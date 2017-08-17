 Команда НАБУ сформирована на 90%, вакантны 50 должностей, - пресс-служба. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро.
"Институциональное становление НАБУ завершилось с началом работы Харьковского и Одесского территориальных управлений. Сейчас команда сформирована на 90 процентов. Вакантными остаются только 50 должностей из 700 возможных", - сообщает ведомство.
Как отмечается, продолжается процесс назначения на должности детективов, которые стали победителями третьей волны открытого конкурса. Из их числа формируются региональные отделы.
Также сообщается, что сейчас оперативную и следственную работу в НАБУ выполняют 168 детективов, а также 36 аналитиков. За время существования Антикоррупционного бюро участниками открытого конкурсного отбора на должности стали более 22 тыс. граждан. На каждое вакантное место претендовали от 35 до 40 человек.
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