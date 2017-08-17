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 Политика Украины
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Все про:депортация (247) МИД (4245) Польша (4021) украинцы (2566)

 МИД выясняет ситуацию по депортации 21 украинца из Польши: "Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет"

польша граница

На сайте пограничной службы Польши сообщается, что в течение минувших выходных польские пограничники задержали 21 гражданина Украины, которые нарушили правила пребывания в Польше и подлежат возвращению в Украину. Министерство иностранных дел Украины выясняет ситуацию с возвращением 21 украинца из Польши из-за якобы нарушения правил пребывания в этой стране.

Как сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, консул выясняет правовые основания, характер и обстоятельства дела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, пока ситуация не ясна, поскольку речь идет об информации из сообщений в СМИ.

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"У нас пока что нет подтверждения компетентных органов Польши о том, что в том или ином воеводстве столько-то граждан Украины выявлено, которые незаконно находились, скажем, вне пределов периода или отрезка времени, определенного их Шенгенской визой", - отметил Кирилич.

Также он добавил, что предстоит выяснить, было ли у них разрешение на работу, и по каким причинам они были задержаны. "Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет", - еще раз подчеркнул Кирилич.

Ранее пограничная служба Польши сообщила о намерении депортировать 21 украинца.
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21 на тот миллион, что уже там, капля в море. К тому же они могут быть "украинцами" только потому, что у них украинский паспорт, купленный в каком-нибудь бз*Донецком Стаканове.
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Спочатку треба читати, а вже потім коментувати.

21 особу депортовно - за работу без дозволу та перебування понад дозволений термін.

Проблема не з вїздом - бо всі 21 вїхали, з порушенням міграційного законодавства
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Та є таких... Може навіть трішки більше, ніж 21. Просто безвідповідальні. Знав одну дівку, яка без візи сидить з хлопцем, а він працює по візі. Просто вона приїхала до нього по короткочасній візі, та живе місяцями. Звичайно, за порушення закону турнуть. Навіть при виїзді, перевіривши документи, заборонять в'їзд на роки.
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Если есть правила то нужно их придерживаться,сам знаю как минимум с десяток только из моей улицы которые по этим законам должны быть депортированы.Поетому украинцев нигде и не любят, как работники мы золотые а как законопослушники мы хуже цыган и стараемся всех одурачить что в конце концов негативно влияет на мнение об всех поголовно украинцах и стране Украина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД выясняет ситуацию по депортации 21 украинца из Польши: "Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет"
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