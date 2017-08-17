 Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет, - САП

Народный депутат Максим Поляков (фракция "Народный фронт") снова отказался надеть электронный браслет слежения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом "Українським новинам " сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.
"Накануне он уже в третий раз отказался от браслета", - сказал прокурор.
Кроме того, Поляков сообщил, что больше не зарегистрирован в Умани Черкасской области.
При этом, нардеп не сообщил правоохранителям о новом месте своей регистрации.
Ранее в НАБУ заявили, что Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет, а за умышленное невыполнение решения суда ему грозит уголовная ответственность.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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Поляков лишен статуса Нардепа- нет..
Здание Рады и здание где находятся комитеты Оады- режимный объект- да,
нардеп имеет право попасть на режимные любые объекты по закону -да ...
а САП и НАБУ имеет ли все там допуск секретности по категории-- НЕТ....
а браслет имеет систему GPS-да, эта система остлеживается через спутник- да-да...
можно ли зайти на эту систему стороннему -да
можно ли в браслет вмонтировать видео передатчик- да да
вопрос кто больше занимается "!мастурбацией" власть Украины или нардеп Поляков...
ответ очевиден
и последнее унижение нардепа и нас с вами да-да нас в вами как избирателей..
и вопрос- не в том плохой или хороший Поляков --вопрос в травле и избирательности поэтому я и написал сверху по ст. 22 Конституции тогда надо одеть 45 млн. браслетов и ошейников для нас же с вами --так лучше будет.. или всем или никому..
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НА %уйу он вертел этот суд,клоуны плять
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К стенке козла !
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В СИЗО браслет не нужен...
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P.S. сподіваюсь "цензор.нет" нас триматиме у курсі цієї прави.
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Закон один для ВСЕХ.
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