 "Вопиющий факт исторической амнезии": МИД РФ вызвал послов 3 стран, одобривших недопуск России к проекту музея "Собибор"

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту - Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль - изменили свою позицию в отношении российского участия… В это связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что ранее российскую сторону заверяли, что она будет приглашена к участию в обновлении музея. Кроме того, Россия была готова участвовать в финансировании музея.
"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию, вопиющим фактом исторической амнезии", - добавила представитель российского МИДа.
Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.
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Однако в июле Варшава заявила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия Москвы.
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раз вызвали посвло значит попали в нерв и очень сильно , нужно без россиюшки строить музей и развивать его
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фарашитсів на будівництво музею присвяченому злочинам рафашистів
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