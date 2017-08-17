 24 августа будет запущена уникальная система Identigraf для поиска сепаратистов, террористов и преступников, - Геращенко

Об этом на своей странице в

написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает

. Приводим его текст полностью.

"Разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей.

Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети Интернет для поиска сепаратистов, террористов и преступников.

Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб, или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами как Google или Microsoft.

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Возможности системы Identigraf таковы, что она сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов, боевиков, кропотливо собранных за три года работы волонтерами Центра "Миротворец".

Пользователями системы могут быть как следователи полиции и СБУ, прокуратуры, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и все, кто хочет проверить, не был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях весной 2014, не кричал ли он "Путин введи войска!", не воевал ли он с оружием в руках против Украины.

С помощью этой системы может быть, наконец, идентифицирована шпана, которую привозили из Донбасса и натравливали на активистов Майдана зимой 2014-го.

Могут быть найдены пророссийские негодяи, завезенные в Одессу 2 мая из Приднестровья для организации там кровавой бойни.

Могут быть установлены личности российских военных, вторгшихся без объявления войны в Крым и Донбасс и убивавших наших солдат и офицеров.

В общем, все те, кто был замечен на фото или видеокадрах с зимы 2014 года, был идентифицирован и навсегда сохранен в базе "Миротворец".

Сегодня я впервые публикую адрес сайта, через который с 00:01 24 августа будет организована работа системы автоматического распознавания лиц Identigraf.

Вот он:

Пока, до 24 августа, этот сайт работает в тестовом режиме и на нем опубликованы инструкции по тому, как Вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины.

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Также на сайте Identigraf представлены гримасы российских пропагандистов, которые уже сейчас реализуют опасения своих заказчиков, - российских спецслужб, в ужасе ожидающих запуск нашего проекта.

Хочу также напомнить, что система Identigraf разработана на средства более 2 тысяч граждан Украины, которые сделали взносы в размере от 20 гривен до 250 тысяч гривен.

Общая сумма средств, собранных на сегодня - около миллиона гривен. Их было недостаточно для полной оплаты услуг разработчиков и часть работ ими была сделана в долг.

Поэтому сбор средств для полной оплаты системы Identigraf, ее дальнейшее совершенствование и увеличение мощности работы будет продолжен.

Приношу свою благодарность каждому, кто пожертвовал деньги на укрепление обороны и безопасности нашей страны.

После запуска системы Identigraf украинское государство и украинский народ получит надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить.

Каждый будет найден, определен и наказан за все то, что сделал против Украины!

P.S.

На фото - логотип проекта "Identigraf".