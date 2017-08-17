 24 августа будет запущена уникальная система Identigraf для поиска сепаратистов, террористов и преступников, - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.
"Разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей.
Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети Интернет для поиска сепаратистов, террористов и преступников.
Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб, или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами как Google или Microsoft.
Возможности системы Identigraf таковы, что она сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов, боевиков, кропотливо собранных за три года работы волонтерами Центра "Миротворец".
Пользователями системы могут быть как следователи полиции и СБУ, прокуратуры, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и все, кто хочет проверить, не был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях весной 2014, не кричал ли он "Путин введи войска!", не воевал ли он с оружием в руках против Украины.
С помощью этой системы может быть, наконец, идентифицирована шпана, которую привозили из Донбасса и натравливали на активистов Майдана зимой 2014-го.
Могут быть найдены пророссийские негодяи, завезенные в Одессу 2 мая из Приднестровья для организации там кровавой бойни.
Могут быть установлены личности российских военных, вторгшихся без объявления войны в Крым и Донбасс и убивавших наших солдат и офицеров.
В общем, все те, кто был замечен на фото или видеокадрах с зимы 2014 года, был идентифицирован и навсегда сохранен в базе "Миротворец".
Сегодня я впервые публикую адрес сайта, через который с 00:01 24 августа будет организована работа системы автоматического распознавания лиц Identigraf.
Вот он:
https://identigraf.center
Пока, до 24 августа, этот сайт работает в тестовом режиме и на нем опубликованы инструкции по тому, как Вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины.
Также на сайте Identigraf представлены гримасы российских пропагандистов, которые уже сейчас реализуют опасения своих заказчиков, - российских спецслужб, в ужасе ожидающих запуск нашего проекта.
Хочу также напомнить, что система Identigraf разработана на средства более 2 тысяч граждан Украины, которые сделали взносы в размере от 20 гривен до 250 тысяч гривен.
Общая сумма средств, собранных на сегодня - около миллиона гривен. Их было недостаточно для полной оплаты услуг разработчиков и часть работ ими была сделана в долг.
Поэтому сбор средств для полной оплаты системы Identigraf, ее дальнейшее совершенствование и увеличение мощности работы будет продолжен.
Приношу свою благодарность каждому, кто пожертвовал деньги на укрепление обороны и безопасности нашей страны.
После запуска системы Identigraf украинское государство и украинский народ получит надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить.
Каждый будет найден, определен и наказан за все то, что сделал против Украины!
P.S.
На фото - логотип проекта "Identigraf".
Латинское изречение на нем означает: "Пусть свершится правосудие даже если упадет небо!".
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Смерть ворогам!
Горіть у пеклі, москалі!
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Да она сейчас доступна даже для смартфонов.
Правда эффективность не 100%. Иногда ошибается.
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И сейчас живут и благоденствуют. Хотя их фамилии и без системы известны.
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помiтили як вона схудла?
кокаїн, нє?
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Программа в принципе толковая, главное чтобы "гуманные" судьи/суды не тупили.....
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Шарiй снова в суд подаст за "шахрайство і педофілію."
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