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 Никакого отношения к спецслужбам задержанный в Донецке "диверсант" не имеет, - спикер АТО

мотузяник

Сотрудники Минобороны Украины выясняют информацию относительно возможного прохождения службы в рядах ВСУ задержанного в "ДНР" "диверсанта" Олега Сугерея.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Информация о так называемом диверсанте не соответствует действительности. Никакого отношения к спецслужбам этот человек не имеет, никаких задач он не выполнял", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО

Вместе с тем, Мотузяник отметил, что, возможно, бывшую службу этого человека в рядах ВСУ или в других формированиях используют.

"Эту информацию мы пока проверяем", - сказал Мотузяник.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины назвали фейком информацию о задержании сотрудников СБУ, которые якобы хотели взорвать телебашню в городе Донецк.


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Більший фейк, ніж відео з його "затриманням", важко уявити. Хоча я вірю в "здібності" рашистів.
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Думаю, что представителям минобороны в таких случаях лучше молчать. Они только раздувают пиар вокруг таких мелких вещей.
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вот когда вы до Киева кацап доберётесь - лично и скажешь это в минобороне...
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Я раньше думал, что у тебя со временем мозгов прибавится. Но, я наивный!
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нейтралку выключи, то кто ты - у меня не вызывает даже сомнений кацап...
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Ну да, точно. Туфли без шнурков. Не будут же постановочные МГБ-ники ДНР после каждого дубля зашнуровывать ему туфли.

А с первого дубля ТАКОЕ крутое "кино" у них не получается никак.
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Сбежал из дурки. Скоро таких будет много. Лугандон - не курорт.
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А все помнят, как в Москве задержали шпиёнов с компасом? Ага, из Америки, в ХХІ веке - и с компасом.
А в Крыму с туристической картой и шлёпках?
Что-то донецкая мразь недорабатывает по части фантазии...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНикакого отношения к спецслужбам задержанный в Донецке "диверсант" не имеет, - спикер АТО
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