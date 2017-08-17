 НАБУ уже полгода затягивает передачу дела в суд из-за отсутствия доказательств, - Мартыненко

Об этом он заявил, комментируя продление следствия по его делу еще на 2 месяца Специализированной антикоррупционной прокуратурой с подачи Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщила пресс-служба экс-депутата, передает Espreso.tv.
По словам Николая Мартыненко, в действиях НАБУ/САП есть только логика политического пиара. "Парадокс: я требую передать дело по Восточному ГОК в суд для рассмотрения по существу. Господин Сытник публично обещал сделать это до конца лета. Но НАБУ тянет время и продолжает следствие как минимум до конца октября. То есть - на полгода с момента громкого объявления мне подозрения и попытки задержания в апреле. Поскольку в суд передавать нечего, все шито "белыми нитками". И что дальше делать Сытнику, на чем пиариться?"
"Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата для объективного расследования всех фейков в мой адрес. Но получил откровенную политическую ангажированность со стороны руководства НАБУ. Все видели также влияние на следствие со стороны близких ему политиков, а их интернет-статьи стали основанием для обвинений в мой адрес", - отметил экс-нардеп.
"20 месяцев НАБУ пытается нарисовать "доказательства". Уже дошло до маразма: мое публичное обращение к западным послам, которое было весной, НАБУ в своем ходатайстве в суд подает как мое намерение получить на Западе политическое убежище (!) Поэтому, мол, мне нельзя выезжать за границу... А ранее требовали моего ареста из-за... интервью", - подчеркнул бывший депутат.
По мнению Мартыненко, "финальную точку в грязной кампании против меня поставит Европейский суд по правам человека. А организаторы моего незаконного преследования понесут уголовную ответственность".
Пресс-служба экс-депутата также напомнила, что швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело и отстранила против своего прокурора Урса Коли, который 4 года безрезультатно расследовал "дело Мартыненко". Этот прокурор стал обвиняемым, поскольку проявил свою ангажированность и был участником политической борьбы в Украине.
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Погоди, торопыга. Собирают на тебя досье со всех стран, где ты нашкодил.
Соберут, предъявят и тогда уже вякать будешь, "безсеребряник ты наш".
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