 Декоммунизация в контексте переименования состоялась, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Liga.net заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
По его словам, в Украине декоммунизированы 987 населенных пунктов и 52 тыс. улиц. Но на этом фактически декоммунизация не завершена.
"Это почти все. Почему я говорю почти - потому что появляются населенные пункты, которые сами выходят с инициативой. Например, говорят, что село Петрово названо на самом деле в честь какого-то Петрова, который был активистом коллективизации", - сообщил директор института Нацпамяти.
Также Вятрович рассказал, что Днепропетровская и Кировоградская области не переименованы из-за того, что их переименование должно происходить через изменение Конституции Украины.
Также читайте: "Среди населенных пунктов нет ни одного с названием в честь какого-то, пусть даже второразрядного коммуниста", - Вятрович
"Даже в Киеве, кажется, с десяток названий все еще подлежат декоммунизации. Но в целом можно сказать, что декоммунизация в контексте переименования - состоялась", - добавил Вятрович.
Напомним, что декоммунизация в Украине - это государственная политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории. Декоммунизация предусмартивает изменения топонимов и других названий.
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