 Коррупция на энергопредприятиях является самой масштабной среди всех отраслей экономики, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

В пресс-службе Бюро напоминают историю с выведением из "Запорижжяоблэнерго" 40 млн грн, которые удалось вернуть по решению суда. "В стадии выполнения - ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям ТЭК еще почти 90 млн грн: 57 млн грн - ПАО "Черкассыоблэнерго", 30 млн грн - ПАО "Укргазвыдобування", 1,4 млн грн - НАЭК "Энергоатом", - сообщает НАБУ.
Также отмечается, что кроме упомянутых облэнерго, продолжается исковая работа Бюро по ряду других, на которых детективы НАБУ разоблачили похожие коррупционные схемы: перечисление средств за поставленную и потребленную электроэнергию происходит не напрямую поставщику, а через частную компанию-посредника.
В общем, НАБУ инициировало судебные иски, которыми требует признать недействительными соглашения предприятий топливно-энергетического комплекса почти на 1 млрд грн.
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"Полтора года расследований НАБУ показали, что коррупция на предприятиях ТЭК является самой масштабной среди всех сфер государственной экономики - как из-за уникальности предприятий, так и по причине количества задействованных в коррупционных схемах лиц и размера убытков. По предварительным оценкам, совокупный размер убытков от преступлений, связанных с деятельностью предприятий ТЭК, составляет 11,18 млрд грн", - отмечают в пресс-службе НАБУ.
Отмечается, что в отраслевом разрезе больше всего от коррупции страдают предприятия, занимающиеся добычей нефти и газа, В Бюро, в качестве примера, приводят расследование по завладению нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7 млрд грн. "Коррупционная схема, действовавшая на предприятии в 2015 году, состояла в продаже нефти загодя определенным компаниям, а те "забывали" за нее рассчитаться", - говорится в сообщении.
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