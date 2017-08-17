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 Команда НАБУ сформирована на 90%, вакантны 50 должностей, - пресс-служба. ИНФОГРАФИКА

Штат Национального антикоррупционного бюро Украины укомплектован на 90% - вакантны 50 должностей из 700 возможных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

"Институциональное становление НАБУ завершилось с началом работы Харьковского и Одесского территориальных управлений. Сейчас команда сформирована на 90 процентов. Вакантными остаются только 50 должностей из 700 возможных", - сообщает ведомство.

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Как отмечается, продолжается процесс назначения на должности детективов, которые стали победителями третьей волны открытого конкурса. Из их числа формируются региональные отделы.

Также сообщается, что сейчас оперативную и следственную работу в НАБУ выполняют 168 детективов, а также 36 аналитиков. За время существования Антикоррупционного бюро участниками открытого конкурсного отбора на должности стали более 22 тыс. граждан. На каждое вакантное место претендовали от 35 до 40 человек.

Команда НАБУ сформирована на 90%, вакантны 50 должностей, - пресс-служба 01Команда НАБУ сформирована на 90%, вакантны 50 должностей, - пресс-служба 02

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