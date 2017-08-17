 МВД запретило священикам УПЦ МП служить капелланами в Нацгвардии, - замкомандующего Сподар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинским новостям" сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.
"У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение Министерства культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ министра внутренних дел в котором четко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора".
Он также отметил, что Национальная гвардия первая среди силовых структур Украины ввела в штат 44 военных священника.
"На сегодня по трудовому договору в воинских частях НГУ работают 38 капелланов, это священники Украинской православной Церкви Киевского патриархата, Украинской греческо-католической Церкви, Украинской автокефальной православной Церкви", - рассказал он.
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гоните их за поребрик.
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