 "Смотрящий зоны" пытался организовать заказное убийство сотрудника пенитенциарной службы, - Нацполиция

секторе коммуникации полиции Кировоградской области
В сообщении отмечается: " На Кировоградщине полиция, разоблачила покушение на убийство работника Кировоградского СИЗО, организованное гражданином другого государства - выходцем из Кавказского региона.
По информации оперативников, 32-летний мужчина, известный в криминальных кругах, живший соблюдая неписаные "воровские традиции", был "смотрящим зоны" и удерживал "общак", стал инициатором конфликта с 36-летним работником спецучреждения.
Находясь под стражей, злоумышленник вместе с "товарищем" по камере и родственниками, находившейся на свободе, предприняли попытку убить работника государственного органа при помощи взрывчатки, взорвав его автомобиль.
"Чтобы воплотить свои преступные намерения, организатор группы, вместе с сообщником, при содействии сообщницы на свободе - подыскали исполнителя убийства. Когда же, по легенде полиции, автомобиль потерпевшего "взорвался", преступные действия организованной преступной группы была задокументирована. Жизнь человека, который по прихоти криминального авторитета должен был погибнуть, спасена", - рассказал начальник полиции Кировоградской области Сергей Кондрашенко.
В ходе обысков сотрудники уголовного розыска и следствия области по месту жительства подозреваемого лица обнаружили и изъяли гранату Ф-1 с запалом и корпус от гранаты РГД-5.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", ст. 348 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" и ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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