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 Политика Украины
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Все про:ВР (22900) депутат (3010) зарплата (1737) КИУ (312) прогулы (111)

 Из зарплат депутатов ВР вычли 3,5 млн гривен за прогулы заседаний, - КИУ

вр рада

По данным КИУ только 45 народных депутатов посетили все заседания 6 сессии Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Комитета избирателей Украины в Фейсбук, за 7 месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов вычли 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады.

Такую информацию КИУ сообщили в Аппарате ВРУ в ответ на информационный запрос.

"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за семь месяцев 2017 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 3549074, 32 грн.", - отметили в Аппарате ВРУ.

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По данным КИУ только 45 народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в течение 6 сессии (до 11 июля). Остальные, 377 депутатов, пропустили одно или несколько заседаний парламента и, соответственно, недополучили часть заработной платы.

Среди фракций и групп ВР, которые хуже всех посещали заседания Рады во время сессии депутаты "Воли Народа". В среднем в зале было зарегистрировано 63% депутатов фракции (по письменной регистрации). Показатели посещаемости по другим фракциям: "Народный Фронт" (в среднем 85% фракции зарегистрировано), БПП - 84%, Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина" - 80%, "Самопомич" - 73%, "Видродження" - 69%, "Оппозиционный блок" - 67%.

С начала 2017 состоялось 71 пленарное заседание Верховной Рады.
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Что за законы придумывают эти гребаные депутаты,что прогульщики могут 5 лет просто так гулять,не приходить на работу занимать чье-то место и им все сходит с рук? Что это за дискриминация в стране,созданная депутатами? Что за разделение людей на белых и черных? Вон суки из Рады,вас уже ненавидят 99% украинцев. Геть!
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Как они теперь харчеватся будут и у ревы показатель сдвинется,беда
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И кому отдадут? - семьям АТОшников или пенсионерам, или безработным?
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На премии пустят, из фонда ЗП изымать низзя. Баланс восстановят по депутатской справедливости.
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Всех граждан,затем увольняют с работы,...или у них другие подходы?...так и у нас к ним быть должны другие...вы же поза законом....
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Я б им премию платил, за саботаж принятия вредоносных лоббистких законов.
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Депутаты ведь не просто прогуляли, они нанесли государству определенный материальный ущерб, моральный ущерб, не оправдали доверие избирателей, плюнули в избирателей. Поэтому предлагаю за прогулы вычесть в пятикратном размере.
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Везде за прогулы выгоняют с работы. А почему их это не должно касаться?
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На хрена нам такие депутаты ?!??? И какой пидар сказал , что их должно быть 400 рыл ?
Достаточно 100 !
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Когда уже будет так: Из зарплат депутатов ВР вычли 3,5 млн гривен за прогулы заседаний и за эти деньги отремонтировали детский дом, больницу или купили протезы для воинов отдавших здоровье за целостность и независимость Украины. - КИУ
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Прикольний вийшов анекдот. Авторам - респект!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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капля в море... но тенденции радуют... НО МЕДЛЕННО! ... Решайте вопрос со зРАДОЙ ... пока народ не обезумел и не решил вопрос по своему и не самым приятным способом для всей Украины ...
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Я б всерьёз задумался о том, как всех уродов, доведших страну до ручки, вместо коллективной безнаказанности, перевести в ранг коллективной наказуемости. За каждый закон, постановление и т.п., за разгильдяйство и непрофессионализм, лоббирование интересов барыг,которые усугубили ситуацию в стране. Нужен анализ законотворчества ВР, действий КМ и президента, с его АП, которая - вне закона. Отпускать этих ...просто так - тоже преступление.
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Нах.. такая рада нужна,если все законы принимаются по телефону.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз зарплат депутатов ВР вычли 3,5 млн гривен за прогулы заседаний, - КИУ
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