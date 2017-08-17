 Приборами учета тепловой энергии оборудованы 70,5% домов в Украине, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года.
"Наибольшее количество оснащенных домов приборами учета тепловой энергии в Николаевской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Меньше всего - в Донецкой, Луганской, Тернопольской областях, которые сегодня практически являются аутсайдерами этого процесса", - отметил Геннадий Зубко.
Вице-премьер подчеркнул и обратил внимание глав ОГА на соблюдение закона о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения.
"У нас есть конкретные сроки, когда мы должны выйти на 100% подомовый учет", - подчеркнул он.
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Тернопільщина здивувала- чого це вона задніх пасе?
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Там уже около десяти лет Свобода кэруе
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