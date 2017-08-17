 Путин посетит оккупированный Крым 18 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В ходе поездки российский президент посетит новую общеобразовательную школу - образовательный центр "Бухта Казачья", где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом этого учебного заведения", - сообщили в Кремле.
После этого Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" и встретится с представителями научных и общественных кругов города.
А на территории мемориального комплекса "35-я береговая батарея" вместе с участниками байк-шоу "Русский реактор" из мотоклуба "Ночные волки" он возложит цветы к мемориалу.
Кроме того, ожидается, что глава государства посетит ежегодный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".
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17.08.17. Заметка от Евгения Тинянского.
"НАТО уже рядом. Тупик пропаганды. В нынешней РФ нет такого просчета власти, который бы не попытались выставить великой победой или оправдать тем самым ХПП (Хитрым Планом Путина) или промежуточным шагом какой-то очередной многоходовочки. Типа все под контролем, сейчас кааак жахнем и клятый Запад дрогнет, доллар рухнет и Йеллоустоун взорвется.
Все это можно обозначить одним словом- пропаганда. В политологии пропаганда неразрывна с понятием идеи. Это логично, пропагандировать надо что-то и с определенной, желательно дальновидной, целью. И от этого пропаганда в РФ принимает ещё более комичный и глупый окрас, когда приходит понимание того, что она, пропаганда, вроде как есть, а вот идеи у страны как раз нет. Вообще нет. У такой пропаганды лишь одна перспектива- упереться в тупик. А судя по тому, что пропаганда в РФ оказалась в тупике молниеносно быстро, можно сделать вывод, что этим вопросом занимаются откровенные профаны.
Знаете, когда пропаганда заходит в тупик? Когда она, вместо того, чтобы превозносить совершенные действия и их результат, оправдывает бездеятельность власти.
Хотите примеров? Их есть у меня.
Сбили турки российский самолёт, обстреляли США наших союзников в Сирии. Что в ответ? А ничего. Бездействие. А знаете почему так? А это часть многоходовочки, ведь именно грозным молчанием кремлевские гении избежали… (чего бы вы думали?) …правильно, третью Мировую войну. Спасибо спасибо!
Взяли Крым, но побоялись брать Донбасс, хотя была реальная возможность полностью спутать карты геополитическим противникам и получить контроль над Юго-Востоком Украины. И тут пропаганда своим слоганом «нам не нужен один Донбасс, нам нужна вся Украина«, опять садится в лужу, потому, что даже Донбасса нет, есть огрызок размером в половину от географической площади Луганской области. А уж о всей Украине и намеков нет.
Выиграл Трамп выборы. Что тут началось! И аплодисменты и хвалы. Получите новые санкции в ответ. Хотели было раскрутить линию, что Дональд хороший, то сенаторы плохие, но опять произошла прогнозированная встреча лица и грязи- Трамп не только подписывает все, но и высказывается недвусмысленно и жёстко.
Нормально, да? Везде побеждаем.
Поставили в ДНР у власти откровенных неучей и бандитов. В результате получили новую форму правления: бандитский паханат. Казалось бы, поменять построенную систему проще простого. Но нет, избирается тактика массированного пиара поставленной ряженой братии. Как все хорошо и пр. А братия продолжает по тихому тягать российские дотации и вполне себя хорошо чувствует. Да и их кураторы тоже себя не плохо так ощущают. Жить можно. Понятное дело, что им выгодно нынешнее положение и они влияют на позитивную аналитику, которая поступает наверх. В Багдаде все спокойно, как говорится.
Ну и ещё вдогонку. Как вы знаете, те самые сакральные скрепы переехали из Новороссии в Сирию. Бороться с терроризмом «на дальних подступах». А Донбассу ничего не обещал ведь. И вообще Донбасс это ведь инструмент недопуска НАТО в Украину. Ведь пока на Донбассе конфликт, НАТО якобы не может иметь присутствия в стране с неурегулированными территориальными вопросами. Не знали? Вот и в НАТО не знали, как оказалось.
И вот имеем презамечательную картину. Крым взяли, потому, что он добыт в боях нашими воинами и не хотим, чтобы его топтал натовский сапог и строились их базы рядом с РФ. А когда Украина договорилась о постройке базы НАТО в Очакове, наступил ожидаемый ступор. И что-то никто не говорит о том, что Очаков тоже приобретался в боях и является русским городом. Потемкин, который бился за Очаков, был бы весьма удивлен гибкостью хитрых планов и сговорчивостью новой российской элиты. Ну как сгрворчивостью… Клинцевич грозно что-то там сказал, на этом все и закончилось.
«В данном случае идет процесс подготовки вступления Украины в НАТО. Со стороны Украины я воспринимаю это как провокацию»
Франц Клинцевич
Прямо капитан-очевидность. Ладно, если бы это были первые звоночки. Но нет же. НАТО поставляет оружие для так называемой АТО, призывается для тушения пожаров на склады оружия в Харькове, проводятся совместные учения, присутствуют военные инструкторы, в Одесский порт заходят их корабли. В реальности не исключена вероятность постройки очередной базы под Харьковом, например в Чугуеве.
И вот теперь у оголтелой пропаганды новая задача: как бы эдак извернулся, чтоб показать задающему вопросы электорату, что это не проигрыш, а на самом деле великая победа РФ. И мы вот вот как жахнем и весь мир в труху.
А в сухом остатке имеем то, что столь ненавистное НАТО вот уже под боком. И останавливаться оно не намерено. И альянсу Россия не ответит, они это понимают.
Потому как пропаганда, пока ещё, работает и проще поискать очередную липовую победу, чем показать характер, которого, к сожалению, нет."
Сводки от ополчения Новороссии четыре часа назад
Действия
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пУТІН хУЙЛО, ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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Мразь будет двигать х**ту как всегда о вяличие и тд.
Перед нашим Днем Независимости мне кажется стоит ожидать обострения на востоке..не может плешивый смирится с утратой Украины.
А вообще, украл на сотни миллиардов, доживай свой век, развивай свой народ, войди в историю как реформатор, реаниматор...
Так нет, залезло падло везде где только можно, нагадило, разграбило, покалечило и убило тысячи жизней и судеб..народ в тотальной нищите и аморали растет поколение деградантов-де*илов.
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Крымчане будут рады.
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Кончит плохо и гном и кацапстан.
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и сколько там этих оперов?
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ну хоть самых маленьких (ПВО)
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