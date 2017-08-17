 МИД выясняет ситуацию по депортации 21 украинца из Польши: "Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет"

Как сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, консул выясняет правовые основания, характер и обстоятельства дела, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, пока ситуация не ясна, поскольку речь идет об информации из сообщений в СМИ.
"У нас пока что нет подтверждения компетентных органов Польши о том, что в том или ином воеводстве столько-то граждан Украины выявлено, которые незаконно находились, скажем, вне пределов периода или отрезка времени, определенного их Шенгенской визой", - отметил Кирилич.
Также он добавил, что предстоит выяснить, было ли у них разрешение на работу, и по каким причинам они были задержаны. "Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет", - еще раз подчеркнул Кирилич.
Ранее пограничная служба Польши сообщила о намерении депортировать 21 украинца.
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21 особу депортовно - за работу без дозволу та перебування понад дозволений термін.
Проблема не з вїздом - бо всі 21 вїхали, з порушенням міграційного законодавства
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