 Министр инфраструктуры Омелян провел закрытые переговоры с главами турецких авиакомпаний, – EUReporter

Об этом сообщает влиятельное брюссельское издание EUReporter, передают "Украинские новости".
Встреча состоялась во время отдыха украинского министр в Бодруме (Турция).
По данным издания, на встрече присутствовали: заместитель главы компании TAV airports - управляющей компании аэропортом Ататюрк, Антонин Беериер, генеральный директор авиакомпании Atlas Global, Орхан Джошкун, а также заместитель председателя правления компании Turkish Airlines, Билал Экши. Как сообщается со ссылкой на лиц, близких к одному из участников встречи, инициатором переговоров выступила украинская сторона.
Предположительно, обсуждались вопросы совместных проектов на территории Украины, в первую очередь - в сфере транспортной инфраструктуре, для реализации которых инвесторам необходимо опираться на поддержку профильного Министерства. Среди других вопросов - содействие расширению присутствия на украинском авиарынке турецких авиаперевозчиков, в частности - Atlas Global, что должно стать своеобразной компенсацией в общественном мнении после провала переговоров с ирландским лоукостером Rayanair, а также перенаправить транзитные потоки в турецкий аэропорт Ататюрк.
Стамбульский аэропорт Ататюрк является третьим в Европе по количеству обслуженных пассажиров. Так, согласно обнародованным планам, до конца 2017 года он примет около 90 миллионов человек. Пассажиропоток в Борисполе составил 7 млн. человек.
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Приятное с полезным! Респект.
P.S. А как Беня на это отреагирует кто-то задумывался?
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В таких случаях сразу напрашиваются какие-то выводы по коррупции.
Министр должен объясниться, по-моему. Поехал загорать - загорай, ты сейчас не при исполнении . . .
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ОмелянРаспилян провел закрытые переговоры с главами турецких авиакомпаний.
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