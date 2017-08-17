Нацбанк предупреждает о хакерской атаке на День независимости.

НБУ сообщил банкам о появлении нового вредоносного кода и подчеркнул необходимость внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.
При этом новый вирус может поражать систему через популярную офисную программу Microsoft Word.
Кроме того НБУ уже работает над созданием Центра киберзащиты с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры для атак на серверы Демократической партии США использовали ПО украинского программиста, - The New York Times
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Нацбанк - регулятор банковской деятельности. Нацбанк предупредил банки. Что не так?
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Дык, почти всё руководство НБУ надо садить за хакерскую атаку на гривню, которая обесценилась в три раза за годы президентства ГлавРошена.
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Цензор, но ведь у вас же есть мозги. Подумайте сами, что вы перепостили.
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