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 Экономика
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Все про:Турция (2048) авиасообщение (340) Омелян (322)

 Министр инфраструктуры Омелян провел закрытые переговоры с главами турецких авиакомпаний, – EUReporter

Представители турецкой авиационной индустрии провели закрытые переговоры с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном относительно планов экспансии на украинский рынок.

Об этом сообщает влиятельное брюссельское издание EUReporter, передают "Украинские новости".

Встреча состоялась во время отдыха украинского министр в Бодруме (Турция).

По данным издания, на встрече присутствовали: заместитель главы компании TAV airports - управляющей компании аэропортом Ататюрк, Антонин Беериер, генеральный директор авиакомпании Atlas Global, Орхан Джошкун, а также заместитель председателя правления компании Turkish Airlines, Билал Экши. Как сообщается со ссылкой на лиц, близких к одному из участников встречи, инициатором переговоров выступила украинская сторона.

Предположительно, обсуждались вопросы совместных проектов на территории Украины, в первую очередь - в сфере транспортной инфраструктуре, для реализации которых инвесторам необходимо опираться на поддержку профильного Министерства. Среди других вопросов - содействие расширению присутствия на украинском авиарынке турецких авиаперевозчиков, в частности - Atlas Global, что должно стать своеобразной компенсацией в общественном мнении после провала переговоров с ирландским лоукостером Rayanair, а также перенаправить транзитные потоки в турецкий аэропорт Ататюрк.

Стамбульский аэропорт Ататюрк является третьим в Европе по количеству обслуженных пассажиров. Так, согласно обнародованным планам, до конца 2017 года он примет около 90 миллионов человек. Пассажиропоток в Борисполе составил 7 млн. человек.
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Встреча состоялась во время отдыха украинского министр в Бодруме Источник:https://censor.net.ua/n452068

Приятное с полезным! Респект.
P.S. А как Беня на это отреагирует кто-то задумывался?
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Что за переговоры на пляже ? Если ты в отпуске, то какого лешего рабочие вопросы решаешь, да ещё и стратегического значения ? Чтобы СБУ не подслушало за границей ?
В таких случаях сразу напрашиваются какие-то выводы по коррупции.
Министр должен объясниться, по-моему. Поехал загорать - загорай, ты сейчас не при исполнении . . .
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Турция ключевой игрок на южных направлениях,очень важна для перевозчиков и пассажиров Украины.
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Министр инфраструктуры Омелян Распилян провел закрытые переговоры с главами турецких авиакомпаний.
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Я за любой кипеш , ЛИШБ БЫ подвинуть беню с трона.
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Беня три года назад предлагал за свои деньги (кредитные - 120 млн Евро) построить суперсовременную "стену" с Кацаником всего за год. Отказали. Списдели на сегодняшний денть уже в три раза больше разные КуляВлобы а "стены" нет. Вернее есть 200 метров, чтобы было что показать "проверяющим".
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За "долю" покидьок мартиненківський домовлявся.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинистр инфраструктуры Омелян провел закрытые переговоры с главами турецких авиакомпаний, – EUReporter
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