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 Политика Украины
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Все про:День независимости (705) Крым (20468) Нищук (106)

 В День Независимости Украины проведут ряд мероприятий, посвященных Крыму, – Нищук

нищук

В рамках празднования Дня Независимости Украины в Киеве, учреждение «Крымский дом» проведет ряд мероприятий мероприятий в разных городах страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии об этом на брифинге в Киеве 17 августа сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Для нас очень важно, что будет выделена полноценная площадка, чтобы киевляне и гости столицы, все наши соотечественники, могли прийти и ощутить богатство культуры крымскотатарского народа, Украины, во всех проявлениях - танце, вокале, музыке. Я я очень рад, что Подол заживет в таком открытом режиме чудесной акции "Крымский дом объединяет сердца", - сказал Нищук.

Министр культуры Украины отметил, что празднование 26-ой годовщины независимости Украины "проходит через призму ощутимой боли из-за тех обстоятельств, в которых мы все оказались, но вместе с тем и твердой веры в то, что мы обязательно все это можем выдержать, преодолеть и сберечь единство".

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Евгений Нищук призвал крымчан сохранять веру в деоккупацию Крыма.

По словам организаторов, в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, примут участие крымские музыканты и артисты Злата Огневич, Эльзара Баталова, Азиза Ибрагимова, джазовый пианист и композитор Усеин Бекиров, панк-группа "Shatur-Gudur". Также запланированы различные мастер-классы и ярмарки декоративно-прикладного искусства.
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Молодцы ,вместо освобождения Крыма проведут очередную показуху ,да ещё и копеечку на этом деле спионерят ...
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Бачу,вже є один доброволець визволяти Крим.
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На Нищука не гнать,он единственный из тех кого мы видели на сцене Майдана не сдрыснул в день расстрелов,а все время был на сцене и корректировал действия медиков и ребят
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Гнать? Ні в якому разі.
Цей коментар не йому адресовано.
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При чём тут доброволец,это задача властей в первую очередь .
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Каким образом? План освобождения не предоставите?
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Там в Гродно уже сегодня ихтамнеты зашли,есть план освобождения?
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У тебя - три ноги и ты с третьей сегодня встала? Ты только что заявляла, что я - гэбнявый...
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Нет,для этого есть в Украине президент,правительство,парламент,генштаб,снбо,сбу и много других получающих деньги с налогов граждан Украины .
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Если они делают что-то не так, то значит Вы знаете как - "так"...
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Уже 2017! Пора бы проводить парад в Севастополе.
Ссылку на обещания дать?
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в Крыму вообще-то 70 народов проживает и каждый из них тоже может сказать, что Крым его Родина, крымских татар надо поддерживать, конечно, но и об остальных не надо забывать
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Пока приходит информация, что преследуются именно татары по национальному признаку.
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"Также запланированы различные мастер-классы и ярмарки декоративно-прикладного искусства....."
Это как? Повесят чучело Дурчинова с табличкой "ОН СДАЛ КРЫМ"?
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Наследник Тутти 41664f02 - Пашинского с его интервюю на плакате - "Европа просила сохранять спокойствие и не предпринимать никаких провокационных шагов относительно зеленых человечеков", ну а рядом уже Турчинова - "А если мы и захотели бы, то не с кем было - предали все"... Непьющие татары, наверное напьются в этот раз...от без исходности
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из звезд кто выступать там будет? Или одних татар с бубнами смотреть?
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Бубны? Ничего вы о крымско-татарской культуре не знаете...
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зато вы много узнали про их культуру за пару лет. Cходите и потом расскажите..
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То запоребриковое чучело в принципе о КУЛЬТУРЕ ничего не знает. Откуда?
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UA Елена Снежная 41349096
из звезд кто выступать там будет? Или одних татар с бубнами смотреть
========
Кобздона не будет....за кем дамочка скулит?
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каких мероприятий ? ковровые бомбардировки ? или ракетный удар ? ))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ День Независимости Украины проведут ряд мероприятий, посвященных Крыму, – Нищук
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