 Внимание Гройсмана позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка УЗ, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко

Об этом сообщил генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети, пишет МинПром.
"Отличная новость, наконец-то просьбы грузоотправителей Украины о помощи были услышаны. Мы уверены, что внимание Владимира Борисовича к данному вопросу позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка Центра транспортной логистики УЗ, от чего уже много лет страдают промышленные предприятия Украины ", - отметил Ю.Зинченко.
По его мнению, решение у данной проблемы несложное: просто внедрить систему, при которой каждый грузоотправитель или группа грузоотправителей по их совместному заявлению будут обеспечены на 30-40% своей погрузки вагонами ЦТЛ, что соответствует рыночной доле УЗ на рынке полувагонов - немного более 35%.
Отметим, что в 16 августа премьер В.Гройсман в эфире днепропетровского телеканала 34 заявил, что к оррупционная составляющая при распределении грузовых железнодорожных вагонов и полувагонов в системе госмонополиста ПАО "Укрзализныця" должна быть ликвидирована.
По его словам, новому руководству ПАО "Укрзализныця" поставлена задача разобраться и ликвидировать существующиекоррупционные "схемы".
На непрозрачном распределении вагонов постоянно акцентируют внимание крупные грузоотправители, из-за этого у них срываются контракты, что однозначно негативно влияет как на ведение бизнеса, так и на экономику страны, подчеркнул премьер.
"Я знаю, что есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться с этой темой и поставить в этом вопросе точку", - сказал В.Гройсман.
Напомним, ранее президент отраслевого объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что существующая система распределения грузовых полувагонов между отправителями грузов в Центре транспортной логистики ПАО "Укрзализныця" является непрозрачной и может содержать коррупционный подтекст.
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Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман(59)
Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа, - Гройсман(115)
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В Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман(40)
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Если вагонов реально не хватает, то оставшиеся можно только давать друганам ну или за бабки кому-то.
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