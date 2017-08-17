 СБУ задержала шпионку "ДНР" в Мелитополе. СКРИНШОТЫ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ
"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мелитополя, которая позиционировала себя известным региональным блогером, систематически за материальное вознаграждение собирала и передавали террористам информацию о перемещении, местах дислокации, вооружении и численности Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении антитеррористической операции", - сообщает СБУ.
Правоохранители задокументировали, что собранную информацию женщина передавала по мобильной связи и через Интернет, а также "докладывала" куратору об общественно-политической ситуации в Мелитополе и районе.
По заданию кураторов "ДНР" злоумышленница также публиковала в разных информационно-политических пабликах антиукраинские материалы с призывами к изменению границ территории Украины, насильственному изменению конституционного строя и другим тенденциозным текстам для увеличения социального напряжения в обществе и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, средства связи, фото- и видеотехнику с доказательствами передачи информации террористической организации "ДНР".
Открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
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Патріотів відсотків 10-15.
Ті що осталися латенті НЕНУАШО!
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Дело не в этом.
У меня какой-то глюк компа, не могу открыть цензор на комментах, чтобы отвечать. Ссылка выдает основную страницу.
Кто-то сталкивался с подобным? Как с этим бороться?
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ПС: І сухарі.
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Я вообще-то ожидал конкретных советов, а не насмешек.
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Пліснява...
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