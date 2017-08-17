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Все про:банки (1586) Львов (3650) хищение (338)

 Суд оштрафовал на 3400 грн экс-начальницу отделения банка во Львове за присвоение 2,7 млн грн вкладов клиентов

фемида

Кроме того женщину осудили на пять лет - срок она будет отбывать заочно.

Суд признал виновной бывшую начальницу отделения банка во Львове, которая на протяжении 2013-2014 годов, злоупотребляя служебным положением, завладела 2,7 млн грн средств с депозитных счетов клиентов, передает Цензор.НЕТ. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вкладчикам ликвидированных банков выплачено 87,5 млрд грн. ТАБЛИЦА

Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и следователи областного управления полиции выяснили, что в течение нескольких лет руководство одного из отделений банка организовало схему завладения средствами финучреждения и его вкладчиков.

Директор отделения от имени клиентов банка открывала депозитные счета и подписывала от их имени заявления о переводе средств. В дальнейшем деньги оказывались на ее карточных счетах.

По такой схеме злоумышленницы удалось завладеть 2,7 миллионами гривен.

По решению суда злоумышленница была признана виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3,4,5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Она приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет (с испытательным сроком 3 года) с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 года и штрафа в размере 3400 гривен.
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ni kuya shtraf ! za prosrochku peresechki avto 10 dney , shtraf 8000 gr. vot ya dyatel,nado bylo na bankira uchitsa.
По такой схеме злоумышленницы удалось завладеть 2,7 миллионами гривен. штраф в размере 3400 гривен.

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охренеть, какое страшное правосудие, она бедная себе наверно места не находит.
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Срочно подать апелляцию на этот зверский приговор
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Судити по новому..реформа Порошенко судова в дії..
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Два миллиона пришлось отдать судье,за столь мягенький приговорчик.
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Два миллиона семьсот тысяч, судья не лох...
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где-где?....я бы сказал...где.....но как говорят гинекологи....там их тоже нету!..
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А типу не зрозуміло ? Більшість бабла - в широких судійських мантіях ...
П.С - цікаво скільки просила прокуратура ?!
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. 52-річній Любові Коростень із Остапківців, що на Вінниччині, присудили рік та тридцять днів ув'язнення за вкрадену в односельчанки солому, пише газета "Експрес". Любов Коростень уже забрали до місць позбавлення волі. Жінка після інсульту скаржиться на погане самопочуття... На підтримку Люби, яка має проблеми з психічним здоров'ям, стали жителі Немирівського району. Цю історію вони порівнюють зі справою про "5 колосків". ...
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В Киеве паника. В 11: 45 стреляли в Тимошенко. Где она, что с ней? Полиция Украины начала повальные обыскы. Только что появилась некоторая информация, что в Киеве страшная ситуация. Появилась так же информация, что пропала Тимошенко. Пр некоторой информаци, через три часа пресс-секретарь президента Украины прояснит что происходит в Киеве?
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Если не утка, то похоже на низкий старт предвыборной компании.
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помнится в витренчиху гранату метали перед выборами... непомогло ( в смысле стала ишо живее , а искренне жаль ) !
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А зачем ? Любой другой думаешь чем-то отличается ?
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щось тут не так. може ця баба взагалі не при справах і відпустили, щоб якось зам'яти. бо надто вирок не традиційний.
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И ни слова о конфискации, похоже стрелочница, поэтому мне кажется что вы не далеки от истины Хотя на западной судьи такие колядники-затейники.
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Скоро за такие преступления награждать будут.
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На награду не тянет.
Нужно украсть более 100 млн., тогда орден и наградной пистолет.
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Це ШЕДЕВР!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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давайте проговорим этот идиотизм в слух

"Суд оштрафовал на 3400 грн экс-начальницу отделения банка во Львове за присвоение 2,7 млн грн вкладов клиентов"



Кароче Лукьяненко был прав- по законам военного времени их надо расстреливать


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это называется - жыты по новому!
настоящая перемога и досягнення!
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я забыл еще про мощные рехвормы (в частности судов), которые уже приносят такие прекрасные плоды!
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Да тут без матов не обойтись.Сколько судейке занесла.Ноу комент,только чертвертовать всех судей без разбора.
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Вот это "по нашему".
Чем больше украл - тем меньше срок.
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А хватит ей денег на штраф? Может судьи скинуться и помогут вместе с ген- плокулолом.
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))
вашпе не понятно, куда "делись" 2,7 ляма))
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народ, а хароший же вирок, так і спонукає зробити таке ще не раз, адурєть
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Как здесь не вспомнить дона Карлионе(отца).Пришли "обиженные",поцеловали руку и справедливость восторжествовала.Нет обидчиков-банкирши и судьи. Может не правильно,но люди будут довольны.Пока так,по другому не получается.
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Если тех кто ворует миллионами штрафуют на тысячи то тех кто ворует тысячи надо награждать что бы они повышали квалификацию, и не начинали как прошлая власть с шапок.
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При советской власти за такие преступления расстреливали! Это что и есть "охрана наших вкладов"? Это что "суды" считают так надо наказывать тех, кто ворует миллионы грн. прямо в БАНКАХ-штрафом 3400грн? Они что вообще считать не умеют? При такой "СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ" банковская система в Украине бессмыслинна, хранить там деньги себе дороже. Зачем тратиться огромное количество бюджетных денег на правоохранительную систему и прежде всего на судебную "власть", если она защищает не право, не граждан Украины, а воров, мошенников, бандитов, убийц и террористов врагов украинского народа?
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ну суддя мабуть добрий попав , у нього ж мабуть , мама є , святе діло пожаліти бІІІдну жінку , не судіть його строго , безсребряник він ...
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Озвучте карточный счёт "на киллера для судьи" - пожертвую. Подобными суками и их решениями дискредитирован вообще сам институт судебной системы.
Мля, с использованием положения и в особо крупных размерах - там как бы не до 12 лет верхний порог, т.е. с лёгкостью на особо тяжкие натягивается, что уже подразумевает конфискацию. А здесь - пожурили и отпустили. Суки.
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Расстрел на месте без суда и следствия решит сию проблему.Пора вводить.
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Уверен, это судебное решение укрепит доверие людей к банкам и судебной власти.
О каких реформах может идти речь, если даже в самой простой ситуации, законы не работают.
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думається,что банки будут довольні єтим решением...ведь от клиентов теперь отбоя не будет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд оштрафовал на 3400 грн экс-начальницу отделения банка во Львове за присвоение 2,7 млн грн вкладов клиентов
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