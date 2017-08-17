 МВД планирует ввести видеофиксацию экзаменов на водительские права, - Криклий

Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".
"Следующий этап в части экзаменов - у нас будет внедрение фото- и видеофиксации процесса сдачи экзаменов как в теоретической, так и (что для нас более приоритетно) в практической части", - сообщил он.
По словам Криклия, в машинах будут установлены специальные видеорегистраторы.
"Соответственно, решение экзаменатора можно будет оспорить. В таком случае будет созываться комиссия", - отметил он.
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Теперь, наверное, так не прокатит.
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Сподіваюсь це дійсно допоможе,а не є черговим розкраданням коштів.
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но сдача правил под видео - этого никогда не будет - от слова "кормушька".
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не знаю як ви, а я права за пітсот гривень купив... бійтесь!!!
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Ничего,тут один диплом врача купил за 1000 грн..лечит таких как ты автомобилистов.....даже если чего и за нейрохирурга сможет шото пришить куда-то
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