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 Политика Украины
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 24 августа будет запущена уникальная система Identigraf для поиска сепаратистов, террористов и преступников, - Геращенко

24 августа 2017 года в 00:01 волонтерами проекта "Миротворец" будет запущена открытая "Система распознавания и выявления преступников IDENTIGRAF", не имеющая аналогов в мире.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей.

Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети Интернет для поиска сепаратистов, террористов и преступников.

Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб, или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами как Google или Microsoft.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининформ опубликовал список сайтов, угрожающих информбезопасности Украины

Возможности системы Identigraf таковы, что она сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов, боевиков, кропотливо собранных за три года работы волонтерами Центра "Миротворец".

Пользователями системы могут быть как следователи полиции и СБУ, прокуратуры, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и все, кто хочет проверить, не был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях весной 2014, не кричал ли он "Путин введи войска!", не воевал ли он с оружием в руках против Украины.

С помощью этой системы может быть, наконец, идентифицирована шпана, которую привозили из Донбасса и натравливали на активистов Майдана зимой 2014-го.

Могут быть найдены пророссийские негодяи, завезенные в Одессу 2 мая из Приднестровья для организации там кровавой бойни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала в Одессе пропагандистов "русского мира", координируемых из России. ФОТО

Могут быть установлены личности российских военных, вторгшихся без объявления войны в Крым и Донбасс и убивавших наших солдат и офицеров.

В общем, все те, кто был замечен на фото или видеокадрах с зимы 2014 года, был идентифицирован и навсегда сохранен в базе "Миротворец".

Сегодня я впервые публикую адрес сайта, через который с 00:01 24 августа будет организована работа системы автоматического распознавания лиц Identigraf.

Вот он:

https://identigraf.center

Пока, до 24 августа, этот сайт работает в тестовом режиме и на нем опубликованы инструкции по тому, как Вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт неонацистов из США The Daily Stormer переехал на российский домен

Также на сайте Identigraf представлены гримасы российских пропагандистов, которые уже сейчас реализуют опасения своих заказчиков, - российских спецслужб, в ужасе ожидающих запуск нашего проекта.

Хочу также напомнить, что система Identigraf разработана на средства более 2 тысяч граждан Украины, которые сделали взносы в размере от 20 гривен до 250 тысяч гривен.

Общая сумма средств, собранных на сегодня - около миллиона гривен. Их было недостаточно для полной оплаты услуг разработчиков и часть работ ими была сделана в долг.

Поэтому сбор средств для полной оплаты системы Identigraf, ее дальнейшее совершенствование и увеличение мощности работы будет продолжен.

Приношу свою благодарность каждому, кто пожертвовал деньги на укрепление обороны и безопасности нашей страны.

После запуска системы Identigraf украинское государство и украинский народ получит надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить.

Каждый будет найден, определен и наказан за все то, что сделал против Украины!

P.S.

На фото - логотип проекта "Identigraf".

Латинское изречение на нем означает: "Пусть свершится правосудие даже если упадет небо!".

24 августа будет запущена уникальная система Identigraf для поиска сепаратистов, террористов и преступников, - Геращенко 01


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Как бы в первый день самого Тоху Геращенко не опознали...
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Латинское изречение на нем означает: "Пусть свершится правосудие даже если упадет небо!". Если-бы это изречение сработало то количество ответственных из власть держащих по Э-декларацих ( где они указали не все - попрятав по схемах) пришлось бы вывозить из центра их долгими колоннами автобусов. Что такое верховная коррупция с моей точки зрения-это серьезный вирус, а тело это люди государство Украина (иммунитет). Вирус питается и разрушает организм с основной своей личной задачей перекачивая жизненно важные вещества для себя и своей жизни имея личный интерес выживания и процветания, и что же происходит с организмом он ослабевает до крайней степени пока не сработает эффективно иммунная система- если реакция организма будет не достаточной придет.......
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Жодна тварюка, що принесла війну в Україну, не має уникнути покарання!
Смерть ворогам!
Горіть у пеклі, москалі!
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непадеЦки троллит всех Геращенко))) "поиск сепаратистов"))))Да 50% на Банковской-бери и вяжи!! Добкин..Кернес...Шуфрич.. и тд...и тп.!!!Какая нужна ещё "система"??? Наоборот-"СИСТЕМУ" надо сломать!!!
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Пора !!! Пора лишить званий офицеров-пенсионеров и наград государства УКраина , которые сегодня живут в Крыму и оккупированном Донбассе Россией оккупированном -- и не исполняют Военной присяги данной ими народу Украины . Пора . А то пенсии им , паспорта Европейские от УКраины, усиленное питание от неньки , а они Вову Путина в засос целуют и с георгиевскими лентами бегают и мечтают умереть в России --Предатели ...... Так пусть суки здохнут или в тюрьме как Предатели или без паспорта Украины и имущества в России .Всего лишить -- Предателей ... А то как поймают -- все такие бля белые и пушистые --прям плакать хочется ...
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Вообще-то такая система есть уже давно и у евреев и в США.
Да она сейчас доступна даже для смартфонов.
Правда эффективность не 100%. Иногда ошибается.
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А толку,суды их отпускаю пачками на пару с сбу.Циркачи.
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Граждане Украины сбрасывались на сайт! А у государства никогда нет денег. Это же не миллион долларов и 10 квартир в декларации найти....
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В СРСР це просто робилося- доносом. Як зараз у рашці. Ще питання є?
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К чему эта совковая практика что-либо делать под знаменательные даты? Да и как быть с сепаратистами во владе, в ВР? Без создания сайта к ним не было что применить, теперь что-то изменится? Как всегда имитация имитации.
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Штука конечно хорошая несомненно. Но некоторые плевать хотели на это опознание.

И сейчас живут и благоденствуют. Хотя их фамилии и без системы известны.
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от Антонiну "штирить...."
помiтили як вона схудла?
кокаїн, нє?
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Интэрэсно-интэрэсно... это и зрадоботов тут поуменьшится?
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Г@ндоша геращенко, ты попробуй открыть заплывшие жиром глаза и взглянуть вокруг себя... Может, наконец, увидишь сколько сепаратистов только в ВР, может, всё-таки не стоит кого-то мифического ловить... все уже давно рядом
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😱
Программа в принципе толковая, главное чтобы "гуманные" судьи/суды не тупили.....
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"Приклад виявлення об'єктів, у записах яких в Чистиищі сайта Миротворець наявні фоографії провокатора Шарія, який знаходиться у розшуку за шахрайство і педофілію."

Шарiй снова в суд подаст за "шахрайство і педофілію."
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Сепаратистов, которые ходят по Киеву, это тоже касается?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины24 августа будет запущена уникальная система Identigraf для поиска сепаратистов, террористов и преступников, - Геращенко
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