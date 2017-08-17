"На Харьковщине благодаря "стене Яценюка" задержаны нелегалы из Молдовы, - Госпогранслужба"

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На Харьковщине в рамках проведения совместной операции "Мигрант" вчера, 16 августа, на участке ответственности отдела "Дергачи" на направлении населенных пунктов Журавлика (РФ) - Токаревка (Украина), благодаря инженерно-техническому обустройству государственной границы пограничники обнаружили и задержали 2 человека без документов, по словам граждан Республики Молдова. Они пытались пересечь государственную границу Украины вне пункта пропуска. Путешественники привлечены к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу решит суд", - рассказали в ведомстве.
Напомним, реализация проекта "Стена", который предусматривает сооружение оборонительных сооружений, рвов, обустройство видеонаблюдения и пр. на границе с Российской Федерацией, стартовала осенью 2014 года по инициативе премьера Арсения Яценюка.
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вот эти двое за год? вложения как-то не оправдываются
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За егозу что-ли зацепились?
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ПРОШЛИ ВСЮ УКРАИНУ!!!!!! :D
И ТОЛЬКО ЗАБОР ИМЕНИ КРОЛЯ ИХ ЗАДЕРЖАЛ!!!!!
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Мабуть заробітчани повертались в Молдову.
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Для якого лохторату це повідомлення?Для чого таке пишуть?Для підняття рейтингу Яценюка?Знов в політику йде?Ще не наївся?
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