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 Политика Украины
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 Минобороны не рекомендует бывшим украинским военным ездить в оккупированный Крым, - Селезнев

крым

Среди украинских военнослужащих, в том числе тех, кто увольняется в запас, проводят работу по разъяснению нежелательности поездок на оккупированные территории, в том числе в Крым.

Об этом 17 августа сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев комментируя задержания бывших украинских военнослужащих, которых российские силовики обвиняют в терроризме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: В последнее время 12 человек, которые проходили службу в ВСУ, задержаны ФСБ, - Генштаб

"Такая работа ведется, в том числе офицерами по работе с личным составом", - сказал он.

Владислав Селезнев напомнил о рисках, которые существуют для бывших украинских военных на оккупированных территориях и отметил, что недавно он лично не смог попасть на похороны своей матери, которые проходили в аннексированном Симферополе из-за того, что как к участнику АТО и сотруднику украинского Генштаба, к нему (у российских силовиков - Ред.) "очень много вопросов".

Напомним, российские спецслужбы 15 августа обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко: "Дело против него сфальсифицировано. ФСБ силой заставила его признаться"

Так называемый Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца Геннадия Лимешко - до 13 октября.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали"очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО

Так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" заявило о задержании "диверсионной группы", лидером которой был военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Министерства обороны Украины. В Службе безопасности Украины назвали "фейком" распространенную сепаратистскими изданиями информацию.
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І не лише в Крим................... взагалі в Росію............... особливо - "атошникам".
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так там сейчас правят балом раисянские Церберы..
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Як на мене, то правильна рекомендація.
Нічого робити там "диверсантам". Нехай живуть спокійно. "Денег нет..."
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Не понимаю, а какого ************ туда вообще ездят??????
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Побачив би ти Порубне, навіть і вночі, 6 полос без вантажівок в обидві сторони, і без кацапів .
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Статья как бы об участниках АТО, а не о др.гражданах.
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Нужно быть или полным идиотом, или иметь ну ооочень веские причины, чтобы поехать в Крым, и уж тем более - будучи бывшим или нынешним военным.
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что бы ето понимать нужны рекомендации Министерства обороны?
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не могу себе представить о чем думают те кто едут...
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після того, що роблять маскаляки, тільки тупий ідіот поїде на крим чи на помийку, нема чого робити там НОРМАЛЬНОМУ українцю, заробітчани хай їздять-вони не українці, громадянство в паспорті, це не признак ідентичності до нації, признак має бути в душі і голові
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Украина остается свободной страной для вражеской агентуры.
Сотрудничество с ней ограничивается рекомендациями.
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Это должен быть запрет от государства Украина.
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Не повинен, це порушення прав людини на обмеження пересування.
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Ну да у нас же ато.Вернее у шоколадных.Ну тогда нечему удивлятся спискам которые сепары в минске показывают и куче незаконно осужденных Украинцев в параше.
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Так нікто і не дивується діям людиноподібних московитів, дивуються безпечності наших хлопців.
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Пора !!! Пора лишить званий офицеров-пенсионеров и наград государства УКраина , которые сегодня живут в Крыму и оккупированном Донбассе Россией оккупированном -- и не исполняют Военной присяги данной ими народу Украины . Пора . А то пенсии им , паспорта Европейские от УКраины, усиленное питание от неньки , а они Вову Путина в засос целуют и с георгиевскими лентами бегают и мечтают умереть в России --Предатели ...... Так пусть суки здохнут или в тюрьме как Предатели или без паспорта Украины и имущества в России .Всего лишить -- Предателей ... А то как поймают -- все такие бля белые и пушистые --прям плакать хочется ...
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какие то прописные истины...один уже думал,что если он профнепригодным воином оказался,то кацапы его в диверсанты не запишут ...
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А своих голов у них нет, чтобы хорошенько подумать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны не рекомендует бывшим украинским военным ездить в оккупированный Крым, - Селезнев
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