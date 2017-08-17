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Все про:ВМС РФ (96) корабль (917) Россия (71888)

 К морским границам Латвии приблизился корабль ВМФ России

флот учения

Военный корабль был замечен в 6 милях от территориальных вод Латвии.

В четверг, 17 августа, у латвийского побережья пограничники обнаружили присутствие корабля российского военно-морского флота, говорится в сообщении пресс-службы Национальных вооруженных сил Латвии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Судно было идентифицировано как малый ракетный корабль "Серпухов" Черноморского флота РФ. Военное судно приблизилось на расстояние 6 миль к латвийским территориальных вод.

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Известно, что российскую военную технику регулярно замечают неподалеку от границ стран Балтии, а также над Скандинавскими странами.
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Срочно нужно высылать на перехват корабль с баранами.
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Вчора там літали вертушки НАТО, а сьогодні каци щось винюхують.
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Скорее бы уже завалили или лоханку рашкованскую, или самолетик военный.
Рашкованы ответки не датут, у них там в ЕС лежбище, активы, дома, личинки ихние опять же там проживают.
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Там мін з часів другої світової багато , чи кораблик з баранами, не?
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Эти мины давно обезврежены))Ну что за детский сад?
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Когда Курск затонул, одна из первоначальных версий была взрыв мины со Второй мировой.
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Эта версия вызвала много улыбок и мало споров)Ибо спорить о минах-долгожителях эксперты даже не стали)А вот простой народ в это поверил..Любая мина в морской воде и 20-ти лет не проживет
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Уважаю людей, имеющих мужество признать свои ошибки или заблуждения.
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В чем проблема? Можно надувную лодку послать на перехват.
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Шесть миль от тервод это АБСОЛЮТНО нормально.Балтика не такая уж широкая. Например растояние между шведским о. Готланд и латвийским портом Лиепая составляет коких-то 60 км. Другое дело, что патрульные службы обязаны совершить облет или подход к вероятному противнику. Хотя бы для того, чтобы он не слишком расслаблялся и понимал, что он находится в режиме слежения. Но это не новость для "Цензора" и не предмет для острого обсуждения.
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У Латвии нет флота для выполнения подобных задач...Поэтому согласен..что эта новость совсем не обязательна к публикациям на Цензоре
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Эта новость опубликована, потому что под ней могут легко возбудится и порезвиться любители надписей типа ПНХ, пуйло - муйло и т.п. Это для поддержания тонуса подобных личностей.
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И в чём же прослеживается мой сепаратизм? В том что мне не нравится тупизм в постах некоторых? Да посмотри вокруг на Цензоре - сколько тупизма и даже дебилизма вокруг.
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Если не нравятся хозяева то правильные гости уходят а не воспитывают хозяев))))
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Кто тут хозяин то? Уж не ты ли под своим флажком? С какой стати ты вообще рассуждаешь о сепаратизме?
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Нутыпонел. Ты в своей стране - гость. Не нравятся хозяева - уходи.
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Я хозяин в своем доме...А везде я гость)И тут в частности...Ты начал со мной разговор и я высказал свои мысли тебе...Ты их воспринял буквально))
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Ладно, не будем скатываться в пустопорожнюю дискуссию. А что касается сепаратизма - сепаратист может быть хорошим человеком или плохим. Сепаратизм же - это убеждения человека. Как по мне - так лучше хороший сепаратист чем негодяй - патриот.
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Сепаратист это не террорист)Это ты имел в виду сказать?Лично я именно так думаю)
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Именно так. Пример с майдана - были протестующие(нормальные люди) и были террористы, бросавшие в ментов бутылки с горючей смесью.
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Два кацапчика нашли друг друга...
Как мило)))
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Так ведь не в территориальных водах. Чего хрень тут разводить. Куда хочет туда и плывёт российская лохань. В своём праве и в международном кстати то же.
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дограється ваван, буде колись, як з літачком в Турціі
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Головне, щоб русня не надумала стріляти, бо як ми пам'ятаємо їхні ракети падають їм на голову, а це вже міжнародний шкандаль.
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Не забываем, где находится Крандштадт и где расположен Балтийск. Словом, парашники буду бегать по Балтике вверх-вниз. Главное, чтобы они не наглели в терводах суверенных государств. А присмотреть за этим есть кому. Кстати, с того же о. Готланд и даже из Лиепаи.
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Вроде как на Кронштадте сейчас рекордсмен Гинеса АПЛ "Д.Донской" и единственный в своём роде атомный крейсер "Петя Вяликий". Вот они бы проплыли мимо Латвии, можно было бы обсудить новость.
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До этого Курск был рекордсменом? Да, после его плавания с Петей Большим разговоров немало было...
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"Курск" тоже большой был, но "Акулы" всё-же побольше.
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Терводы Латвии - 12 миль от берега. Корабль подошел на 6 миль к границам. Итого 18 миль, ~29 километров. От берега.
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Ископаемые сыры на свалках закончились - и теперь российские санитары моря вылавливают объедки санкционных продуктов у чужих берегов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомК морским границам Латвии приблизился корабль ВМФ России
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