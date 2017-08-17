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 Политика Украины
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 Порошенко разрешил проводить призыв по мобилизации в Госпогранслужбу в особый период

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Сроки контракта, который военнослужащие могут заключать с Госпогранслужбой, расширены с 1 до 10 лет вместо 3-5.

Президент Петр Порошенко разрешил проводить призыв по мобилизации в Государственную пограничную службу в особый период. Об этом говорится в указе №219 от 17 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Данным указом внесены изменения в Положение о прохождении военной службы в Госпогранслужбе.

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В частности, указано, что граждане могут призываться в пограничники не только на срочную службу, но и по мобилизации. Призыву подлежат граждане мужского пола призывного возраста и резервисты.

Также сроки контракта, который военнослужащие могут заключать с Госпогранслужбой, расширены с 1 до 10 лет вместо 3-5.

Так, согласно указу, сроки выслуги для военнослужащих Госпогранслужбы в военное время, рассчитываются по формуле 1 месяц за 3.

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Кроме того, при приеме на военные должности при проведении мобилизации или во время введения особого положения кандидаты освобождаются от прохождения специальной проверки.
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Ещё бы он не разрешил,служить уже некому,люди уходят как только заканчиваются контракты,никто уже служить не хочет за копейки и в таких условиях
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Можно поправить вас.Люди даже бесплатно готовы служить и воевать,только за честную страну и политиков.А не за .......
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Можно поправить вас. Если люди не будут служить и воевать, то никакой страны вообще не будет, ни честной, ни такой как сейчас, придут кацапы и сепары и устроят тотальный Лугандон. К счастью эту простую истину понимает масса людей и поэтому они служат и воюют, а не ноют на форумах.
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Тут об мобилизации говорится и о расширении сроков службы, если этот закон правельно прочитать.
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Зрада:"Кроме того, при приеме на военные должности при проведении мобилизации или во время введения особого положения кандидаты освобождаются от прохождения специальной проверки.Источник: https://censor.net.ua/n452046"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко разрешил проводить призыв по мобилизации в Госпогранслужбу в особый период
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