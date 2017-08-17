 Неизвестные застрелили женщину на Житомирщине, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.
Сообщение о смертельном ранении 33-летней жительницы г. Малин поступило в полицию ночью 17 августа. Правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства, в рамках которого выясняют все обстоятельства и причастных к этому лиц.
Так, по данным ведомства, около 2:00 ночи в Радомышльское отделение полиции обратился 29-летний житель Малина с сообщением о ранении неизвестными на окраине с. Красноселка его 33-летней супруги.
Сотрудники следственно-оперативной группы, которые работали на месте происшествия, выяснили, что ночью супруги находилось на поле в соседнем районе. В это время на автодороге, проходящей рядом, остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных. Через несколько минут мужчина услышал звук, похожий на выстрел. Как рассказал заявитель, после того, как приезжие приблизились к ним и, увидели его, они с криком "Это люди!" бросились к машине и скрылись с места происшествия.
Через несколько минут, обратившись к жене, мужчина заметил у нее ранение в голову. Травма оказалась смертельной. Женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полиция выясняет все обстоятельства происшествия и принимает меры по установлению причастных лиц и их местонахождение.
Напомним, сегодня, 17 августа, в Киеве неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.
Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.
Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.
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ЖАХ...
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Агресія навколо просто зашкалює,люди кидаються одне на одного по будь якій причині і навіть без!!!Суспільство аморальне,соцально дике і т.д.
Таких людей не можна озброювати!!!
І не пишіть тут про АВАКОВА,він займає не своє місце,а на його місце треба професіонала.І через деякий час зникне необхідність озброювання.
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З такою "преступностью" вони поки що справляються...ПОКИ ЩО...
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Скажи спасибо, что у власти Петя, а не такой, как я. Я бы 80% нашего населения для начала отгеноцидил, независимо от языка, достатка, классовой принадлежности и вероисповедания.
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Чекаємо на підсумок розслідування.
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А что они там делали ??? Воровали ?!
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Трагічний збіг обставин.
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