Пресс-секретарь Яценюка о покупке доли "Эспрессо TV": "Соглашение подписано 15 июня 2017".

Об этом пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.
"Да, Арсений Яценюк в этом году реализовал свое право опциона на приобретение корпоративных прав. Соглашение подписано 15 июня 2017. Информация об опционе была указана в его электронной декларации за 2016, которую Арсений Яценюк заполнял уже не состоя в должности Премьер-министра Украины. В разделе "Финансовые обязательства" он отметил предварительный договор (опцион) 2013 года с Княжицкой Л.Ф. и с компаниями, где Княжицкая Л.Ф. является прямым учредителем, на приобретение корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривен. За эту сумму и была куплена доля канала.
Отмечу, что информация об имуществе, состоянии и расходах государственных чиновников стала публичной благодаря решению Правительства Арсения Яценюка о прозрачности государственных реестров и электронном декларировании".
1798 40
С Чонгара начата тестовая цифровая трансляция украинских телеканалов на оккупированный Крым, – Нацсовет(28)
Нацсовет предупредил канал RTVI за поддержку оккупации Крыма и трансляцию запрещенных фильмов(50)
Телевышка в Бахмутовке позволит увеличить аудиторию украинских телеканалов до 90 тыс человек, - Мининформполитики(14)
Новая вышка на Луганщине будет давать сигнал в оккупированные Луганск и Алчевск(73)
Порошенко решил кинуть Яценюка и поставить на Нацбанк Ворушилина(0)
Турчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО(109)
Строящаяся телевышка в Бахмутовке позволит вещать на Луганск и Алчевск, - Мининформполитики(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
да и по флагом такой борьбы намного легче устраивать свое благополучие, в случае, если тебя в коррупции обвинят, можно всегда сказать, что это преследование власти)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И, надо думать, это не последние деньги.
Ответить
Ответить
Ответить
Работая топменеджером в Авале, Яценюк после продажи банка австрийцам продал свой пакет акций.
А эконом класом он летал в служебные командировки, чтоб экономить госсредства.
Ответить
Когда этот ВОР, приведший свое тупое черновицкое стадо (иванчуки и бурбаки) на Грушевского, вместе с ним будет висеть - посмотрим, что ты тогда запоешь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь ОНО вносит залоги за привлеченных к ответстенности воров от НФ (по 12 млн). Откуда деньги, воры, блеать?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сеня успешно вложил стыренное бабло из программы "Стена". Теперь он заимел свой телеканал, с которого будут вещать про его очередные "покращення" и "реформы".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить