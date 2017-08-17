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 Политика Украины
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 НАБУ уже полгода затягивает передачу дела в суд из-за отсутствия доказательств, - Мартыненко

Бывший депутат Николай Мартыненко требует побыстрее передать свое дело в суд для рассмотрения по существу и обвиняет НАБУ в затягивании следствия с целью продолжения пиара бюро.

Об этом он заявил, комментируя продление следствия по его делу еще на 2 месяца Специализированной антикоррупционной прокуратурой с подачи Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщила пресс-служба экс-депутата, передает Espreso.tv.

По словам Николая Мартыненко, в действиях НАБУ/САП есть только логика политического пиара. "Парадокс: я требую передать дело по Восточному ГОК в суд для рассмотрения по существу. Господин Сытник публично обещал сделать это до конца лета. Но НАБУ тянет время и продолжает следствие как минимум до конца октября. То есть - на полгода с момента громкого объявления мне подозрения и попытки задержания в апреле. Поскольку в суд передавать нечего, все шито "белыми нитками". И что дальше делать Сытнику, на чем пиариться?"

"Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата для объективного расследования всех фейков в мой адрес. Но получил откровенную политическую ангажированность со стороны руководства НАБУ. Все видели также влияние на следствие со стороны близких ему политиков, а их интернет-статьи стали основанием для обвинений в мой адрес", - отметил экс-нардеп.

"20 месяцев НАБУ пытается нарисовать "доказательства". Уже дошло до маразма: мое публичное обращение к западным послам, которое было весной, НАБУ в своем ходатайстве в суд подает как мое намерение получить на Западе политическое убежище (!) Поэтому, мол, мне нельзя выезжать за границу... А ранее требовали моего ареста из-за... интервью", - подчеркнул бывший депутат.

По мнению Мартыненко, "финальную точку в грязной кампании против меня поставит Европейский суд по правам человека. А организаторы моего незаконного преследования понесут уголовную ответственность".

Пресс-служба экс-депутата также напомнила, что швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело и отстранила против своего прокурора Урса Коли, который 4 года безрезультатно расследовал "дело Мартыненко". Этот прокурор стал обвиняемым, поскольку проявил свою ангажированность и был участником политической борьбы в Украине.
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НАБУ из этого дела хотело большой резонанс сделать, громко пропиарится, но спустя два года поняли, что доказательств никаких не могут собрать и все трещит по швам! Даже швейцарские прокуроры не помагают
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А как они помогут, если на швейцарского прокурора дело завели в Швейцарии и его подозрквают в фальсификации этого дела. И там и здесь прокуроры ничем не отличаются)
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Самый "честный" забулькал!
Погоди, торопыга. Собирают на тебя досье со всех стран, где ты нашкодил.
Соберут, предъявят и тогда уже вякать будешь, "безсеребряник ты наш".
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Удивительно, как уже который год Бюро пиарится на этом деле и тянет его просто за уши, что бы хоть что-то предьявить экс -депутату, но и в этот раз очередной провал
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У Бюро это уже не первый провал в таких громких делах, которые они анонсировали! только к сожалению эффективности в этих делах нету, потому что не хватает доказательной базы, не хватает профессионализма детективам НАБУ
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пэтя всё надеется,что мартын будет пошлять.
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оформлення справи заднім числом і "пошиття" справ - вам це нічого не нагадує? це ж "найкращі" традиції старих силових структур
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ уже полгода затягивает передачу дела в суд из-за отсутствия доказательств, - Мартыненко
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