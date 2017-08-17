EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Происшествия
  2956  27
Материалы по теме:
Все про:женщины (585) Житомирщина (660) Нацполиция (8416) убийство (5128)

 Неизвестные застрелили женщину на Житомирщине, - Нацполиция

иконка

Ночью 17 августа в Радомышльском районе Житомирской области от выстрела в голову погибла 33-летняя женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

Сообщение о смертельном ранении 33-летней жительницы г. Малин поступило в полицию ночью 17 августа. Правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства, в рамках которого выясняют все обстоятельства и причастных к этому лиц.

Так, по данным ведомства, около 2:00 ночи в Радомышльское отделение полиции обратился 29-летний житель Малина с сообщением о ранении неизвестными на окраине с. Красноселка его 33-летней супруги.

Сотрудники следственно-оперативной группы, которые работали на месте происшествия, выяснили, что ночью супруги находилось на поле в соседнем районе. В это время на автодороге, проходящей рядом, остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных. Через несколько минут мужчина услышал звук, похожий на выстрел. Как рассказал заявитель, после того, как приезжие приблизились к ним и, увидели его, они с криком "Это люди!" бросились к машине и скрылись с места происшествия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: в столице объявлен план "Перехват", - "112 Украина". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Через несколько минут, обратившись к жене, мужчина заметил у нее ранение в голову. Травма оказалась смертельной. Женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полиция выясняет все обстоятельства происшествия и принимает меры по установлению причастных лиц и их местонахождение.

Напомним, сегодня, 17 августа, в Киеве неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.

Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Реформа МВД в дії,якщо знайдуть вбивць,то або надінуть браслет (наступного дня ні браслету,ні вбивці),або під заставу в 200 000 грн,тай з часом забудуть...
ЖАХ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Законы у нас ужасные Это ж надо,ворам,которые крадут миллионами и миллиардами - застава. Тьфу на тех кто пишет такие законы,на рептилоидных депутатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А кто там кричит о свободном законном владении оружием?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я кричу і хочу законно володіти зброєю, бо захисту проти бандюків, у яких і так є зброя, в мене нема. Чи може ви надієтесь на Авакова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
як показують неоднократні вибори в Україні,у населення ПОВНІСТЮ ВІДСУТНІ МІЗКИ,так дайте їм ще й зброю - стрілятимуть направо і наліво.
Агресія навколо просто зашкалює,люди кидаються одне на одного по будь якій причині і навіть без!!!Суспільство аморальне,соцально дике і т.д.
Таких людей не можна озброювати!!!
І не пишіть тут про АВАКОВА,він займає не своє місце,а на його місце треба професіонала.І через деякий час зникне необхідність озброювання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вам не поталанило з народом? Можете поміняти країну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вам не поталанило з Аваковим та бандитами?Можете поміняти країну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как говорит власть,преступность в Украине пошла на спад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба зауважити,що для влади є "преступность" - це патріоти,волонтери,воїни,голодні та соціально незахищені люди,блокадники ОРДЛО,чесні журналісти чи політики і т.д.
З такою "преступностью" вони поки що справляються...ПОКИ ЩО...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ч.п. с приминением огн. оружия как СНЕЖНЫЙ КОМ и его уже не остановить (((((.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно остановить. Но метод большинству не понравится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя развёл шушеру бандитскую,прикрываясь ложными лозунгами- Жити ПО Новому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тада. Шушера эта незнамо откуда вся взялась.

Скажи спасибо, что у власти Петя, а не такой, как я. Я бы 80% нашего населения для начала отгеноцидил, независимо от языка, достатка, классовой принадлежности и вероисповедания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не догннал или почти догнал два нарика или алкаша или местные мажурики пиехали пострелять на поле по чучелам типа а попали в голову ЛЮДЯМ..ну ну.. верю верю хотя я бы к мужу примотрелся ему 29 ей 33 было выстрел в голову нет пуля дура и все же.. одним выстрелом в упор.. а потом типа нема пистоля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новости последнего времени, говорят за реформы очень громко. И только в багдадевсеспокойно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судячи з росповіді цього чоловіка треба перевіряти його в першу чергу! Хрін спутаєшь людини з звірем якщо ти не сліпий, по друге що вони робили там вночі? Слідство має з'ясувати, остежити місце злочину, з якої відстані був зроблений постріл чи отримав гроші, бізнес, квартиру то що чоловік?
Чекаємо на підсумок розслідування.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное в тексте : " ночью супруги находилось на поле в соседнем районе"
А что они там делали ??? Воровали ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
хоча, якби тут він міг би відстрелитись то зєкономили б час і ресурси на пошук. псевдосуд, псевдопокарання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Постепенно, но очень уверенно люди звереют, а страна превращается в Колумбию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То вони не знали,що в когось стріляли...
Трагічний збіг обставин.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные застрелили женщину на Житомирщине, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти