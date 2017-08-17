 Розенблат потерял свой загранпаспорт и сдал диппаспорт, - прокурор САП Кравченко

Об этом сообщил прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По имеющейся у нас информации, господину Розенблату выдавались два документа для выезда за границу - это (заграничный - Ред.) паспорт гражданина Украины, который значится, по данным Государственной миграционной службы, утраченным", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.
Прокурор предположил, что такая информация основывается на соответствующем заявлении владельца паспорта.
"Во-вторых, у нас есть информация, полученная из Министерства иностранных дел, что Розенблат сдал свой заграничный паспорт, который является дипломатическим. Потому говорить, что он в данном случае не выполнил решение суда мы не можем", - сказал М.Кравченко.
При этом он подчеркнул, что решение суда, которым Б.Розенблат обязан сдать загранпаспорта распространяется не только на существующие в настоящее время у него документы, но и на будущие.
"В частности, в данном случае на то обстоятельство, что Розенблат обратился с заявлением о выдаче нового паспорта", - сообщил прокурор.
Соломенский районный суд начал рассмотрение ходатайства о пересмотре решения суда о мере пресечения суда Б.Розенблата в связи с нововыявленными обстоятельствами. Судья объявила перерыв в заседании для того что бы дать время участникам процесса и суду получить материалы дела и ознакомиться с ними. Дата и время продолжения заседания не определены.
Вместе с тем прокурор М.Краченко пояснил, что в случае с "нововыявленным обстоятельством" речь идёт о том, что в решении суда, которым на нардепа было возложено обязательство сдать загранпаспорта, была допущена "описка" в номере и серии паспорта, который подлежит сдаче.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
179 6
Материалы по теме: Дело Розенблата и Полякова
Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет, - САП(80)
Информация о новом деле "незадекларированной квартире моей сестры", является актом капитуляции НАБУ, - Поляков(34)
НАБУ прослушивает 140 телефонов, хотя суд разрешил прослушку только 18, - Поляков(60)
Поляков купил от имени своей сестры квартиру в Киеве, - САП(13)
Суд призначив Розенблатові сім мільйонів гривень застави(0)
Поляков обжалует требование суда носить браслет. ФОТО(20)
Розенблат об агенте НАБУ Екатерине: "Она со мной действительно была в тесных дружественных отношениях"(96)
Ответить
Заныкал, что бы не сдавать следователю.
Ответить
Ответить
Пане Розенблят а вашого тут нема?"
Ответить
Ответить
Ответить