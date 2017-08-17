 В День Независимости Украины проведут ряд мероприятий, посвященных Крыму, – Нищук

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии об этом на брифинге в Киеве 17 августа сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.
"Для нас очень важно, что будет выделена полноценная площадка, чтобы киевляне и гости столицы, все наши соотечественники, могли прийти и ощутить богатство культуры крымскотатарского народа, Украины, во всех проявлениях - танце, вокале, музыке. Я я очень рад, что Подол заживет в таком открытом режиме чудесной акции "Крымский дом объединяет сердца", - сказал Нищук.
Министр культуры Украины отметил, что празднование 26-ой годовщины независимости Украины "проходит через призму ощутимой боли из-за тех обстоятельств, в которых мы все оказались, но вместе с тем и твердой веры в то, что мы обязательно все это можем выдержать, преодолеть и сберечь единство".
Евгений Нищук призвал крымчан сохранять веру в деоккупацию Крыма.
По словам организаторов, в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, примут участие крымские музыканты и артисты Злата Огневич, Эльзара Баталова, Азиза Ибрагимова, джазовый пианист и композитор Усеин Бекиров, панк-группа "Shatur-Gudur". Также запланированы различные мастер-классы и ярмарки декоративно-прикладного искусства.
664 25
Минкульт будет просить увеличения финансирования охраны культурного наследия, - министр Нищук(24)
Наш долг перед памятью жертв сталинизма - отстоять целостность Украины, - Нищук(111)
Кабмин поддержал проведение конкурса проектов музея-мемориала "Революции достоинства"(4)
Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры. ФОТОрепортаж(16)
Пекар: Наше суспільство хворе(0)
"Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ. ВИДЕО(315)
Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо"(158)
Ответить
Ответить
Ответить
Цей коментар не йому адресовано.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ссылку на обещания дать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это как? Повесят чучело Дурчинова с табличкой "ОН СДАЛ КРЫМ"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
из звезд кто выступать там будет? Или одних татар с бубнами смотреть
========
Кобздона не будет....за кем дамочка скулит?
Ответить
Ответить