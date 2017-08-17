 Порошенко разрешил проводить призыв по мобилизации в Госпогранслужбу в особый период

Президент Петр Порошенко разрешил проводить призыв по мобилизации в Государственную пограничную службу в особый период. Об этом говорится в указе №219 от 17 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Данным указом внесены изменения в Положение о прохождении военной службы в Госпогранслужбе.
В частности, указано, что граждане могут призываться в пограничники не только на срочную службу, но и по мобилизации. Призыву подлежат граждане мужского пола призывного возраста и резервисты.
Также сроки контракта, который военнослужащие могут заключать с Госпогранслужбой, расширены с 1 до 10 лет вместо 3-5.
Так, согласно указу, сроки выслуги для военнослужащих Госпогранслужбы в военное время, рассчитываются по формуле 1 месяц за 3.
Кроме того, при приеме на военные должности при проведении мобилизации или во время введения особого положения кандидаты освобождаются от прохождения специальной проверки.
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