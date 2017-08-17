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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10472) Зубко (288) отопительный сезон (79) счетчик (7)

 Приборами учета тепловой энергии оборудованы 70,5% домов в Украине, - Зубко

зубко

По состоянию на 1 августа 2017 г. уровень оснащения домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 70,47%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года.

"Наибольшее количество оснащенных домов приборами учета тепловой энергии в Николаевской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Меньше всего - в Донецкой, Луганской, Тернопольской областях, которые сегодня практически являются аутсайдерами этого процесса", - отметил Геннадий Зубко.

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Вице-премьер подчеркнул и обратил внимание глав ОГА на соблюдение закона о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения.

"У нас есть конкретные сроки, когда мы должны выйти на 100% подомовый учет", - подчеркнул он.
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Смотришь на этого Зубко и понимаешь,что "честней" человека не сыскать.
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Платить надо . Надеюсь , уменьшится очередь в "Варусе" или "АТБ" .
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Живу в частном секторе . Нас первых отключают . В многоэтажных курятниках ждут прощения долгов .
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Тернопільщина здивувала- чого це вона задніх пасе?
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Прям молятся все на эти счётчики. Вон у всех стоят счётчики электроенергии. И, что? Сильно они спасают от поднятия тарифов?
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Саша Крест
Тернопільщина здивувала- чого це вона задніх пасе?
======
Там уже около десяти лет Свобода кэруе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриборами учета тепловой энергии оборудованы 70,5% домов в Украине, - Зубко
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