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Все про:Вторая мировая война (224) концлагерь (17) МИД РФ (1042) музей (503) Польша (4022)

 "Вопиющий факт исторической амнезии": МИД РФ вызвал послов 3 стран, одобривших недопуск России к проекту музея "Собибор"

собибор

МИД России пригласил послов трех стран, которые поддержали решение продолжить работу над проектом обновления музея памяти "Собибор", построенного на месте концлагеря, без России.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту - Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль - изменили свою позицию в отношении российского участия… В это связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что ранее российскую сторону заверяли, что она будет приглашена к участию в обновлении музея. Кроме того, Россия была готова участвовать в финансировании музея.

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"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию, вопиющим фактом исторической амнезии", - добавила представитель российского МИДа.

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

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Однако в июле Варшава заявила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия Москвы.
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кацапы везде пытаются всунуть свою морду)

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Лезть всюду, как говно в лапти - давняя русская традиция, подсказанная им самим образом их жизни.
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Если сейчас у власти в России настоящие фашисты, то что им делать в Собиборе?
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Вы свой концлагерь сейчас в Крыму строите.
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ого, машка немытая о "совести" что-то там проурчала... надо же
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В 2013 вы ещё не выглядели конченными уродами.
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Для меня они таковыми являются с 1990 года.
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как грица....прочувствуйте на себе невыполнение обещаний, винторогое кацапьё
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Вся правда так мешает кацапам жить и дурить головы всем соседям,

раз вызвали посвло значит попали в нерв и очень сильно , нужно без россиюшки строить музей и развивать его
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Все больше стран начинают понимать какое дерьмо льется из параши.Ссаными тряпками скоро погонят из всех проектов.
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Дивні кацапи, вересканять про припинення стосунків з поляками а потім ображаються що їх не кличуть будувати в Польші музей .
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Россиянцы - откуда вас еще не выгнали? И куда вас рашистов уже больше не приглашают?
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НЄДАУМЕНІЄ в них , не пускають в пристойну компанію немитого кацапа. Ферштейн? Для ДАУМЕНІЯ імпортозамістіть музей десь на Колимі
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Если немцы в этом концлагере вбывалы только евреев, то причем здесь Нидерланды, Словакия и та же Козлорылия? Если убивали не только евреев, то почему жертвы других наций не названы?
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Мабуть тому що євреї могли бути громадянами цих країн, Ізраілю ще ж не існувало .
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Это понятно. Тем более, что существование Израиля как знаем это вовсе не аргумент . Вопрос в другом - уничтожали ли немцы только представителей вышеуказанного этноса или о других сейчас просто не вспомнили или не посчитали нужным вспомнить
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Ну в цьому таборі більшвсть була таки євреїв,в інших звичайно було багато різних національностей .
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Про це і мова! Хіба інші не люди, щоб їх хоча б згадали. Чи вшанувати пам'ять вбитого словака чи фламандця, то оголтєлий антісємітізм?
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Чия б корова мичала... Це я про "совесть" від Захаровой.
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дивно запрошувати фарашитсів на будівництво музею присвяченому злочинам рафашистів
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Почему бы не разрешить им построить сортир с надписью "паРаша" и пусть пуйло там мочится.
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нормальные люди с кацапами даже рядом не хотят находится!
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Немецким нацистам было у кого перенять опыт принудительного бесчеловечного содержания людей - у дружков с востока.
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Захарова, хватит нявкать, давай "калинку" спляши, да накати за дидов!
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все еще кацапы не привыкли, что они теперь изгои
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гонят чушканов ссаными трапками отовсюду )
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Взагалі то кацапня може побудувати і себе меморіал на честь Рауля Валленберга, якого фашисти закатували за допомогу угорським євреям .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вопиющий факт исторической амнезии": МИД РФ вызвал послов 3 стран, одобривших недопуск России к проекту музея "Собибор"
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