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Все про:Госпогранслужба (2986) граница (3140) Молдова (854) нелегалы (231) Россия (71888) Харьковщина (1287)

 На Харьковщине благодаря "стене Яценюка" задержаны нелегалы из Молдовы, - Госпогранслужба

стена

В Харьковской области 16 августа пограничники задержали нелегалов из Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковщине в рамках проведения совместной операции "Мигрант" вчера, 16 августа, на участке ответственности отдела "Дергачи" на направлении населенных пунктов Журавлика (РФ) - Токаревка (Украина), благодаря инженерно-техническому обустройству государственной границы пограничники обнаружили и задержали 2 человека без документов, по словам граждан Республики Молдова. Они пытались пересечь государственную границу Украины вне пункта пропуска. Путешественники привлечены к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу решит суд", - рассказали в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пока в Украине продолжаются "пляски" вокруг проекта "Стена", другие страны усиленно отгораживаются от "полоумной" РФ, - Тымчук. ВИДЕО

Напомним, реализация проекта "Стена", который предусматривает сооружение оборонительных сооружений, рвов, обустройство видеонаблюдения и пр. на границе с Российской Федерацией, стартовала осенью 2014 года по инициативе премьера Арсения Яценюка.
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Я ж тобі гниді сказав, ПІШОВ НАХ.... чити молдаванин, не розумієш?
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"На Харьковщине благодаря "стене Яценюка" задержаны нелегалы из Молдовы, - Госпогранслужба"



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Восточный вал, а не Стена яйцеголового....это наше бабло!
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Где-то опубликованы подозрения по стыренным миллиардам?
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Адвокат активистки Femen: Следствие должно допросить Порошенко и Лукашенко
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Короче, нулёвка, за прошлое враньё тебя заблокировали, так ты решил дальше врать, пока ты не надоешь под новым ником?
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Они уже подсадили много форумчан на ключевые слова "коррупция" "соевая методичка" и достаточно их произносить, чтобы втюхивать любой бред по решению сложных проблем. Жаль, что модераторы этого не понимают...

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Когда разводят мутную воду, как делает этот кацап, то действительные преступления можно скрыть, если они есть.
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Почему провалился проект Яценюка «Стена» и кому лучше всего поручить это строительство
https://goo.gl/6MfxGA

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Поручить молдаванам. Они протестируют эту "стенку" на предмет преодоления. При тестировании использовать броню с низкой пробиваемостью пуль.
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То есть без стены Яценюка пограничники не выполняли свою работу? Браво! Нужно объяснять кому подчиняется Погранслужба?
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А говорили что не нужна стенка! Нужна выходит.
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именно что та, основные задачи таких сооружений, демаркация границы, борьба с контрабандой и нелегалами, военные цели вторичны.
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Блуждающие молдаване не предмет радости..Вот если бы русских с десяток наловили был бы знатный салют!Что Стену строили не зря!
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Полізуть- спіймають. Можеш сам спробувати, як кортить.
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З чого стільки галасу? Це і є одна із функцій цього комплексу споруд.
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Ну всё,яйцегнюк вне подозрений.Памятник пластилиновый ему при жизни поставить.Куля в лоба все равно не отменяется.p.s.Этож как надо ужратся,чтоб упереться рогом в "стену"?
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вообщем задержали 2-х бездомных....Не зря миллионы вложили - вот пожалуйста, уже есть результаты...
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а до этого никого не ловили?
вот эти двое за год? вложения как-то не оправдываются
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благодаря "стене

За егозу что-ли зацепились?
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Бачте, нЄт-нЄт та і згадають СЄню, а так би й забули б...
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Він не дає забути про себе. Воно періодично вилазить на ТВ, щоб знову проштовхнутись до влади.
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Событие достойное книге рекордов Гинесса.Яценюк нене подовал дать заявку на реестрацию достижения?Стена как я помню создавалась для прекращения проникновения кацапов в Украину,так кацапы вполне легально так и проникают на нашу територию независимо то токго бандит это или диверсант,саботажник или зеленый человечек,а миллиарды вбуханы и никто из властей нехочет даже вводить визовый режим.
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Главный молдаванин уже прорвался ! Опоздали чуток
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ЭТО ПИПЕЦ!!!!

ПРОШЛИ ВСЮ УКРАИНУ!!!!!! :D

И ТОЛЬКО ЗАБОР ИМЕНИ КРОЛЯ ИХ ЗАДЕРЖАЛ!!!!!
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Шикарний "улов" - молдаван до РФії не пустили !
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они из забора кролика, клетки для кроликов делали, пагранцам удалость спасти редкий экземпляр архитектурного коррупционизма постмайданного периода.
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Молдаване искали хозяина этого чахлого забора, чтоб предложить построить в два раза лучший и в три раза дешевле. Не знали, наивные, на чьи доходы покушались...
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Напрямок: населених пунктів Журавлика (РФ) - Токарівка (Україна).

Мабуть заробітчани повертались в Молдову.
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Завдяки стіні,якої не існує?
Для якого лохторату це повідомлення?Для чого таке пишуть?Для підняття рейтингу Яценюка?Знов в політику йде?Ще не наївся?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Харьковщине благодаря "стене Яценюка" задержаны нелегалы из Молдовы, - Госпогранслужба
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