитов, у них там свои проблемы (в основном).
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Потому что безвиз несколько облегчает пересечение границы, кэп
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Он украинец на заработках,т.к. Порошенко раз воровал страну
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Ужосс... А вся попередня влада тільки збагачувала Україну, угумс...
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Зачем?При власти таких уродов и война не понадобится.
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за Петра Алексеевича и Владимира Борисовича переживаю
остальных вообще не жалко ... деятелей
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На осень началась старая пластинка от правохранителей.Уймитесь.Если бы хотели,то давно было,на границе проходной двор.Начались басни.
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kostjaua5 - так ведь время отпусков и полевых работ заканчивается ....Шатуны в стаи собираются, так и норовят подлянку законно избранным устроить...
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Гройсман уже давно заявил, что его должны вот вот скоро убить.
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да, говорил застрелят.... Как же мы будем без ангелочка нашего?...
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Троцкого грохнули Ледорубом,министров ВЧК,ОГПУ,НКВД Дзержинского,Менжинского,Ягоду,Ежова,Берия и прочих Щелоковых застрелили что собак..это РАБссия сынок,
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Понятно. Избирательная кампания началась...
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Российская Федерация продолжает направлять на украинскую землю группы для осуществления террористических актов на нашей территории", - сказал Грицак
Источник: https://censor.net.ua/n452096

Ради любопытства - а какие теракты уже были проведены ФСБ?
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Так тут не суд, звичайний форум, а докази ...., он доказано що 28 панфіловців не існувало і що з того ?
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Геращенко про це любит казати,ще до вироку суду
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ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей, - Грицак - Цензор.НЕТ 2568Это кто,власть или оппозиция,шо та я не пойму ,а вдруг его,того Виктор Медведчук: Усилиями «партии войны» в обществе нагнетается атмосфера ненависти и нетерпимости
http://vybor.ua/news/policy/viktor_medvedchuk_usiliyami_partii_voyny_v_obshchestve_nagnetaetsya_atmosfera_nenavisti_i_neterpimosti.html …
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Толи американский обком наезжает толи Саакашвили,но качания "Шатуна2" стали очень заметны...
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Правда не правда, а давно пора рашинскими методами действовать. Пущай рашка теперь оправдывается.
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Яких там"государственных деятелей"?! Поки що вбивали тільки патріотів та розвідників...
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Самым оригинальным способом в СССРе дохлом убили режиссера,сценариста и театрального деятеля и советского педагога,Народного артиста СССР Соломона Михоелса в Минске...,Груженный грузовик раздавил его и его друга по дороге в театр на лекцию...
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Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 49 років..ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей, - Грицак - Цензор.НЕТ 3414
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Если мы содержим грицака только для того что бы он нам об этом сообщил то мы платим ему большое жалование за такую работу.
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мадам грицацуева выползла с очередной порцией сказок о славной патриотической деятельности героев ФСБУ.
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Убийства в СССре дохлом,Маяковского,Есенина,Максима Горького и его сына,а также других писателей поэтов, было обычным повседневным делом....
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А ты, Василь Грицак, меньше констатируй, а в ответ , тоже готовься,к адекватным действиям в козлостане. Работы непочатый край.
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Подобные высказывания есть каждый день. Каждый день они что-то готовят.
Волки-волки!
А если реально придут волки?
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Задача СБУ - молча делать свою работу на опережение , а не запугивать народ подобными высерами..
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тепер напевно всю МВД армію і флот треба кинути на захист можновладців , щоб і на канари їж ескорт сушок супроводив і маєтки їхні українське ПРО остерігало , чи може краще їх всіх до кучі зібрати і всім народом відлупити щоб у них руки більше ніколи до українського майна не тягнулися
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Прочтите книгу Льва Толстого "Не убий" за 1907 год и вы всё поймёте.ПСС.Москва.1936 год.Том 36....,Или его же работу "Власть Тьмы".БОГ в помощь дети мои....
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Даю кандидатов - оппоблок, пашинский, тетерук, антоша геращенко, ганя герман...
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Служба безопасности страны не может постоянно выступать с клоунскими заявлениями. Бунты в магазинах Рошен уже предотвратили? Кто же вам будет верить после такого? А что, Грицак, твоя служба сделала, чтобы ФСБ в Украине не чувствовала себя как дома?????????????????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей, - Грицак
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