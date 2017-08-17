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 "Смотрящий зоны" пытался организовать заказное убийство сотрудника пенитенциарной службы, - Нацполиция

тюрьма

В результате удачно проведенной спецоперации сотрудникам уголовного розыска удалось предупредить особо тяжкое преступление. Задержаны трое участников организованной преступной группы, созданной на этнической основе. Им всем объявлено о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области

В сообщении отмечается: " На Кировоградщине полиция, разоблачила покушение на убийство работника Кировоградского СИЗО, организованное гражданином другого государства - выходцем из Кавказского региона.

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По информации оперативников, 32-летний мужчина, известный в криминальных кругах, живший соблюдая неписаные "воровские традиции", был "смотрящим зоны" и удерживал "общак", стал инициатором конфликта с 36-летним работником спецучреждения.

Находясь под стражей, злоумышленник вместе с "товарищем" по камере и родственниками, находившейся на свободе, предприняли попытку убить работника государственного органа при помощи взрывчатки, взорвав его автомобиль.

"Чтобы воплотить свои преступные намерения, организатор группы, вместе с сообщником, при содействии сообщницы на свободе - подыскали исполнителя убийства. Когда же, по легенде полиции, автомобиль потерпевшего "взорвался", преступные действия организованной преступной группы была задокументирована. Жизнь человека, который по прихоти криминального авторитета должен был погибнуть, спасена", - рассказал начальник полиции Кировоградской области Сергей Кондрашенко.

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В ходе обысков сотрудники уголовного розыска и следствия области по месту жительства подозреваемого лица обнаружили и изъяли гранату Ф-1 с запалом и корпус от гранаты РГД-5.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", ст. 348 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" и ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Опять эти недоговорки! Какой "этнической группы"? Почему это надо скрывать? Возможно им в скором времени "языковый барьер" надо будет отменить? Или ввести?
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Ты знаешь, у меня более расширенное понимание этого вопроса))))) Либо "дети гор", либо "ромы".)))). Возможны еще варианты
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Не упрощайте. В отличие от толерастнувшейся Европы, Кавказ остался набором сплочённых племён, которые всегда действуют как мощные ОПГ. Они мгновенно мобилизуюся. Если называть вещи конкретно, то можете получить восстание.
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Особо тяжкие вы расскрываете только в сериалах про ментов.
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Служба налажена - просто супер! Камерный петух организовывал убийство пузатого взяточника ..Кто кого охраняет дебилы сука имени жидоблока ебучего вальцмана??!
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Какие злые комменты, а может это был единственный порядочный вертухай на всю пенитенциарную систему, моет радоваться надо что спасли жизнь человеку?
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Вообще-то сейчас само понятие смотрящий безнадежно устарело. Времена поменялись и зоны тоже. Всё уже давно перешло на рыночную экономику.
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Зараз блатні повертаються.Правда від тих,років 60-70 вони такі відрізняються-але принаймні декларують дотримання "закону".До революції 2014 були "данецкие",ті взагалі "по-беспределу" робили,а ці,мовляв вже законники.Тепер ще сюди додалися радикали(частина націоналістів та представникі добробатів) та злодії з Кавказу.Коротше скоро гряне буря-будуть ділити майно та катати один одного по багажниках.
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смотрящего облить мочой связать и запереть с петухами причем положив головой в унитаз. видео уринотерапии выложить да хоть в интернет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Смотрящий зоны" пытался организовать заказное убийство сотрудника пенитенциарной службы, - Нацполиция
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