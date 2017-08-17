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 Суд отказался рассматривать апелляцию Розенблата и Полякова (обновлено)

суд фемида

Апелляционный суд отказался рассматривать апелляцию нардепов Борислава Розенблата (внефракционный) и Максима Полякова (НФ) на избранную им ранее меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из здания суда.

Согласно законодательству мера пресечения в виде залога обжалованию не подлежит.

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КПК позволяет обжаловать только два вида меры пресечения: содержание под стражей и домашний арест.

Соответственно, апелляционный суд не принял их заявления к рассмотрению.

Как известно, сегодня Соломенский суд планирует продлить срок меры пресечения Розенблату и Полякову.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: " Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствовала о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

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Ложил поляков на браслет как на всю Украину. Це перемога!
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похоже они играют в игру "плохой-хороший заключенный", один соглашается с требованиями суда, а другой даже электронный браслет носить не хочет, но все таки это все равно какое-то странное подражание игре "плохой-хороший коп"
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Они хотели: " А мож нам содержание под стражей"?

А суд такой: " Нет! Деньги давай! Это не обжалуется!"
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И вот сижу опять в тюрьме,
Не светит больше солнце мне.На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах!
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в нормальных странах с главенством законов на нарах а здесь на канарах
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пережили Овоща, переживем кондитера,убрав эту суку безальтернативную,можно будет увидеть реальные посадки..... кто не успеет удрать
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только эта власть пришла на крови она и уйдет на крови другого пути они не оставляют
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался рассматривать апелляцию Розенблата и Полякова (обновлено)
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