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Все про:Минск (1135) Сурков (168) Волкер Курт (40)

 Волкер и Сурков встретятся в Минске на следующей неделе, - "Интерфакс-Украина"

волкер

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер могут встретиться в Минске на будущей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в четверг "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.

"Встреча, как ожидается, пройдет в Минске в первой половине следующей недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил в "Фейсбуке", что В.Сурков и К.Волкер могут встретиться в Минске. По его словам, дата встречи "может быть согласована в ближайшие дни".

Американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская - в Калининграде. "Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи. Для российской делегации это хороший компромисс - территория союзного государства России и Белоруссии и от Калининграда недалеко. Для американцев тоже уступка небольшая - лететь придется только на час-полтора дольше", - написал А.Чеснаков

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине 7 июля.

Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске. Дата будет согласована в ближайшие дни, - Чеснаков
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Непоймикакое чеченско-еврейско-мокшанское чмо будет встречаться со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером
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Неназванный источник в "Интерфакс" - авторитет ?
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Нікого не буде, Сурков трохи заразним виглядає .
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Что-то славик стал часто светиться. Походу, скоро надо ждать бааальшие перемены.
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Прикроют Вову, пока он будет под кислотой в Крыму на Казzaнтипе зажигать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВолкер и Сурков встретятся в Минске на следующей неделе, - "Интерфакс-Украина"
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