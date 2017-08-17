 Состояние Караметова оставляет желать лучшего, он жалуется на здоровье, - Семедляев

Арестованный по решению подконтрольного оккупантам суда в Крыму пожилой активист крымскотатарского движения Сервер Караметов заявил о плохом самочувствии, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил 17 августа адвокат Эдем Семедляев.
Семедляев лично посетил активиста в тюрьме.
"Жалуется на плохой сон, сегодня вообще не спал. Что-то его постоянно беспокоит. Беспокоит также то, что в камере, где он содержится, всю ночь горит яркий свет. Видно, он из-за этого не может спать, либо из-за состояния здоровья", - говорит Семедляев.
Также Караметов пожаловался на то, что ему выделяют только час на прогулки, ведут себя грубо и устраивают регулярные обыски в помещении, где содержат арестованных.
Напомним, что Сервер Караметов должен выйти на свободу вечером 19 августа.
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