 Нарушители антикоррупционного законодательства оштрафованы на 1,8 млн гривен, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Как передает

, об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в

.

"С начала года сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции составили 3307 административных протоколов за нарушение Закона Украины "О предотвращении коррупции". За коррупционные правонарушения судами рассмотрено 1200 протоколов и применен штраф к 782 служащим, из которых - 101 судья, 408 депутатов сельских, поселковых, городских, районных советов, 158 должностных лиц местного самоуправления, 6 - областных и 11 - районных госадминистраций, 10 - Государственной пограничной службы и 134 - юридических лиц публичного права, в отношении 6 применено дополнительную меру наказания - конфискацию", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что чиновники, как правило, нарушают требования финансового контроля по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Речь идет, в частности, о несвоевременно поданных декларациях об имуществе и доходах, начислении должностным лицам себе и родственникам премий, материальной помощи, а также голосование за предоставление разрешения на выделение земли в свою или в пользу своих родных.

"Например, депутат одного из городских советов несвоевременно сообщил НАПК об изменениях в своем имущественном состоянии, а именно приобретении квартиры стоимостью 2,9 миллиона гривен. А в Полтавской области председатель райсовета также забыла сообщить о продаже автомобиля стоимостью более 350 тысяч гривен. На Днепропетровщине чиновник разгласил информацию, которая стала ему известна при исполнении служебных полномочий, а именно сообщил частному предпринимателю о запланированной у него проверке", - сообщает ведомство.

"Админответственность за коррупционные правонарушения предусматривает суммы штрафов от 850 до 42 500 гривен. Также в некоторых случаях - конфискацию и даже лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет", - уточнили в полиции.







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