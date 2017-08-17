 Минобороны не рекомендует бывшим украинским военным ездить в оккупированный Крым, - Селезнев

Об этом 17 августа сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев комментируя задержания бывших украинских военнослужащих, которых российские силовики обвиняют в терроризме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Такая работа ведется, в том числе офицерами по работе с личным составом", - сказал он.
Владислав Селезнев напомнил о рисках, которые существуют для бывших украинских военных на оккупированных территориях и отметил, что недавно он лично не смог попасть на похороны своей матери, которые проходили в аннексированном Симферополе из-за того, что как к участнику АТО и сотруднику украинского Генштаба, к нему (у российских силовиков - Ред.) "очень много вопросов".
Напомним, российские спецслужбы 15 августа обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.
Так называемый Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко - до 13 октября.
В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали"очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".
Так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" заявило о задержании "диверсионной группы", лидером которой был военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Министерства обороны Украины. В Службе безопасности Украины назвали "фейком" распространенную сепаратистскими изданиями информацию.
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Нічого робити там "диверсантам". Нехай живуть спокійно. "Денег нет..."
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