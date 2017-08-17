 Из зарплат депутатов ВР вычли 3,5 млн гривен за прогулы заседаний, - КИУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Комитета избирателей Украины в Фейсбук, за 7 месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов вычли 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады.
Такую информацию КИУ сообщили в Аппарате ВРУ в ответ на информационный запрос.
"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за семь месяцев 2017 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 3549074, 32 грн.", - отметили в Аппарате ВРУ.
По данным КИУ только 45 народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в течение 6 сессии (до 11 июля). Остальные, 377 депутатов, пропустили одно или несколько заседаний парламента и, соответственно, недополучили часть заработной платы.
Среди фракций и групп ВР, которые хуже всех посещали заседания Рады во время сессии депутаты "Воли Народа". В среднем в зале было зарегистрировано 63% депутатов фракции (по письменной регистрации). Показатели посещаемости по другим фракциям: "Народный Фронт" (в среднем 85% фракции зарегистрировано), БПП - 84%, Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина" - 80%, "Самопомич" - 73%, "Видродження" - 69%, "Оппозиционный блок" - 67%.
С начала 2017 состоялось 71 пленарное заседание Верховной Рады.
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