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 Политика Украины
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Все про:Яценюк (8447) медиа (55) телевидение (439)

 Пресс-секретарь Яценюка о покупке доли "Эспрессо TV": "Соглашение подписано 15 июня 2017"

яценюк

Бывший Премьер-министр Украины Арсений Яценюк купил долю в телеканале "Еспрессо TV".

Об этом пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"Да, Арсений Яценюк в этом году реализовал свое право опциона на приобретение корпоративных прав. Соглашение подписано 15 июня 2017. Информация об опционе была указана в его электронной декларации за 2016, которую Арсений Яценюк заполнял уже не состоя в должности Премьер-министра Украины. В разделе "Финансовые обязательства" он отметил предварительный договор (опцион) 2013 года с Княжицкой Л.Ф. и с компаниями, где Княжицкая Л.Ф. является прямым учредителем, на приобретение корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривен. За эту сумму и была куплена доля канала.

Отмечу, что информация об имуществе, состоянии и расходах государственных чиновников стала публичной благодаря решению Правительства Арсения Яценюка о прозрачности государственных реестров и электронном декларировании".

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Тепер Яценюк має сісти в тюрму! Він офіційно спростовував що в нього є мільярд, а тепер купив телеканал, який коштує більше мільярда гривень! Це злочин, це корупція, це кримінал! Яценюк має бути арештований та засуджений як корупціонер!
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более того телеканал это убыточная херь в которую очень много надо вливать каждый месяц без какого либо выхлопа.
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В статье написано за 3 млн.)) Это в два раза меньше, чем стоит квартира честного борцуна и нардепа Лещенко)
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да, борцуны с коррупцией у нас так воруют, что даже и не стесняются! одни гранты пилят, другие заказные статьи для российских олигархов пишут
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борьба с коррупцией - выгодное дело)
да и по флагом такой борьбы намного легче устраивать свое благополучие, в случае, если тебя в коррупции обвинят, можно всегда сказать, что это преследование власти)
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Главное что тебе точно не поможет, за такие тупые посты не заплатят.
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Ну так ви ж його знаєте, то й голосувати не будете... Чого ви нЄрвнічаЄте?...
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не пуево у нас живет безработный госслужащий ,с личным пресс секретарем ..... как то это вызывает подозрение...где он капусту стырил?
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Roman Rjevskiy - ты полоумный посмотри его декларацию еще до госслужбы, когда он из Аваля ушел и продал свои акции.
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Коваленко Егор.......давай посмотрим его декларацию с момента его прибывания в НБУ, ? что то доплюсуем что то от минусуем ...... а?
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А откуда, собственно, у Яйценюхмана такие деньги взялись? Воно ж эконом-классом лiтало. И всегда было на госслужбе, даже в отличии от того же Гнойсмана.
И, надо думать, это не последние деньги.
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КАК откуда? А ВОСТОЧНЫЙ ВАЛ!? Вон даже молдаван с его помощью задержали.
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Fell - тупачёк. Яценюк имел бизнес, когда Гройсман еще в школе фантиками менялся. На госслужбе он был не всегда, методичка у тебя кривая или просто ты тупой.
Работая топменеджером в Авале, Яценюк после продажи банка австрийцам продал свой пакет акций.
А эконом класом он летал в служебные командировки, чтоб экономить госсредства.
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Ты такой же ПДРС, как и твой КуляВлоб,
Когда этот ВОР, приведший свое тупое черновицкое стадо (иванчуки и бурбаки) на Грушевского, вместе с ним будет висеть - посмотрим, что ты тогда запоешь.
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Не смотрю и другим не советую смотреть подобные телеканалы.
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Ага, Княжицкий, еще тот ПДР - держатель ворованных бабок и получавший бабло от ФСБ за работу с Киселевым на ICTV.
Теперь ОНО вносит залоги за привлеченных к ответстенности воров от НФ (по 12 млн). Откуда деньги, воры, блеать?!
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Ну купил так и купил так и купил, что здесь в этом такого? тем более, что с документами все в порядке и в декларации все внесено
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Нужно давно сделать, чтобы все наши тв каналы были открытыми АО и с определенным процентом миноритариев
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Блять, какие оказывается Чороновол, Лукьяненко или братья Горыни нахальные лОхи. Не купив себе телевидение, нагло прорвались в лидеры нации. Ужжосссс!
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Vladislav R 85fbc9a9 - Как тебе налить, когда у тебя говно из всех дырок в голове брызжет?
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Ты сперва кроличий хрен у себя из задницы вынь, проститутка яйценюковская!
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Спочатку банки, потім вокзали, а тепер ще і телеграф... Ну, Кролік, погоді!..😕
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Пресс-секретарь Яценюка о покупке доли "Эспрессо TV": "Соглашение подписано 15 июня 2017".

Сеня успешно вложил стыренное бабло из программы "Стена". Теперь он заимел свой телеканал, с которого будут вещать про его очередные "покращення" и "реформы".
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НАБУ не имеет никаких претензий, значит все честно, новостью это уж точно не назовешь
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ну так в стране и по важнее проблемы есть, чем обсуждать кто что покупает! а то что у нас зима на носу и отопительный сезон! а уже в этом месяце квартплата такая высокая, что и не знаешь как платить, а что зимой будет и страшно представить
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Ну, слава Богу - не обеднел Сенечка во время войны. Хоть кто-то...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь Яценюка о покупке доли "Эспрессо TV": "Соглашение подписано 15 июня 2017"
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