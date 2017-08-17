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 Политика Украины
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Все про:грузы (192) ММК им. Ильича (41) перевозки (209) Укрзализныця (1180) Гройсман (3291) вагоны (55)

 Внимание Гройсмана позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка УЗ, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко

зинченко юрий

Премьер-министр Владимир Гройсман обратил внимание на непрозрачность и коррупцию в вопросе распределения вагонов ПАО "Укрзализныця" и уже поставил задачу руководству железнодорожной монополии разобраться в этой проблеме.

Об этом сообщил генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети, пишет МинПром.

"Отличная новость, наконец-то просьбы грузоотправителей Украины о помощи были услышаны. Мы уверены, что внимание Владимира Борисовича к данному вопросу позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка Центра транспортной логистики УЗ, от чего уже много лет страдают промышленные предприятия Украины ", - отметил Ю.Зинченко.

По его мнению, решение у данной проблемы несложное: просто внедрить систему, при которой каждый грузоотправитель или группа грузоотправителей по их совместному заявлению будут обеспечены на 30-40% своей погрузки вагонами ЦТЛ, что соответствует рыночной доле УЗ на рынке полувагонов - немного более 35%.

Отметим, что в 16 августа премьер В.Гройсман в эфире днепропетровского телеканала 34 заявил, что к оррупционная составляющая при распределении грузовых железнодорожных вагонов и полувагонов в системе госмонополиста ПАО "Укрзализныця" должна быть ликвидирована.

По его словам, новому руководству ПАО "Укрзализныця" поставлена задача разобраться и ликвидировать существующиекоррупционные "схемы".

На непрозрачном распределении вагонов постоянно акцентируют внимание крупные грузоотправители, из-за этого у них срываются контракты, что однозначно негативно влияет как на ведение бизнеса, так и на экономику страны, подчеркнул премьер.

"Я знаю, что есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться с этой темой и поставить в этом вопросе точку", - сказал В.Гройсман.

Напомним, ранее президент отраслевого объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что существующая система распределения грузовых полувагонов между отправителями грузов в Центре транспортной логистики ПАО "Укрзализныця" является непрозрачной и может содержать коррупционный подтекст.
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Дык, ясное дело. Теперь все бабло будит идти через Вована Винницкого.
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Как тут можно что-то распределять?
Если вагонов реально не хватает, то оставшиеся можно только давать друганам ну или за бабки кому-то.
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Внимание Гройсмана поставит точку. Точка.
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КТО больше всех ОРЕТ тот больше всех под себя и ГРЕБЕТ. И не даром сейчас ОР чтобы не дать новому руководству разобраться а сразу бежать давать тем кто больше ОРУТ. А потом попробуй отобрать - ОР будет еще больше... ПОЧЕМУ в первую очередь давать вагоны ОЛИГАРХУ? Чтобы еще больше ЗАРАБАТЫВАЛ - ЗА СЧЕТ других предпринимателей, которым не дадут вагонов???
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и ПОЧЕМУ он до сих пор им. Ильича???? ГДЕ ДЕКОМУНИЗАЦИЯ??? Поставить условия что меткомбинату им Бендеры, вагоны ВЫДЕЛЯТ а им.Ильича - ПОШЕЛ на .....
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Вагонов не хватает, а вагонзаводы стоят без заказов... Во дела!
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Если коррупцию нельзя победить,- её надо возглавить.
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Вот они уже больше 20 лет и занимаются самобичеванием...
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Внимание Гройсмана позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка УЗ... А раніше в його тіпа не було внімамія?... мля...
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Ну хоть не Брежнев. А то как то с декоммунизацией некомильфо будет
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Бетмен ...пля Накуя у прим'єра існують міністри якщо він всеодно сам на все "обращаетвнимание" тут одне з двух або такий прим'єр не на своєму місці ...або ...прим'єр не на своєму місці ...інших варіантів НЕМАЄ ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнимание Гройсмана позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка УЗ, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко
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