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 Политика Украины
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Все про:дороги (1776) Николаевская область (847) ремонт (816) Гройсман (3291)

 Ремонт дорог в этом году стал качественнее, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом году повысилось качество ремонта дорог и увеличилась конкуренция на рынке автодорожных работ.

Об этом он рассказал, общаясь с журналистами во время инспектирования ремонта участка дороги Т-15-08 Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году стал качественнее сам ремонт дорог, больше появилось специализированных организаций, появляется конкуренция на рынке строительных автодорожных работ", - отметил Гройсман.

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По словам главы правительства, такая конкуренция приведет к уменьшению стоимости и дальнейшему улучшению качества ремонта автодорог.

Отметим, сегодня Премьер-министр Владимир Гройсман находится с рабочей поездкой в Николаевской области.
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Майдан не зря стоял,ремотнт дорог стал качественнее
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я не з укр.автодору. не розуміюсь в цьому. а якщо чесно- весна покаже чи хороший ремонт був чи поганий.
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В прошлом году точно так верещал, что все дороги, 95%, отремонтированы, а в марте оказалось, что дорог нет, направления.
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Ватный вой в комментах 3...2...1...
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им то чего выть, они по нашим дорогам не ездят
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Этот кристобаль, видать, сайты попутал!
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Зачем выть? Реплика Гройсмана не означает ремонта дорог. Она даже не означает, что его начали. Мы по ним ездим, и сколько бы Гройсман не мандел, они становятся лишь хуже.
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ага, заметно.. вырежут квадрат на асфальте и стоит так 2 месяца, пока его не раздолбут, а потом, в дождь, начинают засыпать..
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Это за поребриком такое или дета у нас там, где солнце не светит?
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Эта за пАребрикАм, а у нас даже не вырезают, а просто присыпают асфальтом ямы, которые потом машины прикатывают!
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Бажаю панові Гройсману проїхати з максимально допустимою швидкістю і на власному авто по миколаївській ділянці дороги Кропивницький-Кишинів (бетонка)..
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По Київщині і самому Києву можна проїхатися з тим же результатом.
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Этот говнюк ездит на служебной машине за наши деньги!
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Из того, что я вижу в Киеве - таки да.

Время для ремонта выбирают конечно дибильно, но делают в разы лучше, чем раньше.

Хоть в этот раз Грося не соврал.
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Странно. Я тожу в Киеве живу и тоже на авто здесь езжу. И я считаю, что соврал.
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Мы говорим про отремонтированные в этом году дороги или вообще про все дороги везде?

Напомню: Ремонт дорог в этом году стал качественнее
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Щєкаладам покривають.

Побачимо весною, де той ремонт дінеться.
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Посмотрим, но Окружную пока в несколько слоев реально качественно кладут. Пос равнению с тем, шо было пару лет назад - раньше то вобще не дорога, а полоса препятствий была.

Но блин, какого хрена это делать днем, когда оба потока в одну полосу сгоняют и Окружная превращается в одну большую пробку.
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А мне сходу припоминается яма, шириной в полосу на северной окружной перед выездом на Пуща Водицу. Уже месяц. Перед ней заборчик поставили.
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Еще раз спрошу - это результат ремонта в этом году или мы про дороги вобще?
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Вы софистикой занимаетесь. Это результат отсутствия ремонта! Сейчас вы будете утверждать, что Гройсман имел ввиду повышенное качество лишь там, куда рабочие доехали?
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Какая бл...ять софистика, если в статье черным по белому даже для конченых дибилов написано:
Ремонт дорог в этом году стал качественнее
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А еще улица Скляренко, которая ровной последний раз была лет 10 назад. Хорошо, хоть КЛО свой ремонт закончила и трубы назад асфальтом накрыла.
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каким прибором пользовался для определения качества?
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Ну это самый точный прибор определеничя качества покрытия до сих пор был. Особенно у велосипедистов. Бо када зубы стучат - то уже не дорога, а пересеченка.
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Там, куда Гройсмана привозят, всегда дороги качественнее. Совпадение?..
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Дорогу Николаев Кировоград ему как я понял не показали. Иначе бы у него дар речи пропал бы надолго.
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...Семен Семенченко15 серпня о 13:29 · "Ідіть нах труси! Я вас посаджу"!Трирічна робота пропагандонів в справі Іловайська робить свою справу. Багато людей вже не розуміють за що судити керівництво АТО і Генштабу. Адже не було резервів! Адже перевага ворога в 16 разів! Адже Не було армії і досвіду! Адже "добробати зайшли самі"!Спробую пояснити ще раз. За що засуджений колишній начальник штабу АТО генерал Назаров? За ІЛ - 76. З яким формулюванням? ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ І халатність.Що робил той же Назаров коли йому повідомляли про вторгнення російських військ? Матеріали розслідування слідчої комісії парламенту дають чітку відповідь. НІЧОГО. Відповіді генералів своїм офіцерам, які доповідають обстановку:Назаров: "Ідіть нах .. труси, я вас посаджу!"
Муженко : "Не ссать! Це все хе#ня. Ми все це вже проходили!"Тобто замість чітких команд і необхідних дій не робилося НІЧОГО.Що було зроблено після того як через кілька днів кільце оточення замкнулося? Згідно власних свідченнь начальник Генштабу ЗСУ телефонує заступнику НГШ країни агресора і погоджує з ним місце і час виходу колон українських військ з Іловайська. Після окупації Криму. Після вбивств українських військових в секторі "Д". Після обстрілів "Градами" наших військ з російської території. Домовився з ворогом по телефону. Без коментарів. Причом тут резерви, досвід або добробати? Спочатку бездіяльність протягом перших двох днів. Потім вивод колон українських військ на заздалегідь подгтовленние позиції ворога.Надалі генерали заявляли в інтерв'ю що "не вважають Іловайськ поразкою". Це дійсно не поразка. Це блискуче проведена операція по знищенню добровольців і примусу Народу України до Мінського договірняку. Тільки операція ЧУЖОЇ армії і ЧУЖОЇ держави. Для успіху якої ці генерали зробили все що могли. А потім повторили це ще кілька разів протягом війни. У ДАП і Дебальцеве. І судячи з усього, готові повторити ще. Якщо буде команда.Тепер зрозуміло чому потрібен відкритий суд? І чому ті хто віддавав команди генералам роблять все щоб його не допустити?Ремонт дорог в этом году стал качественнее, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2680...
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Дешевле создать автомобили на воздушных подушках чем отремонтировать дороги на всей Украине))А еще и *качественно*)))
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Та да! Каждый может оторвать жопу от стула или дивана и поехать проверить качество дорог.
Они стали гладкими как кожа после депиляции в области бикини!
И уже конечно применяется для связки не битум, а эмульсионные смеси!
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Вот сейчас свежачок после ремонта (даже еще в процессе) - Киевская Окружная от Борщаги до Житомирки. Поедь и проверь.

Мне пока нравится.
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Если бы еще ума хватало так не палится,где 180 млн
Ремонт дорог в этом году стал качественнее, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4971

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На фото. Гройсман: "В прошлом году на этой дороге были вот такие выбоины, а в этом году их качественно залили асфальтом."
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когда уже этого писдливого, гнойного, мордатого реформатора угомонят...
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Ремонт дорог в этом году стал качественнее

Это цыплят "по осени считают".
Дороги по весне!
В большинстве случаев не положили "чистовой слой". Остались щели до 1 см. Зимой в них попадет вода и замерзнет, вырывая камешки из асфальта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРемонт дорог в этом году стал качественнее, - Гройсман
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