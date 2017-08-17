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Все про:язычество (9) Национальная гвардия (1235) Билецкий (86) Азов (206)

 "У нас в Конституции есть статья о свободе вероисповедания", - руководство Нацгвардии о проведении языческих ритуалов бойцами "Азова"

азов

Руководство Национальной гвардии не осуждает военнослужащих полка "Азов" за проведение языческих ритуалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

Он прокомментировал информацию о сооружении "азовцами" в Мариуполе капища славянскому богу Перуну и проведение на нем языческих ритуалов.

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"У нас в Конституции есть такая статья, называется "свобода вероисповедания". Там четко написано, что мы не вправе вмешиваться в определенные моменты", - подчеркнул генерал-майор Сподар.

По его словам, такие действия не имеют массового распространения среди военных полка.

"Там нет никакого массового поклонения идолам и выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобное. Другое дело, что "азовцы" интересуются историей - это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии - это тоже нормально", - сказал заместитель командующего Национальной гвардией.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Беркут" и священники под прикрытием ночи "выкрали" статую Перуна в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Он отметил, что "Азов" - абсолютно управляемое и дисциплинированное подразделение.

Сподар уточнил, что на протяжении 2014-2015 годов это полк занимал первое место по состоянию правопорядка в Нацгвардии.

В то же время он признал, что бывший командир подразделения, депутат Верховной Рады Андрей Билецкий (внефракционный) продолжает оказывать влияние на полк.

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Если кацапов там не приносят в жертвы, значит бардак полный...
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Та нічого, просто це слов'янський бог от кацапи і не розуміють, от якби азовці молились би Пурьгинепаза ......
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Це мокшанский аналог? Їм оцьому краще вклонятися:



А ритуали здійснюватимуть на їхньому улюбленому ідолі білого кольору з водою всередині ...
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Таких подразделений нужно больше в армии.Чтоб кацапье ходило под себя.С тамими вмотивироваными пацанами мы сила.Слава Украине!.
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Никто не сбивал.Полк азов сейчас в мусарне.Что не так?
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Т.е., если в АТО гибнет боец НГУ, то тьфу на него? Если азовец, то трижды тьфу?
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А зачем ты валишь и не выбираешь слова, когда говоришь про людей, которые тебя сейчас в АТО защищают?

Я потому и спросил.
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у них точно другие взгляды на рашистский национал-коммунизм, который еще не добит и не осужден историей.
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Дожили о язычества в армии. А вместо священников, в Азове будут волхвы ил шаманы? С бубном и в шкурах.
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Илья пророк - священник от слово святость.... - вы наших попов видели? Волхвы не плохо кстати - те хоть в лечебных травах разбирались...
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Да лучше вохвы,чем иуды мацковского прихода.
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вам-то что? Кто во что хочет, в то и верит. Хуже, как некоторые - когда в церковь регулярно ходят, а воровать, врать и прелюбодействовать не перестают. И да, волхвы и шаманы точно лучше опг рпц мп.
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А священники по твоему кто, не волхвы и не шаманы или если у них вместо шкуры ряса, а вместо бубна кадило, то они самые правильные?
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Как говорят язычники - "Наши Боги нас рабами не называют". Так что Перуну быть!!
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😱😱😱
Ну сейчас начнётся истерика в перемешку с "словесной диареей".......😂
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Ващета у нас светское государство и бойцы Азова имеют право согласно культа вуду вырезать фигурку собакобудкостроителя и истыкать ее иголками. Кстати, почему бы и нет
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Без богов пока обойтись затруднительно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"У нас в Конституции есть статья о свободе вероисповедания", - руководство Нацгвардии о проведении языческих ритуалов бойцами "Азова"
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