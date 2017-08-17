Суд признал виновной бывшую начальницу отделения банка во Львове, которая на протяжении 2013-2014 годов, злоупотребляя служебным положением, завладела 2,7 млн грн средств с депозитных счетов клиентов, передает Цензор.НЕТ. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.
Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и следователи областного управления полиции выяснили, что в течение нескольких лет руководство одного из отделений банка организовало схему завладения средствами финучреждения и его вкладчиков.
Директор отделения от имени клиентов банка открывала депозитные счета и подписывала от их имени заявления о переводе средств. В дальнейшем деньги оказывались на ее карточных счетах.
По такой схеме злоумышленницы удалось завладеть 2,7 миллионами гривен.
По решению суда злоумышленница была признана виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3,4,5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Она приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет (с испытательным сроком 3 года) с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 года и штрафа в размере 3400 гривен.
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По такой схеме злоумышленницы удалось завладеть 2,7 миллионами гривен. штраф в размере 3400 гривен.
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👏👏👏👏👏👏
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П.С - цікаво скільки просила прокуратура ?!
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Нужно украсть более 100 млн., тогда орден и наградной пистолет.
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"Суд оштрафовал на 3400 грн экс-начальницу отделения банка во Львове за присвоение 2,7 млн грн вкладов клиентов"
Кароче Лукьяненко был прав- по законам военного времени их надо расстреливать
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настоящая перемога и досягнення!
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Чем больше украл - тем меньше срок.
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вашпе не понятно, куда "делись" 2,7 ляма))
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Мля, с использованием положения и в особо крупных размерах - там как бы не до 12 лет верхний порог, т.е. с лёгкостью на особо тяжкие натягивается, что уже подразумевает конфискацию. А здесь - пожурили и отпустили. Суки.
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О каких реформах может идти речь, если даже в самой простой ситуации, законы не работают.
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