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 Политика Украины
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 Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы, - Слободян о возможной попытке Саакашвили приехать в Украину

госпогранслужба слободян

В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники в случае попытки Михеила Саакашвили пересечь госграницу, будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер погранведомства Олег Слободян.

"Если абстрагироваться от фамилий, человек, у которого недействительный паспорт, то алгоритм один: мы паспорт изымаем, а гражданину отказываем в пересечении границы", - пояснил он.

По его словам, такой человек должен вернуться туда, откуда он приехал на границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

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А зачем? Мы эксперименты над населением проводить не собираемся.
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ПНХ, бульбоеб. Тебе на сайт КМ.СРУ.
Друзья спамим это говно с Бульбашии.
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"...а гражданину отказываем в пересечении границы"

Так все-таки "ГРАЖДАНИНУ"?
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Бедный Мишико теперь бомж.
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А потом, когда "кононенки" будут висеть а Пеца Мармелад будет в Лукьяновском СИЗО круги наматывать, этот Слободян, когда к нему придут с наручниками (а то и петлей), будет подымать к верху брови и говорить: "Ну вы только посмотрите какая этот Шоколад мразь?! Ну кто бы мог подумать?Ай-яй-яй..."
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ты из какой страны рисуешь?

Москаль сам хотел уйти в отставку, а его не отпустили.
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подивіться що у вас написано в паспорті. Чиє це майно?
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Гражданина. так вот и вопрос- на основании Чего он будет изьят?
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В страну не пустят. Но вот эту картинку покажут все мировые СМИ. На это и расчет.
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там більше- далекоглядний юридичний розрахунок - неможливість безпосередньої присутності в суді для захисту порушеного права , пряме порушення Конвенції з прав людини.
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наверное что-то не даёт обратиться в ЕСПЧ.
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ЄСПЛ можна йти лише, коли вичерпаєш всі національні судові інстанції
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так он же грузин, вроде, по национальности. или я ошибаюсь?
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а! я зрозумів - Ви тільки повернулися з Марсу.
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ну да. только оттуда. почему бы ему не восстановить гражданство Грузии, полученное по рождению и отобранное, якобы, незаконно?
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при чому тут громадянство Грузії, якщо він був громадянином України.
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дивно, що Саакашвілі в адмін. позові не просив суд зупинити дію Указу, а якщо просив, то дуже дивно, що суд не зупинив.
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Интересно, что роSSийская пропаганда подключилась к прошенковской пропаганде против Саакашвили на стороне ПРошенко.
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в твоих снах, Клавдия?
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Все ольгинские служащие "топят" за міхуїла і Тюльку.. Думаеш это они такие фанаты. Им нас..ть НА НИХ. Они будут топить за любого кто будуть вносить хоть каку то дестабилизвацию в Украину и "мочить" Пороха.. Как впрочем и зрадомразь на цензоре. Им пох это Гадя или Сааака или Серлещ или вата какая нить Главное шо "мочит " Пороха. Появится какой то Залупашвілі Вахтанг или Залупенко Семен будуть на руки поднимать и и делать мессией и его.. Но всех их жде т одна участь - на свалке истории Народ уже научился разбираться - кто работет на Украину а кто только гавкает из кремлевской подворотни..
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Интересно кто ему "фиксу" расшатал? Наверное Янек...
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хотя это и не модно..., но может послушаем и грузинскую сторону? Не знаю все ли там правда, но кое что из этого мне сами грузины рассказывали... - еще до скандала, когда Михо с Порошенко еще были корешами...

https://www.obozrevatel.com/politics/nana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm
Нана Какабадзе: Режим Саакашвили был сродни фашистскому - 325 тысяч грузин сидели в тюрьме

Было много случаев, когда невиновных людей на улице расстреливали полицейские или люди, которые были в гражданской одежде, но работали в спецназе. Эти люди убивали, в основном молодых ребят. Только у нашей организации 150 таких имен, которых убили прямо на улице.

Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы, - Слободян о возможной попытке Саакашвили приехать в Украину - Цензор.НЕТ 1868





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Если режим Саакашвили был близок к фашисткому ? то почему Даналь Трамп туда влили 300 000 баков ?

и почему сейчас никто не вливает в россиюшку бабусики??? или вы просто начинаете день с бурбона по утрам ?
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вы еще про эффективного манагера в кавычках Луку сепатого расскажите , что мол дороги Хорошие , чистота в города . магазины есть и все такое
может быть надо думать чуть чуть и сомне ваться во всем ?
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Потому что это было выгодно же. Сейчас Трамп влил сотни нефти (и на эти же сотни продал им стволов) в Саудовскую Аравию, где за гомосексуализм казнят, а права женщин сродни правам домашних животных. И ничего, правозащитники молчат.
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Причем тут правозащитники ? Тут речь про систему без коррупции, без крыши ваний и без чего то еще, я не знаю что атм с коррупцией в Саудовскоую аравию, но раз туда вливают бабки то значит там все в порядке с судебной системой и инвесторы знают что если что то в суде они выиграют, вот и Трамп когда был бизнесменом ТО он увидел это!!! А это значит что независимый суд, прокуратура и полиция и вот поэтому только по этому приходят инвесторы
А про женщин ну это просто двойные стандарты ну или как там говорят реал политик
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Извини, но это детский сад. Инвестиции из метрополии в колонию в принципе не зависят от судов, реформ, коррупции и всего остального. Ты представляешь себе ситуацию, когда Украина судится с теми, кто "голосует гривней, долларом, йеной" за монополию, плохие условия труда или покупку земли по левой цене? Еще можно взять ситуацию с МВФ: они постоянно говорят, что коррупция не побеждена и подвижек нет, но деньги периодически дают. Г-жа Лагард в принципе может надеть огромный страпон и %@^!$ в рот любого депутата прям во время выступления в ВР. Не будет суда, не будет иска. Ничего не будет.
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Мантры и страшилки рашистского агитпропа про Саакашвили
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Забув про "корисних ідіотів Кремля" ?
Таких"правозахисників" і в Україні повно ...
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NNN - тебе отвечу, - общался с грузинами и не раз по поводу Саакашвили.... - и поэтому я выложил эту статью... Если он туда вернется, то ему не жить... - и не в официозе дело... , народ в большинстве своем его ненавидит... - говорит в конце срока он превратился в похотливого садиста Берию...Рассказывали разные случаи - здесь приводить не буду... Не дай Бог он станет президентом Украины.... - как таран еще пойдет..., но дальше его пропускать нельзя...
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Может он и диктаторскими методами действовал. А как иначе можно было с коррупцией бороться НА ВСЕХ УРОВНЯХ? Надо было сажать - вот он и сажал, чтобы другим неповадно было. И сажал всех без разбору - и рядовых коррупционеров, и высокопоставленных. Естественно, они, их родственники и знакомые не могут ему этого простить. Но лучше уж так страну из дерьма вытягивать, чем нифига не делать и создавать видимость реформ...
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Президентом він не стане - це , по перше ...
По друге - "шила в мішку не приховаєш" - чомусь на Заході таких звинувачень , до Міхо , ніхто не пред'являє ... ?
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NNN - Запад никогда не предъявляет открыто претензий, если режим является его союзником.. - Украина тебе в пример..(много ли ты слышал официальной критики властей Украины, хотя по факту это режим уголовников - клептократов? А насчет станет - не станет..., - наблюдая истерику на Цензоре и в сетях вполне может стать...
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Критики Пороха - не міряно ! Офіційно і не офіційно ... Західній пресі рота не заткнеш , але якщо Саака такий тиран - чому , про це не писали західні ЗМІ ..?
І ще - режим такої тиранії можливий лише при корумпованості силових структур , а вони при Міхо - були одними з кращих в світі ... Не стикується щось ...
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ОК, разубеждать больше не буду - будет здесь презиком, не жалуйся потом... Я тебя предупредил - лично...
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Та не буде він презом - не хвилюйся ...
Але - якщо Систему ніхто , окрім Міхо розхитати не бажає - то нехай це робить хоча б він !
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...если бы это было так...хе.р..бы грузины Мишу переизбрали.....НЕ ВЕРЮ!!!.............а вот Порошенко по чесному(выборы) не уйдёт или наберёт бригаду "счетоводов" и те будут считать "правильно" ....
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зачем набирать?она уже давно набрана-банда Охендовского.
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Нехотя признает, что коррупцию Саакашвили убрал, но с оговоркой - на низовом уровне. Нехотя признает, что инвестиции были. Нехотя признает, что процесс регистрации бизнеса был серьезно упрощен. И постоянно твердит о 300 с лишним тысяч заключенных, элитарной коррупции, тотальном контроле за бизнесом и отсутствии свободных СМИ. Ну и еще до кучи потеря территории из-за войны с Россией - в этом тоже виноват Саакашвили. И ни одного доказательства, кроме видео пыток заключенных. Круто...
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Alex Stone - насчет территорий тоже не согласен.... , а насчет всего остального - Сталин тоже экономику быстро развивал..., на горах из трупов...
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Мы всего боимся. Боимся и других пугаем рассказами о страшном и ужасном диктаторе, который придет и всех перестреляет или пересажает в тюрьмы. Ну а если здесь по-другому нельзя? Если народ уже окончательно страх потерял и кладет с большим пробором на законы? Если взятки стали нормой жизни? Если криминал прочно сросся с государственной властью? Если в стране правовой хаос и анархия? Если выросло целое поколение, которое не представляет как можно прожить, не следуя правилу "не подмажешь, не поедешь"? Как этих людей можно вразумить по-другому? Увещеваниями? Уговорами? Личным примером? Да плевать они на это хотели, причем все - и сверху, и снизу (говоря снизу, имею ввиду обычных обывателей). Единственное, чего они боятся, так это тюрьмы и смерти. Вот это им и надо обеспечить. Только так и никак иначе. В противном случае мы так и будем в этом болоте коррупционном сидеть с загнивающей экономикой...
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говорил один мужик.....что за белеберда???Саакашвили свободно передвигается по Европе и штатам и никто не выдвигает ему обвинения и не "передает" Грузии.Или вы полагаете что вы живете в стране где уровень демократии выше чем в ЕВРОПЕ??? Ну пытайтесь хоть иногда думать своей головой и анализировать.
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чё-то поссыкивает Михо предстать перед самым лучшим судом самой лучшей страны постсоветского пространства...

перед им же созданным самым честным в мире судом...
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Ненадо Ля Ля! Самый честный суд в мире в росии! Киселёв подтвердит!
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зачем мне мнение какого-то киселёва, если сам Михо рассказывает, что он создал в Грузии офигительно честный суд
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вы б так моторол задерживали...псы системы....
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Другого ожидать не приходилось. Порохатые жулики уверенно взяли курс на создание карманной оппозиции и построение своего авторитарного-клептократического режима, как в Раше
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ахахаха)))))))Входящий звонок 10 грн.Миха денюг хоче -содержалка закончилась
Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы, - Слободян о возможной попытке Саакашвили приехать в Украину - Цензор.НЕТ 9313
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мозги у тебя закончились.хотя как может закончится то чего нет
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так позвони "мозговитый " на линию,а то амеры Михе не платят уже
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где ты была когда бог мозг раздавал??? Привет Петриле передай стецьковська.
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иди говорю позвони,подкацапник - Михо голодуе,лохов на деньги разводит)))
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Порошенко лишил гражданства Саакашвили по делу состряпанному Иванишвили-крупнейшего акционера Газпрома и друга Хуйла.
Однако скажи мне, кто твой друг...
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президентскую компанию крупнейшего ационера наспрома спонсировал газпром , а точнее россиянцы ибо оин платят налоги
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Я питаю вас, чому після революції гідності українського народу, до влади в Україні прийшли жиди??????????! Совпаденіє, не думаю...
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Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы, - Слободян о возможной попытке Саакашвили приехать в Украину - Цензор.НЕТ 816
Как тока у меня буде тСаакашвили ТО Зарпалаты грузин увеличаться в 100 раз

ахахаахааххахаха
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Эта Юля сделала доллар по 26? Эта Юля повысила тарифы. Эта Юля таргует с Рашей? десь я вже чув цю муйню і тупу демагогію... Ага, це ж ольгінські методички і пишуться вони під копірку, міняються лише прізвища..
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К Саакашвили можно по разному относится но то как с ним поступил Ириска Алексеевич просто позор.Если раньше и были какие то сомнения по поводу Петрилы Федоровича,то с лишением гражданства Саакашвили они полностью развеялись.Подонок и трус прячущийся за чужой спиной творит свои пакости.Думаю многие наши неудачи и беды в войне напрямую связаны с ним.Чем быстрее страна от него избавится тем лучше будет для нее.
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с такими фразами, вы лишитесь свободы, поверьте, требуется десять минут найти Ваше физическое место нахождение, двое суток найти информацию о вашей личности, сутки предъявить Вам обвинение и неделю на судебный процесс. Не портите себе жизнь случайными фразами в интернете
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Украину с паРашией перепутали? Это там за комменты сажают...
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https://censor.net.ua/video_news/452071/sbu_razoblachila_na_chernigovschine_zarobitchanina_zaverbovannogo_spetsslujbami_rf_video
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А ты не пугай. Здесь так все любят друг-другу страшилки рассказывать и предупреждать о последствиях...
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я пугаю просто напоминаю, а пугать будет следователь до признания
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Кацап я у себя дома в Украине а не в мордоре говностанском.свои страшилки засунь себе в зад и трусись под столом.
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Повылазили питоры путлеровские и чалят.В спам мразины.
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Ты еще добавь что судебный процесс должен будет Быть закрытым Соевый . а если человек высказал свое мнение Ты его с шавками офышорника к сроку приговорить хочешь Вы там в минстеце все ополоумели Не только ваш бывший босс Стець Ето уже было (Запомни Рошфор Нет такого народа Которого нельзя посадить в Бастилию)
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петро не только брехло но и ссыкло барыжное! ссыт брехун Михо..ох и ссыт падло брехливое!
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У бывшего Президента Грузии и губернатора Одессы нет счетов в офшорах, автохолдинга в Украине, виллы в Испании и даже завалящего заводика в Липецке.
Нет, с такими политиками нам не по пути... )))

Источник: http://www.doneckforum.com/forum7/thread79422-22.html#ixzz4q0vQfiT7
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когда Саакашвили сойдет с трапа в окружении сенаторов и конгрессменов США, то г-ну (не господину!) Слободяну вместе с его шефом придется думать не о вылизывании пяток шоколадному хетьману, а о грядущей безработице без пенсии в 45, как эти г-ны (тут понятно) привыкли.
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когда Саакашвили сойдет с трапа в окружении сенаторов и конгрессменов США -
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Только так с этой мразью черноротой.. Только так..
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Пете светит нерукопожатость и жопойотворотность. Как было с ющем в конце его каденции. А где же он теперь сможет демонстрировать знание своего английского. Нет, такое он не переживет. Это же его основной элемент существования.
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Михо начал поднимать пену и раскрывать схемы нынешней жидовской верхушки. Ну посмотрите - куда не ткни, в жида попадешь.. И гребут, гребут...
Мишка гол как сокол... так его еще и нагибают)) От жеж сучий потрох ))
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Для начала Западу нужно отменить введенный ранее безвизовый режим. Потому как какой безвиз со страной, которая катится не к демократии, а к беззаконию. Букдет ли тогда Порошенко также громогласно и величественно, каждый день, трубить о том, что мы наконец добились отмены беззвиза?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПаспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы, - Слободян о возможной попытке Саакашвили приехать в Украину
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