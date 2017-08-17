 Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман

Об этом 16 августа в эфире днепропетровского ТК "Канал 34" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Сегодня.
Так, на непрозрачном распределении вагонов постоянно акцентируют внимание крупные грузоотправители, из-за этого срываются контракты, что однозначно негативно влияет как на ведение бизнеса, так и на экономику страны.
"Я знаю, что есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться с этой темой, и поставить в этом вопросе точку. Но нужно быть объективным: до того уровня, на котором сегодня находится "Укрзализныця", ее доводили ни один год, и не одно десятилетие. Вагоны отдавали частникам, вагоны не производили, все закупали втридорога", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что в этом году было сделано многое для стабилизации работы "Укрзализныци". "Но и многое нужно выполнить. Строительство новых вагонов - это и рабочие места для украинцев, и обновление нашего парка для перевозки грузов", - уточнил Гройсман.
Премьер акцентировал, что аналогичные логистические проблемы существуют и в украинских морских портах. "У нас сегодня много логистических вызовов", - признал он, добавив, что остановлено падение экономики, начато ее возрождение и уже можно констатировать рост "нашего экспортного потенциала".
Напомним, на днях Кабинет Министров уволил Войцеха Бальчуна с поста главы "Укрзализныци" и назначил исполняющим обязанности руководителя предприятия заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.
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А ось що знайшов наш шукач скарбів! Оце так!
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Распоясались там в корень, коррупционная составляющая есть, а ни копейки не заносят, - подумал гнойсман.
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І що не так сказав Гройсман?
А новину про Полторака в метро просто прибрали.
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Новые полувагоны не закупаются укрзализницей, а продаются частным перевозчикам. Даже старые совдеповские вагоны перекрашивают в зеленый цвет и отдают частным барыгам.
Сдался тебе тот Полторак?
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Це ти мені відповів на комент у видаленій новині- ось я і сказав про видалення.
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Если ты о Полтораке, то нахрен он тебе нужен? Разве он кому-то интересен?
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Я кажу, що причин дефіциту декілька. Одна з них- та, що створена штучно, бо не замовлялися нові і віддавалася частина в приватні руки. Тут є заперечення?
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Но, это проблема давняя и ее никто не собирается решать.
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То повторю- що Гройсман не так сказав?
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ну что же, все логично....
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только второй год єтот совок без умолку пиарится на всех что попало
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ТО ЕСТЬ: БАЛЬЧУНА - УБРАЛИ, А ПРОБЛЕМА - ОСТАЕТСЯ.
ТАК МОЖЕТ, НЕ В БАЛЬЧУНЕ ДЕЛО?
ГРОЙЦМАН!!! ВСЯ КОРРУПЦИОННАЯ СИСТЕМА О КОТОРОЙ ТЫ ГОВОРИШЬ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ТАКОВОЙ - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
А ПРОБЛЕМА В ТОМ, ШО АХМЕТОВ И ЕМУ ПОДОБНЫЕ, НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ ЗА ПЕРЕВОЗКУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.
ПОЭТОМУ, ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭТОЙ, КАК ТЫ ГОВОРИШЬ, КОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, У ТЕБЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПРОБЛЕМА, ВВИДЕ: НЕДОПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ.
НО, ЗАТО, В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ, БУДУТ РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯТСЯ ВАШИ КАРМАНЫ ГОСЧИНОВНИКОВ.
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