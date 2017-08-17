 СБУ задержала шпионку "ДНР" в Мелитополе. СКРИНШОТЫ

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ: Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мелитополя, которая позиционировала себя известным региональным блогером, систематически за материальное вознаграждение собирала и передавали террористам информацию о перемещении, местах дислокации, вооружении и численности Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении антитеррористической операции", - сообщает СБУ.Правоохранители задокументировали, что собранную информацию женщина передавала по мобильной связи и через Интернет, а также "докладывала" куратору об общественно-политической ситуации в Мелитополе и районе.По заданию кураторов "ДНР" злоумышленница также публиковала в разных информационно-политических пабликах антиукраинские материалы с призывами к изменению границ территории Украины, насильственному изменению конституционного строя и другим тенденциозным текстам для увеличения социального напряжения в обществе и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, средства связи, фото- и видеотехнику с доказательствами передачи информации террористической организации "ДНР".Открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следственно-оперативные действия.