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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10472) Зубко (288) отопительный сезон (79)

 Подготовка жилого фонда к отопительному сезону завершится до 15 сентября, - Зубко

зубко

Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2017-2018 будет завершена до 15 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года.

"Техническую подготовку объектов социальной сферы облгосадминистрации должны завершить до 1 сентября, жилых домов (подготовка и сдача паспортов) - до 15 сентября. В условиях децентрализации местные власти имеют достаточно финансируемого ресурса и возможностей для своевременной и надлежащей подготовки жилищного-коммунального хозяйства к зимнему периоду", - отметил Зубко, обращаясь к представителям регионов.

"Подготовка к отопительному сезону на контроле правительства и происходит согласно плану-графику. Созданы и работают региональные штабы. По объектам социальной сферы уже подготовлено 80,3% - школ, 81% - детсадов и 70,1% - больниц", - отметил он.

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....читаю победные реляции о газе ,выплатах,подготовке к сезону,парадах, и тд и тп ,и так аж шибануло ...1985 программа "время" тот же тон ,те же слова ...грустно стало ...
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