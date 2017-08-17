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 Декоммунизация в контексте переименования состоялась, - Вятрович

волынь вятрович

Декоммунизация в Украине в контексте переименования топонимов состоялась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Liga.net заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, в Украине декоммунизированы 987 населенных пунктов и 52 тыс. улиц. Но на этом фактически декоммунизация не завершена.

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"Это почти все. Почему я говорю почти - потому что появляются населенные пункты, которые сами выходят с инициативой. Например, говорят, что село Петрово названо на самом деле в честь какого-то Петрова, который был активистом коллективизации", - сообщил директор института Нацпамяти.

Также Вятрович рассказал, что Днепропетровская и Кировоградская области не переименованы из-за того, что их переименование должно происходить через изменение Конституции Украины.

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"Даже в Киеве, кажется, с десяток названий все еще подлежат декоммунизации. Но в целом можно сказать, что декоммунизация в контексте переименования - состоялась", - добавил Вятрович.

Напомним, что декоммунизация в Украине - это государственная политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории. Декоммунизация предусмартивает изменения топонимов и других названий.

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