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 Политика Украины, Экономика
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 Коррупция на энергопредприятиях является самой масштабной среди всех отраслей экономики, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

энергетика

Коррупция на предприятиях топливно-энергетического комплекса является самой масштабной среди всех отраслей государственной экономики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В пресс-службе Бюро напоминают историю с выведением из "Запорижжяоблэнерго" 40 млн грн, которые удалось вернуть по решению суда. "В стадии выполнения - ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям ТЭК еще почти 90 млн грн: 57 млн грн - ПАО "Черкассыоблэнерго", 30 млн грн - ПАО "Укргазвыдобування", 1,4 млн грн - НАЭК "Энергоатом", - сообщает НАБУ.

Также отмечается, что кроме упомянутых облэнерго, продолжается исковая работа Бюро по ряду других, на которых детективы НАБУ разоблачили похожие коррупционные схемы: перечисление средств за поставленную и потребленную электроэнергию происходит не напрямую поставщику, а через частную компанию-посредника.

В общем, НАБУ инициировало судебные иски, которыми требует признать недействительными соглашения предприятий топливно-энергетического комплекса почти на 1 млрд грн.

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"Полтора года расследований НАБУ показали, что коррупция на предприятиях ТЭК является самой масштабной среди всех сфер государственной экономики - как из-за уникальности предприятий, так и по причине количества задействованных в коррупционных схемах лиц и размера убытков. По предварительным оценкам, совокупный размер убытков от преступлений, связанных с деятельностью предприятий ТЭК, составляет 11,18 млрд грн", - отмечают в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что в отраслевом разрезе больше всего от коррупции страдают предприятия, занимающиеся добычей нефти и газа, В Бюро, в качестве примера, приводят расследование по завладению нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7 млрд грн. "Коррупционная схема, действовавшая на предприятии в 2015 году, состояла в продаже нефти загодя определенным компаниям, а те "забывали" за нее рассчитаться", - говорится в сообщении.

Коррупция на энергопредприятиях является самой масштабной среди всех отраслей экономики, - НАБУ 01

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Это разве он,вроде стиль не такой,но шо кацап стопроцентно
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Та плять под прокси лезут с одноглазников та вконтаченных как мухи,и это вата даунбасянская,хотя и козломордые мелькают
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На донецькому форумі для цього існують певні правила для новачків. І це відсікає 99% неадекватів від коментів в основних гілках форуму.
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кацап потому что реформ не видит или реально?
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В таком стиле издевательском только кацап напишет,украинцы в основном из сарказмом пишут,а это две большие разницы
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ПЕРЕВОД ТОГО ЧТО СКАЗАЛО НАБУ Фирташ и Ахметов при "крыше" Пеци и всей стаи прикрывают масштабный бизнес-- по воруй не бойся- дадим вам есче...
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Роботи для НАБУ там на десятиліття. Або можна швиденько всіх розстріляти.
Мені перший варіант підходить.
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за десятилетия они всю Украину разворуют и продадут по дешевке, стрелять однозначно, вместе с родственниками и жополизами минстецевыми
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Срочно нужно поднять тарифы! Это беспредел со стороны НАБУ!
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да овощ вообще лох, глядит как по всякому можно было и локти кусает
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kalbasa - вообще дурак что уехал, сейчас наверное у Порошенко премьер министром работал бы... Испугался - наверное поверил, что Революция это серьезно... - не понимал ни хрена в сложной игре...
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Надо тарифы повысить...а то НАБУ распоясолась!!!
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постоянная констатация фактов и никакого результата.... это что то!.... Коррупция на энергопредприятиях является самой масштабной среди всех отраслей экономики, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4312
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Приводятся факты не коррупции, а воровства, что не одно и тоже. Коррупцию еще доказать надо, а воровство на поверхности. Или изначально классификация не в ту степь делается умышленно, чтобы дело развалилось в суде? А когда уже Сытника выпрут за коррупцию,материалов то достаточно или их гидрант для управляемости НАБУ использует?
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Олигофрены, ой олигархи, такие, как Ахметка и прочая сволочь. Назначили неимоверно высокие цены на энергию, она столько не стоит. Олигофрены продолжают доить народ.
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Путину выгидно щоб зараз НАБУ займалося схэмамы Вовка называючи його людиною президента. Соловьйов вже тишеться браття з циейи недолугойи гры антыкорупционэрив. Давайтэ выйдемо на вышываный марш пидтрыматы нашого президэнта, вин хоч злодий алэ наш злодий якый з москальськым злодием воюе. Слава Украйини! Оффшоры цэ свитова практыка!
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И это в той области где не тяжело все отследить,есть проданое сырье есть конечный потребитель у которого находятся квитанции об уплате и счетчики и будет точная сумма которую должны уплатить в казну поставщики.Да только никому это не нужно,кто будет разбивать кормушку из которой кормится.
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у нас в Харькове,что бы тебе дали свет для твоего дома,надо за свои деньги поставить столбы,купить трансформатор,и потом сверху дать местным энергетикам,что бы они тебя подключили.Разумеется они делятся с прокуратурой и все в шоколаде,вот только отец моего друга,пенсионер.который сидел в доме три года без света немножко полегчал на наличные.
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Та вы шо! Не может быть. Яйцерылое бородатое чудище же обещало, что если сделать цены на газ "рынковымы", то коррупция мигом исчезнет!
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Дык, мафия ничего кроме коррупции производить не умеет. Поэтому "маємо те, що маємо"...
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попробуйте себе газ провести в дом,проклянете все на свете,вас как липку обдерут местные чинуши,гребаный проект будет стоить как будто его рисовал сам Да Винчи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоррупция на энергопредприятиях является самой масштабной среди всех отраслей экономики, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА
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