Нацбанк предупреждает о хакерской атаке на День независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Еспресо ТБ сообщили в пресс-центре Национального банка Украины.





НБУ сообщил банкам о появлении нового вредоносного кода и подчеркнул необходимость внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.





При этом новый вирус может поражать систему через популярную офисную программу Microsoft Word.



