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 Политика Украины
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 Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет, - САП

поляков

В САП сообщили, что браслет депутату не надели.

Народный депутат Максим Поляков (фракция "Народный фронт") снова отказался надеть электронный браслет слежения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом "Українським новинам " сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

"Накануне он уже в третий раз отказался от браслета", - сказал прокурор.

Кроме того, Поляков сообщил, что больше не зарегистрирован в Умани Черкасской области.

При этом, нардеп не сообщил правоохранителям о новом месте своей регистрации.

Ранее в НАБУ заявили, что Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет, а за умышленное невыполнение решения суда ему грозит уголовная ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все доказательства будут сведены на нет", - нардеп Поляков требует от НАБУ опубликовать полный текст стенограммы его разговоров с агентом Катериной. ВИДЕО

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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давайте оденем ошейники с GPS сперва Пеце, Гройсе, Ахметову, Фир ташу, членам ЦИК, членам ВККСУ, членам ФГИ, членам АМКУ, членам НКРЕКП, всем прокурорам и в том числе Югику. их женам и диточкам, всем судьям, полицаям, авакову в том числе, всем нардепам без разбора, всем Министрам, всем Губернаторам и Главам РГА.. всем мэрам и Головам городов, поселков и сел, всем главам облрайсоетов и депутатам облрайгорсоветов, всем госслужашим и чиновникам облрайггоручреждений-- установим онлайн контроль для граждан всей Украины О!!! уверяю вас шоу в режиме --где вы наши "слуги народу"..Шоу!! будет покруче Орел или Решка..в режиме геолокации...
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Я не проти, щоб їм вдягли, за умови вчинення злочину, але по-вашому Поляков все вірно робить, коли не дає вдягнути браслет?
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да абсолютно верно -поясню спокойно- без личностей- Вопросы--
Поляков лишен статуса Нардепа- нет..
Здание Рады и здание где находятся комитеты Оады- режимный объект- да,
нардеп имеет право попасть на режимные любые объекты по закону -да ...
а САП и НАБУ имеет ли все там допуск секретности по категории-- НЕТ....
а браслет имеет систему GPS-да, эта система остлеживается через спутник- да-да...
можно ли зайти на эту систему стороннему -да
можно ли в браслет вмонтировать видео передатчик- да да
вопрос кто больше занимается "!мастурбацией" власть Украины или нардеп Поляков...
ответ очевиден
и последнее унижение нардепа и нас с вами да-да нас в вами как избирателей..
и вопрос- не в том плохой или хороший Поляков --вопрос в травле и избирательности поэтому я и написал сверху по ст. 22 Конституции тогда надо одеть 45 млн. браслетов и ошейников для нас же с вами --так лучше будет.. или всем или никому..
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к ошейнику, что ли, привык, раз так браслеты не любит...
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вообще-то смотрел на его законотворчество, ничего плохого не скажу, видно, что работал. А вот чего он так с этим судебным решением уперся не пойму что-то
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заплатил. Сеня взял в список-знамо дело)))
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а "сесть" он согласится, если что или то же откажется?...
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что Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет,

НА %уйу он вертел этот суд,клоуны плять
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Так садите его. Что это за танцы с бубнами вокруг.
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Так он же не рвал портрет пети , и не останавливал поезда ахметки За что его садить?
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значит нужно его вживить хирургическим путем.
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Бажано - з використанням винаходу лікаря Гільйотена..
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Скоро выборы и бепепешные опять с жалостливым лицом с экранов будут обещать "скасуємо недоторканність"
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так он вроде не бэпэшный а народный фронт а с таким депутатом - правильнее "фронт "ИМЕЮЩИЙ" народ" ((( Хоть бы не позорился Народный фронт и приструнило БЕСПРЕДЕЛЬЩИКА. КАКОГО ТАКОГО ИДИОТА в свои ряды принимать??? Геращенко все время критикует Саакашвили ((((( ХОЧУ услышать критику своего однопартийца ПОЗОРНИКА
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Чому дивуватися - один із стовпів " коаліції потужних та рішучих реформаторів". Разом із Розенблатом та Пашинським..
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Ну тогда закрывать в камеру , всерьез и надолго !!!!!!! Гавно вонючее еще будет условия ставить !
К стенке козла !
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А это что ко всем преступникам прислушиваются хочу не хочу?А если не хочет браслет то почему его незапроторят в СИЗО?Или он тоже сказал НЕХОЧУ?Так нахуй нам такие законы такое правосудие и такое правительство и парламент?А их тоже НЕХОЧУ но видимо мордой не вышел вот они на мое мнение и насрали.
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Нардепам Украинским надо не браслеты на ноги а петли на шею надевать....
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Вперёд,иди начинай ....
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Нардепам Украинским надо не браслеты на ноги а петли на шею надевать....
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Заклинило скрепу, видимо. Лишняя хромосома, знаете ли...
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Регистируя очередной свой аккаунт это вспоминай почаще.
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Смотря на єтот цирк понимаеш что рошен просто уничтожил такой понятие как государственность полное отсутствие гос органов в том понятии какие они должны быть создание рошен цехов по охране поддержке обогащению своей банды превращение силовых гпу судов в органы подавления в дивизии по физическому уничтожению украинского народа для одних все для других ничего
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Вспомнилась фантастика из прошлого века. Мэру города какой-то планеты давали большие привилегии, но на шею одевали специальный ошейник. Возле мэрии была панель с кнопками голосования в поддержку работы мэра и против него. Как только голосов против мэра превышало голоса за мэра, ошейник взрывался и - выбирали нового. Вот бы такие ошейники нашим депутатам и правителям!!!!!
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Ничего, трудовой народ Украины постарался бы, даже бесплатно вышел бы на работу.
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Если человек нарушает условия выхода по залог, то нужно применить арест без права залога, а внесенные уже средства зачислить в актив государства.
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Не одели Мы на таким как "Поляков" в 2014-м петли на их шеи - вот они и быкуют...суки..
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А чего возмущаться- то? Комплексует человек, всего-навсего-то. Помощь психолога ему нужна. Для победы над фобиями по поводу обнародования браслетом новейших коррупционных схем. Интересно, сейчас в СИЗО есть психологи??
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Депутатикам и прочей подобной швали законы не писаны. Что в очередной раз и доказала наша "реформированнная" система
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В Китае єтого ублюдка уже расстреляли бі а родственникам присілают квитанцию оплатить две пули .И всё никакого цирка .
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Я не удивлюсь, если вскоре даже обычные убийцы и воры будут отказываться сесть в тюрьму. Конченное государство.
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Конкретно за него нельзя было голосовать. В раду он прошел по спискам НФ. С него и спрос за таких ЧЛЕНОВ
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Не хочет электронный - пусть ходит с чугунным.
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простите за фразцузский, Поляков: - "в кондомах ипуцца одни сцикуны" )) ну в смысле "браслеты только для зверей", "ИНН только для неверных" и т.п.
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Вот в этом и весь Закон Украины. Сранная быдлоэлита чхать на него хотела. И подельники из ВР ни чем не лучше. "Народный фронт" - уже давно перестал быть народным
Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет, - САП - Цензор.НЕТ 5713
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Он як. Виявляється і так можна. Просто не захотіти. Треба й собі спробувати.
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не варто! закон написаний для люду а для депутатів - недоторканість....Чесне слово - якась не держава з конституцією а цирк на дроті з праституцією....
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Як МАЄ БУТИ: - Застава зараховуєтця на рахунок держави за невиконання рішення суду. Суб'єкт поляков затримуєтця правохоронними органами та відпровляєтця до в'язниці, цього разу вже без можливости вийти під заставу! Тоді ці тварюки почнуть поважати хочь трохи Закони України!!! А як що спустять на гальмах то толку не буде. Побачимо чим скінчитця ця історія....
P.S. сподіваюсь "цензор.нет" нас триматиме у курсі цієї прави.
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ці тварюки писали та приймали ці закони України...
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Пока не снимут "недоторканність" пока и будут они борзеть. Закон должен быть ОДИН для ВСЕХ. И в первую очередь для депутатов.
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гоноровый пацан, а личную тюрьму ? баб? цыганский хор?
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Я вот тоже не хочу налоги платить,чего государство ко мне с этими налогами "привязалось"?Вот только беда одна - я не неприкосновенен как небожители в ВР,которым плевать не только на законы моей страны(которые они сами принимают),но и моральные и проч.нормы,соблюдать которые они считают ниже собственного достоинства.Не опускаться же им до уровня плебса?
Закон один для ВСЕХ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Поляков отказался надеть электронный браслет, - САП
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