 "У нас в Конституции есть статья о свободе вероисповедания", - руководство Нацгвардии о проведении языческих ритуалов бойцами "Азова"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.
Он прокомментировал информацию о сооружении "азовцами" в Мариуполе капища славянскому богу Перуну и проведение на нем языческих ритуалов.
"У нас в Конституции есть такая статья, называется "свобода вероисповедания". Там четко написано, что мы не вправе вмешиваться в определенные моменты", - подчеркнул генерал-майор Сподар.
По его словам, такие действия не имеют массового распространения среди военных полка.
"Там нет никакого массового поклонения идолам и выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобное. Другое дело, что "азовцы" интересуются историей - это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии - это тоже нормально", - сказал заместитель командующего Национальной гвардией.
Он отметил, что "Азов" - абсолютно управляемое и дисциплинированное подразделение.
Сподар уточнил, что на протяжении 2014-2015 годов это полк занимал первое место по состоянию правопорядка в Нацгвардии.
В то же время он признал, что бывший командир подразделения, депутат Верховной Рады Андрей Билецкий (внефракционный) продолжает оказывать влияние на полк.
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А ритуали здійснюватимуть на їхньому улюбленому ідолі білого кольору з водою всередині ...
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Я потому и спросил.
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Ну сейчас начнётся истерика в перемешку с "словесной диареей".......😂
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