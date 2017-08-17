EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Происшествия
  1038  12
Все про:День независимости (706) НБУ (4293) хакер (679)

 Нацбанк предупреждает о хакерской атаке на День Независимости

нбу

Нацбанк разослал телеграмму, в которой сообщил банкам о возможной вирусной угрозе в День Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Еспресо ТБ сообщили в пресс-центре Национального банка Украины.

НБУ сообщил банкам о появлении нового вредоносного кода и подчеркнул необходимость внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.

При этом новый вирус может поражать систему через популярную офисную программу Microsoft Word.

Кроме того НБУ уже работает над созданием Центра киберзащиты с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры для атак на серверы Демократической партии США использовали ПО украинского программиста, - The New York Times
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А каким боком Нацбанк к хакерским атакам, может они еще и метро минируют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У НБУ есть своя служба безопасности. наверное и кибербезопасностью они тоже занимаются.

Нацбанк - регулятор банковской деятельности. Нацбанк предупредил банки. Что не так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нацбанк предупреждает о хакерской атаке на День независимости.

Дык, почти всё руководство НБУ надо садить за хакерскую атаку на гривню, которая обесценилась в три раза за годы президентства ГлавРошена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так всё руководство нацбанка стельмахи ублюдки ющенки твари гонтаревы и яреськт это и есть хакеры казнокрадыв корупционеры ворюги ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нацбанк разрабатывайте систему защиты,а не телеграмки по банкам рассылайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
парашка устроила тут полигон, тренируется стрелять из своих вооружений, устраивать диверсии и хакерские атаки. у нас же тоже есть силы специальных операций?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бред какой-то. Какой дебил на эспрессо мог такую херню написать?
Цензор, но ведь у вас же есть мозги. Подумайте сами, что вы перепостили.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацбанк предупреждает о хакерской атаке на День Независимости
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти