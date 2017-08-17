EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Политика Украины
  828  24
Все про:видеофиксация (98) МВД (8377) ПДД (295) экзамены (70) водительские права (89)

 МВД планирует ввести видеофиксацию экзаменов на водительские права, - Криклий

пдд

Министерство внутренних дел Украины планирует ввести фото- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права.

Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".

Также читайте: Для поездки в Европу на автомобиле украинцам понадобятся права нового образца

"Следующий этап в части экзаменов - у нас будет внедрение фото- и видеофиксации процесса сдачи экзаменов как в теоретической, так и (что для нас более приоритетно) в практической части", - сообщил он.

По словам Криклия, в машинах будут установлены специальные видеорегистраторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые тесты для получения водительских прав вступили в силу с 1 июля

"Соответственно, решение экзаменатора можно будет оспорить. В таком случае будет созываться комиссия", - отметил он.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
практик-экзаменаторы против. они останутся без орального удовольствия))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А самих копов кто будет экзаминировать, ведь они не знают ПДД и всякий раз заглядывают в книжечки, когда пытаются, что-то объяснить водителю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я когда-то ходил на экзамен со смартфоном. Держал на коленях и все читал.
Теперь, наверное, так не прокатит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага,бачу це так - якщо хтось куплятиме "здачу екзамену",то платитиме додатково за зникнення відеозаписів)))
Сподіваюсь це дійсно допоможе,а не є черговим розкраданням коштів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не знаю як ви, а я права за пітсот гривень купив... бійтесь!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Дрогобичі, не памятаю фамілію мусора який це зробив
 показать весь комментарий
Ответить
 
хто за гривні , хто за сало - головне щоб головою вмів користуватись та правила дорожнього руху знав та навики мав
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олимпиада дебилов креативщиков по мародерству с бюджета Украины продолжается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А следящие за видеофиксацией будут фиксироваться видеофиксацией?Или это будет *Единый Центр Взяток*??)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Само МВД до этого новшества врятли додумалось.Спасибо не равнодушным людям за подсказку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
министерство социальной политики и образования вводит видеофиксацию на зачатие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба не видео фиксацию вводити,а заставить людей замислитися,що махлювання з знаннями,може стати фатальним
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ви праві. Але відеофіксація не помішає. Як і відповідальність за допуск не навчених водіїв до керування транспортним засобом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
З другим пунктом згоден.Але не вяжется.Вот взять Гройсмана,який окончив МАУП,який лишали лицензии,за продажI дипломiв.То хто,такого Премьера ставит,мае нести вiдповiдальнiсть?Або,той,хто назначав Луценко,на пост без образования,мают нести вiдповiдальнiсть?Коли на верху,можно,то чуму,я повинен вiрити,що вiдеофiксацiя,це панацея,а не банальный розпiл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вождение фиксировать - возможно,
но сдача правил под видео - этого никогда не будет - от слова "кормушька".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже почти 14 лет за рулём, но каждый день гоняю vodiy.ua/dai/ и pdr.hsc.gov.ua/test-pdd/uk/ чисто для себя. Средний бал за месяц 19.1 из 20.
 показать весь комментарий
Ответить
 
UA Vovcheg Zak
не знаю як ви, а я права за пітсот гривень купив... бійтесь!!!
======
Ничего,тут один диплом врача купил за 1000 грн..лечит таких как ты автомобилистов.....даже если чего и за нейрохирурга сможет шото пришить куда-то
==========
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД планирует ввести видеофиксацию экзаменов на водительские права, - Криклий
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти