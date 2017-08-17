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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10472) коммунальные услуги (275) Зубко (288) отопительный сезон (79)

 Уровень расчетов населения за коммунальные услуги с начала года составил 100,8%, - Зубко

зубко

Уровень расчетов населения за потребленные ЖКУ за 8 месяцев 2017 г. составляет 100,8%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года.

По его словам, на сегодняшний день можно констатировать положительную динамику в показателях расчетов предприятий ТКЭ за потребленный газ. За семь месяцев текущего года они составляют 98-99%.

Вместе с тем, вице-премьер-министр обратил внимание отдельных областей по усилению работы в этом направлении. В первую, очередь это Тернопольская (30%), Донецкая, Днепропетровская области и г.Киев (43%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка жилого фонда к отопительному сезону завершится до 15 сентября, - Зубко

Среди областей, имеющих положительную динамику расчета предприятиями ТКЭ за потребленный газ Зубко назвал Черкасскую, Черновицкую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Ривненскую области, где уровень расчетов - 80-90%.

Также вице-премьер-министр отметил, что уровень расчетов населения за потребленные ЖКУ за 8 месяцев 2017 г. составляет - 100,8%.

"По сравнению с 2016 годом - этот показатель увеличился на 9,1%. Также происходит уменьшение долгов, которые были накоплены и за прошедшие периоды - на 859 млн гривен", - подчеркнул Геннадий Зубко.
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кто-то добрый даже сверху приплачивает...а задолженность почему-то за 30 млрд. перевалила...
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хахахах ЭТОТ ДЫБИЛОИД ВОБЩЕ БАРЫЖНЫЕ БЕРЕГА ПОТЕРЯЛ
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Это так, что у меня, например, по электросчётчику заплачено наперёд около 70 кВт.ч.
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У мамы спроси, она тебе расскажет - как оплачиваются услуги ЖКХ.
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Опять виляешь с темы,таки я прав,шо ты гебнявый,иногда откликаешься форумчанам на белоруса,но как то невнятно,то рассуждаешь и поучаешь как санек троещинский,а родителей не трогай,кацапчик
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Саня,там разве шо обидное есть,это наоборот тебе комплимент,блин ,не угодишь
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Ты лучше ещё раз Сашу Крест и Irada попробуй унизить, заявив, что Украина ратифицировала Римский Статут и не признала, хотя они заявляли, что Украина признала. Могу ещё напомнить твой пост, чтобы всем было понятно - что ты тут делаешь:

Garsia UA
Мы сами разобрались во всем,можешь почитать,а ты с темы съехал снова,никогда за тобой не было замечено,что бы ты про кацапсинов свое отношение высказал или ,шо народ думает у вас о зеленых человечках,все в наших делах ковыряешься ,сдается мне ты паря гебнявый и хитроватый провокатор,тут много таких побывало и палятся они все равно,одни обходят десятой дорогой тему кацапскую,как ты,а другие напоказ и слишком рьяно ее обсуждают,а роги та копыта один хрен торчат
17.08.2017 00:37 Ответить Мне нравится

https://censor.net.ua/comments/locate/8/451991/64568007
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Шо ты флудишь тут,ты на поставленные вопросы отвечай или вообще не лезь куда не просят гебнявый
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Маловероятно, что таких бовдурів много, чтобы выйти на цифру 100,8проц.
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А у меня бывает, под настроение, может и за два-три месяца в платёжках быть минусы к оплате...
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Брешет и не краснеет ,говорит,что типо лохам всё нравится ...
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Лгать это единственное,что им осталась и лгать они будут всё больше и наглей.
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Брехня - за долги, отказывают в субсидии и такого - навалом.
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Млрд-ные долги, только киевлян, уже погашены
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Занятная арифметика, мля! Это если у меня долги еще с того года, надо понимать - мой сосед уже за 2018 заплатил?!
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Зубка полный бред идиотский рассказывает! Идиот! Какие нах.100%?! Только у моих соседей в доме уже годовая задолженность за все ЖКуслуги....
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Когда же вас, клептоманов долбанных, вешать то начнут..?
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Эта уникальность подсчетов кабинета министров от базара просто умиляет 100.8%, собрали налогов 110% новая экономическая система кабинета министров опровергает все математические и физические законы природы а есть отдельный вид выведенный на местных прогсторах
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Виходячи з коментів, більшість дописувачів вже на третій цифрі у новині втратили здатність розуміти написане. І чого ви коментує те, що навіть зрозуміти не здатні?
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расчетов населения за коммунальные услуги с начала года составил 100,8%...Тогда какого же беня. в СМИ писали не так давно о колоссальной задолженности за услуги ЖКХ.
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Пугают, мол платят все, а вы один если не будете платить потеряете квартиру)))
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100,8% тогда почему отключают людей а не сажают тех кто не перевел деньги энергопоставщикам?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень расчетов населения за коммунальные услуги с начала года составил 100,8%, - Зубко
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