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 Политика Украины
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Все про:Мелитополь (95) СБУ (14727) шпионаж (683)

 СБУ задержала шпионку "ДНР" в Мелитополе. СКРИНШОТЫ

сбу

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожской области информатора так называемой "информационной службы политотдела министерства обороны" террористической организации "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ
"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мелитополя, которая позиционировала себя известным региональным блогером, систематически за материальное вознаграждение собирала и передавали террористам информацию о перемещении, местах дислокации, вооружении и численности Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении антитеррористической операции", - сообщает СБУ.

Правоохранители задокументировали, что собранную информацию женщина передавала по мобильной связи и через Интернет, а также "докладывала" куратору об общественно-политической ситуации в Мелитополе и районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ: Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом

По заданию кураторов "ДНР" злоумышленница также публиковала в разных информационно-политических пабликах антиукраинские материалы с призывами к изменению границ территории Украины, насильственному изменению конституционного строя и другим тенденциозным текстам для увеличения социального напряжения в обществе и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

СБУ задержала шпионку ДНР в Мелитополе 01СБУ задержала шпионку ДНР в Мелитополе 02


Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, средства связи, фото- и видеотехнику с доказательствами передачи информации террористической организации "ДНР".

Открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
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Жалко,что эту предательскую тварь нельзя сразу расстрелять...
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После расстрела одной такой мрази те полМелитополя стали бы сразу даже во сне кричать "Слава Украине!".
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Живу у Мелітополі, сєпаров відсотків 70%.
Патріотів відсотків 10-15.
Ті що осталися латенті НЕНУАШО!
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70%,то поки баліцький на волі.Як тільки цю гидоту прижмуть,так відсотки ті зразу посипляться,як пісочна хатинка.https://zp.depo.ua/ukr/zp/navishcho-nardep-separatist-pishe-dlya-zaporizhzhya-stsenariy-donbasu-29062016170000
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ебаліцького ніпасадят-оно нєпрікаснавенно, ми тут на місці вже скільки разів подань до СБУ та прокуратури писали, поки що марно...
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20 червня 2017, 12:51СБУ проводить у Мелітополі обшуки в осіб, наближених до нардепа Балицькогоhttps://ukr.lb.ua/news/2017/06/20/369573_sbu_provodit_melitopoli_obshuki.html
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такое ВЕЗДЕ!!! вчера имела разговор на работе с сотрудницей. её прорвало и "НЕНУАШО" сквозило почти в каждой фразе.
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Там половина Мелитополя пятиколонные кацапердыи совковые хахлы-малоросы.
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Это правда. Мелитополь главный гадюшник русни в Запорожской области.
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ну в Энергодаре не так все плохо. Тат традиционно гэбня ватой больше занимается т.к. это крупный промышленно энергетический центр.
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Тепер буде доповідать, які кухвайки шиє на зоні.
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В Мелитополе к стати есть женская зона в нижней части города. Так что там ей и сидеть.
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Там ПРоституток содержат со времён совка,а город приличный!
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Ну и что,а дальше? Три года условно или и проведут беседу , эта тварь признает что ошибалась и свободна ?
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Если ленивое СБУ ежедневно задерживает информаторов то рудно себе представить сколько их бродит по наших тылах.Складывается впечатление что всему востоку Украины страна нафиг не нужна.
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много... только в дыре любимой жить не хотят.... воняют и пакостят, со свободной Украины....
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передать санитаром, для лечения электрошоком, вменяемый человек не стал бы свой идейный народ предавать ради радости быть смердом из безыдейного стада кремлядского альфа-козла
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казнть так чтоб у других очко не останавливалось
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надо сраным кураторам из фсб дакладывать примерно так:тысячи танков и самоходных установок наводнили окрестности Мелитополя,от биндеравцев в камуфляже рябит в глазах,у всех какие то зверские рожи,к чему то готовятся,у всех на слуху - хуйло,мацква,песец,Нато,гаварят учения но я ниверю вывсеврети...
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Олег Курков - вот именно..., а перевербовать слабо было, как все службы делают? Эта после двух оплеух согласилась бы...
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таким тварям не будет прощения ни на этом, ни на том свете!.... пусть гниет заживо!...
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Вобще то понятно что в зоне АТО и рядом с ней ну очень много подобных кончит. СБУ активней надо в этих зонах мониторить активность мобильных абонентов и это не нарушит права остальных, это вынужденная мера. Так же необходимо работа с соцсетями по принципу засланных казачков, рано или поздно такие уроды вскрываются, а если нет, то лишнего ляпать поостегеруться. Вот вроде ничего особенного не передала, а если их сотни, и они в разных местах, то получаемая от них информация кураторами по крупице собирается в кучу , систематизируется, анализируется и на основании анализа получаем картинку движения, размещения, концентрации, оснащения войск ВСУ. И не надо тратится на доргостоящие беспилотники или засылать бибиззяного агента разведчика. Как сказал кто-то из киногероев - Жёще с ними надо, жёще
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Сейчас пошла мода на поимку шпионов.
Дело не в этом.
У меня какой-то глюк компа, не могу открыть цензор на комментах, чтобы отвечать. Ссылка выдает основную страницу.
Кто-то сталкивался с подобным? Как с этим бороться?
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За вами стежить СБУ. Не нервуйте. Зберіть торбочку першої необхідності.
ПС: І сухарі.
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Ха-ха. Ну очень лол.
Я вообще-то ожидал конкретных советов, а не насмешек.
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Мелитополь-Украина и не равняйте всех мелитопольцев на одну шлюшку
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Таки Да! Мелитополь красивый город и Кириловка рядом..!
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Скільки ще такої мразоти... Навіть десчтиліттями проживаючи в Європі, маючи все - вони "таскуют за вілікай Расієй і вайной протів всєх!"
Пліснява...
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А в это же время Мураев делает тоже самое открыто с экрана Ньюс-ван. Чудны твои дела, Петр Алексеевич.
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Хотя я не его сторонник, но волей неволей вспомнишь И.В. Сталина, когда за измену Родине и за пособничество врагу или пуля в лоб (не спутайте с Яценюхом) или гнить на урановых рудниках.
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Незнаю кто и что скажет но если мне память не изменяет то именно из за прихода к власти Порошенка и БПП из бу регионалами и началась заворуха на востоке Украины и так званые ,,сепаратисты,, ничего не имели проти ,,Революції Гідності,, так как в этих действиях принимали и они и неимея выхода и начали зазывать ,,Хуйло введи войска,, вот поэтому и столько народа на востоке стают информаторами и ненависниками украинской власти,надеюсь что они и теперь не против Независимой Украины а против барыжной власти.
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Порошенко обраний Президентом України 7 червня 2014 року,а росія почала різноманітні сепаратистські шабаші на Донбасі весною 2014 року.
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Сложно всё...Ложь идёт там, от руснявых ну очень мощная!
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что такое "народ" на востоке? это дамбасяне - бамбасяне?
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Неспорю Татишо,но об сепаратизме в то времья думали только меры горотов и зеленые человечки с поддержкой титушек из которых по сей день никто не посажен и ненайден кто их нанимал и кто их финансировал.
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Как же были ПРавы те,кто сказал, что Рыба начинает Гнить с Головы!
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Да нет Славик,в первую очередь все идет от хамского и воровского нашего правительства.Если бы народ был уверен в честности правительства и в благих их намерениях то никакие кацапские побасньки в Украине непроходили бы а так куда кацап не плюнет то всегда в десятку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ задержала шпионку "ДНР" в Мелитополе. СКРИНШОТЫ
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