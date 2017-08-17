 Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы, - Слободян о возможной попытке Саакашвили приехать в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер погранведомства Олег Слободян.
"Если абстрагироваться от фамилий, человек, у которого недействительный паспорт, то алгоритм один: мы паспорт изымаем, а гражданину отказываем в пересечении границы", - пояснил он.
По его словам, такой человек должен вернуться туда, откуда он приехал на границу.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Друзья спамим это говно с Бульбашии.
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Так все-таки "ГРАЖДАНИНУ"?
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Москаль сам хотел уйти в отставку, а его не отпустили.
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https://www.obozrevatel.com/politics/nana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm
Нана Какабадзе: Режим Саакашвили был сродни фашистскому - 325 тысяч грузин сидели в тюрьме
Было много случаев, когда невиновных людей на улице расстреливали полицейские или люди, которые были в гражданской одежде, но работали в спецназе. Эти люди убивали, в основном молодых ребят. Только у нашей организации 150 таких имен, которых убили прямо на улице.
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и почему сейчас никто не вливает в россиюшку бабусики??? или вы просто начинаете день с бурбона по утрам ?
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может быть надо думать чуть чуть и сомне ваться во всем ?
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А про женщин ну это просто двойные стандарты ну или как там говорят реал политик
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Таких"правозахисників" і в Україні повно ...
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По друге - "шила в мішку не приховаєш" - чомусь на Заході таких звинувачень , до Міхо , ніхто не пред'являє ... ?
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І ще - режим такої тиранії можливий лише при корумпованості силових структур , а вони при Міхо - були одними з кращих в світі ... Не стикується щось ...
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Але - якщо Систему ніхто , окрім Міхо розхитати не бажає - то нехай це робить хоча б він !
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перед им же созданным самым честным в мире судом...
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Однако скажи мне, кто твой друг...
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Как тока у меня буде тСаакашвили ТО Зарпалаты грузин увеличаться в 100 раз
ахахаахааххахаха
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Нет, с такими политиками нам не по пути... )))
Источник: http://www.doneckforum.com/forum7/thread79422-22.html#ixzz4q0vQfiT7
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Мишка гол как сокол... так его еще и нагибают)) От жеж сучий потрох ))
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