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 Политика Украины
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Все про:грузы (191) перевозки (208) Укрзализныця (1179) Гройсман (3289) вагоны (54)

 Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман

гройсман

Новому руководству ПАО "Укрзализныця" поставлена задача разобраться в системе распределения грузовых вагонов и ликвидировать коррупционную составляющую в этом процессе.

Об этом 16 августа в эфире днепропетровского ТК "Канал 34" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Сегодня.

Так, на непрозрачном распределении вагонов постоянно акцентируют внимание крупные грузоотправители, из-за этого срываются контракты, что однозначно негативно влияет как на ведение бизнеса, так и на экономику страны.

"Я знаю, что есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться с этой темой, и поставить в этом вопросе точку. Но нужно быть объективным: до того уровня, на котором сегодня находится "Укрзализныця", ее доводили ни один год, и не одно десятилетие. Вагоны отдавали частникам, вагоны не производили, все закупали втридорога", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что в этом году было сделано многое для стабилизации работы "Укрзализныци". "Но и многое нужно выполнить. Строительство новых вагонов - это и рабочие места для украинцев, и обновление нашего парка для перевозки грузов", - уточнил Гройсман.

Премьер акцентировал, что аналогичные логистические проблемы существуют и в украинских морских портах. "У нас сегодня много логистических вызовов", - признал он, добавив, что остановлено падение экономики, начато ее возрождение и уже можно констатировать рост "нашего экспортного потенциала".

Напомним, на днях Кабинет Министров уволил Войцеха Бальчуна с поста главы "Укрзализныци" и назначил исполняющим обязанности руководителя предприятия заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.
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со многими видимо уже "разобрался" - никто не видит, а коррупция процветает
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Да про коррупцию Гройсман знает ВСЁ, при чём не по наслышке...
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Разве таварисчь Балчун не навел порядок???, или зарплата маленькая???
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маленькая, дайте еще, а то работать не буду и буду воровать!....
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Вовка, спереді вінтовка, ззаді барабан - Вовка борець з коррупцією
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Непонятно с чем он борется,если коррупцию ещё Яценюк победил.
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Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - сказал гнойсман.

Распоясались там в корень, коррупционная составляющая есть, а ни копейки не заносят, - подумал гнойсман.
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До сих пор не услышал, а кто поставил "старое руководство" которое сидело на этих схемах? Кто Бальчуна за ручку привел и посадил на жд?
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Уже разобрались - снизили прибыль Укрзализныци на 2017 год с 1млрд.600млн. до - 60 млн..
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Гройсман, ты реально тупой или прикидываешься? Есть не коррупционая система, а реальный дефицит полувагонов. Система конечно тоже есть, но это просто следствие недостатка вагонов.
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Бо одні роблять дефіцит, а інші на цьому заробляють і діляться з першими.
І що не так сказав Гройсман?
А новину про Полторака в метро просто прибрали.
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Дефицит не делают, он реально есть причем уже давно.
Новые полувагоны не закупаются укрзализницей, а продаются частным перевозчикам. Даже старые совдеповские вагоны перекрашивают в зеленый цвет и отдают частным барыгам.
Сдался тебе тот Полторак?
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Давно зробили і підтримують усіма правдами і неправдами.
Це ти мені відповів на комент у видаленій новині- ось я і сказав про видалення.
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Его не сделали. Он объективно был уже давно. Вагоны имеют свойство изнашиваться и ржаветь. Увы, законы природы.
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Ну, вроде же мы тут говорим о дефиците (недостатке) вагонов.
Если ты о Полтораке, то нахрен он тебе нужен? Разве он кому-то интересен?
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Проїхали Полторака.
Я кажу, що причин дефіциту декілька. Одна з них- та, що створена штучно, бо не замовлялися нові і віддавалася частина в приватні руки. Тут є заперечення?
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Никаких возражений конечно нет.
Но, это проблема давняя и ее никто не собирается решать.
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А новина про що? Що є розпорядження розібратися і вирішити,
То повторю- що Гройсман не так сказав?
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дал здание коррупционерам разобраться с коррупцией?...
ну что же, все логично....
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мели емеля твоя неделя
только второй год єтот совок без умолку пиарится на всех что попало

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Як це так? Є корупційна система, і не ділиться. Непорядок.
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ВАГОНОВ НЕТ...ЕСТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОКЛАДОК МЕЖДУ уз И КЛИЕНТА...хозяева которых сидят в УЗ.
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Это факт! А точка будет поставлена, когда у УЗ не будет на балансе ни одного вагона. Пусть через Прозоро продадут весь парк - думаю прокладки не выложат ни цента, а Метинвест возможно раскошелится и не будет скулить.
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Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман
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ТО ЕСТЬ: БАЛЬЧУНА - УБРАЛИ, А ПРОБЛЕМА - ОСТАЕТСЯ.

ТАК МОЖЕТ, НЕ В БАЛЬЧУНЕ ДЕЛО?

ГРОЙЦМАН!!! ВСЯ КОРРУПЦИОННАЯ СИСТЕМА О КОТОРОЙ ТЫ ГОВОРИШЬ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ТАКОВОЙ - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.

А ПРОБЛЕМА В ТОМ, ШО АХМЕТОВ И ЕМУ ПОДОБНЫЕ, НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ ЗА ПЕРЕВОЗКУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ПОЭТОМУ, ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭТОЙ, КАК ТЫ ГОВОРИШЬ, КОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, У ТЕБЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПРОБЛЕМА, ВВИДЕ: НЕДОПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ.

НО, ЗАТО, В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ, БУДУТ РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯТСЯ ВАШИ КАРМАНЫ ГОСЧИНОВНИКОВ.



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Ти тупого ви***ка Реву звільнив? Чи теж вважаєш, шо шось занадто багато ми жрем, заробляючи 200-300$ на місяць?
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Конечно, такие бабки и мимо вовы. Нужно разобраться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман
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