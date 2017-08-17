 К морским границам Латвии приблизился корабль ВМФ России

В четверг, 17 августа, у латвийского побережья пограничники обнаружили присутствие корабля российского военно-морского флота, говорится в сообщении пресс-службы Национальных вооруженных сил Латвии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Судно было идентифицировано как малый ракетный корабль "Серпухов" Черноморского флота РФ. Военное судно приблизилось на расстояние 6 миль к латвийским территориальных вод.
Известно, что российскую военную технику регулярно замечают неподалеку от границ стран Балтии, а также над Скандинавскими странами.
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Рашкованы ответки не датут, у них там в ЕС лежбище, активы, дома, личинки ихние опять же там проживают.
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https://www.youtube.com/watch?v=dU0S7NsS4Qw
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Как мило)))
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Беспилотник со снайперской винтовкой.A US defense contractor developed a drone that can fire a sniper rifle
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