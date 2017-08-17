 Уровень расчетов населения за коммунальные услуги с начала года составил 100,8%, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года.
По его словам, на сегодняшний день можно констатировать положительную динамику в показателях расчетов предприятий ТКЭ за потребленный газ. За семь месяцев текущего года они составляют 98-99%.
Вместе с тем, вице-премьер-министр обратил внимание отдельных областей по усилению работы в этом направлении. В первую, очередь это Тернопольская (30%), Донецкая, Днепропетровская области и г.Киев (43%).
Среди областей, имеющих положительную динамику расчета предприятиями ТКЭ за потребленный газ Зубко назвал Черкасскую, Черновицкую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Ривненскую области, где уровень расчетов - 80-90%.
Также вице-премьер-министр отметил, что уровень расчетов населения за потребленные ЖКУ за 8 месяцев 2017 г. составляет - 100,8%.
"По сравнению с 2016 годом - этот показатель увеличился на 9,1%. Также происходит уменьшение долгов, которые были накоплены и за прошедшие периоды - на 859 млн гривен", - подчеркнул Геннадий Зубко.
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Garsia UA
Мы сами разобрались во всем,можешь почитать,а ты с темы съехал снова,никогда за тобой не было замечено,что бы ты про кацапсинов свое отношение высказал или ,шо народ думает у вас о зеленых человечках,все в наших делах ковыряешься ,сдается мне ты паря гебнявый и хитроватый провокатор,тут много таких побывало и палятся они все равно,одни обходят десятой дорогой тему кацапскую,как ты,а другие напоказ и слишком рьяно ее обсуждают,а роги та копыта один хрен торчат
17.08.2017 00:37 Ответить Мне нравится
https://censor.net.ua/comments/locate/8/451991/64568007
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