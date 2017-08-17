 Ремонт дорог в этом году стал качественнее, - Гройсман

Об этом он рассказал, общаясь с журналистами во время инспектирования ремонта участка дороги Т-15-08 Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этом году стал качественнее сам ремонт дорог, больше появилось специализированных организаций, появляется конкуренция на рынке строительных автодорожных работ", - отметил Гройсман.
По словам главы правительства, такая конкуренция приведет к уменьшению стоимости и дальнейшему улучшению качества ремонта автодорог.
Отметим, сегодня Премьер-министр Владимир Гройсман находится с рабочей поездкой в Николаевской области.
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Время для ремонта выбирают конечно дибильно, но делают в разы лучше, чем раньше.
Хоть в этот раз Грося не соврал.
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Напомню: Ремонт дорог в этом году стал качественнее
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Побачимо весною, де той ремонт дінеться.
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Но блин, какого хрена это делать днем, когда оба потока в одну полосу сгоняют и Окружная превращается в одну большую пробку.
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Ремонт дорог в этом году стал качественнее
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Жити стало веселіше.
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Муженко : "Не ссать! Це все хе#ня. Ми все це вже проходили!"Тобто замість чітких команд і необхідних дій не робилося НІЧОГО.Що було зроблено після того як через кілька днів кільце оточення замкнулося? Згідно власних свідченнь начальник Генштабу ЗСУ телефонує заступнику НГШ країни агресора і погоджує з ним місце і час виходу колон українських військ з Іловайська. Після окупації Криму. Після вбивств українських військових в секторі "Д". Після обстрілів "Градами" наших військ з російської території. Домовився з ворогом по телефону. Без коментарів. Причом тут резерви, досвід або добробати? Спочатку бездіяльність протягом перших двох днів. Потім вивод колон українських військ на заздалегідь подгтовленние позиції ворога.Надалі генерали заявляли в інтерв'ю що "не вважають Іловайськ поразкою". Це дійсно не поразка. Це блискуче проведена операція по знищенню добровольців і примусу Народу України до Мінського договірняку. Тільки операція ЧУЖОЇ армії і ЧУЖОЇ держави. Для успіху якої ці генерали зробили все що могли. А потім повторили це ще кілька разів протягом війни. У ДАП і Дебальцеве. І судячи з усього, готові повторити ще. Якщо буде команда.Тепер зрозуміло чому потрібен відкритий суд? І чому ті хто віддавав команди генералам роблять все щоб його не допустити?...
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Они стали гладкими как кожа после депиляции в области бикини!
И уже конечно применяется для связки не битум, а эмульсионные смеси!
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Мне пока нравится.
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Это цыплят "по осени считают".
Дороги по весне!
В большинстве случаев не положили "чистовой слой". Остались щели до 1 см. Зимой в них попадет вода и замерзнет, вырывая камешки из асфальта.
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