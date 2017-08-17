 Никакого отношения к спецслужбам задержанный в Донецке "диверсант" не имеет, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"Информация о так называемом диверсанте не соответствует действительности. Никакого отношения к спецслужбам этот человек не имеет, никаких задач он не выполнял", - сказал он.
Вместе с тем, Мотузяник отметил, что, возможно, бывшую службу этого человека в рядах ВСУ или в других формированиях используют.
"Эту информацию мы пока проверяем", - сказал Мотузяник.
Напомним, ранее в Службе безопасности Украины назвали фейком информацию о задержании сотрудников СБУ, которые якобы хотели взорвать телебашню в городе Донецк.
1471 14
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
СБУ планирует запретить российскому рэперу Басте въезд в Украину. ДОКУМЕНТ(70)
27 мирных жителей погибли на Донбассе с начала года, подорвавшись на минах, - ОБСЕ(5)
"Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз", - СБУ опровергает задержание диверсантов в оккупированном Донецке(42)
"Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО(151)
Почему украинцам нельзя ездить в Россию и на территории, которые она оккупировала(0)
Жена задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко: "Дело против него сфальсифицировано. ФСБ силой заставила его признаться"(45)
"Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым(99)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А с первого дубля ТАКОЕ крутое "кино" у них не получается никак.
Ответить
Ответить
А в Крыму с туристической картой и шлёпках?
Что-то донецкая мразь недорабатывает по части фантазии...
Ответить