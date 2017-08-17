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 Политика Украины
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Все про:Национальная гвардия (1232) капеллан (52)

 МВД запретило священикам УПЦ МП служить капелланами в Нацгвардии, - замкомандующего Сподар

сподар

Министерство внутренних дел запретило привлекать на капелланскую службу в Национальной гвардии священников УПЦ Московского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинским новостям" сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

"У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение Министерства культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ министра внутренних дел в котором четко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора".

Он также отметил, что Национальная гвардия первая среди силовых структур Украины ввела в штат 44 военных священника.

"На сегодня по трудовому договору в воинских частях НГУ работают 38 капелланов, это священники Украинской православной Церкви Киевского патриархата, Украинской греческо-католической Церкви, Украинской автокефальной православной Церкви", - рассказал он.

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Всі, мабуть, пам'ятаєте - як онуфрій зі своїми прихвостнями відмовилися вставанням вшанувати полеглих воїнів ЗСУ..
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Но в принципе, они - священники, а офис Гундяева - духовный центр
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а сатанисты из секты гундяя хотят таки.
гоните их за поребрик.
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ой, какая ща вонь из-за поребрика начнется...
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Почему МП до сих пор спокойно разносит заразу рюзьке мира по Украине?????
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двоякое решение. Ведь там служат и из паствы Московского Патрархата. И ещё притом, что религия отделена и от МВД, и от МинКульта...
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Нечего козлячей церкви делать в Украинской армии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД запретило священикам УПЦ МП служить капелланами в Нацгвардии, - замкомандующего Сподар
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