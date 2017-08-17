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 Объявленные прокуратурой АРК в розыск картины находятся в музее Симферополя, - оккупационные власти

крым

В так называемом Минкульте Крыма утверждают, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.

Полотна вывозили на выставку в Мариуполь и вернули назад в марте 2014 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Эти картины принадлежали и принадлежат Симферопольскому художественному музею. Они выставлялись в Мариуполе, в художественном музее имени Куинджи, который является филиалом Мариупольского краеведческого музея. В марте 2014 года они вернулись в Крым, о чем есть акт, подписанный обеими сторонами", - заявили в "Минкульте" Крыма.

17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года незаконно передали в Симферопольский художественный музей, объявили в государственный и межгосударственный розыск.

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18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы русских художников XVIII-XIX вв. Выставка в планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики потребовали вернуть экспонаты. По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 года картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.

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