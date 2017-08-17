EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Политика Украины
  477  21
Все про:ГОК (18) грузы (191) перевозки (208) Укрзализныця (1179) Метинвест (50)

 "Кроме индексации тарифов есть еще целый ряд возможностей для увеличения доходов "Укрзализныци", - Гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Шевчик

комбинат горно-обогатительный цгок центральный

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК), входящий в группу "Метинвест", не выполняет планы поставок в адрес клиентов, главным образом в Восточной Европе в связи с невыполнением планов обеспечения полувагонами филиала ЦТЛ ПАО "Укрзализныця".

"Мы критически не выполняем планы поставок в адрес наших клиентов, главным образом в Восточной Европе. Склады комбината переполнены - при номинальной мощности складов 70 тыс. т на остатках 103 тыс. т, окатыш уже складываем в поля. Основная причина - невыполнение планов обеспечения полувагонами УЗ/ЦТЛ, только с начала месяца при заявленных планах 178 тыс. т в парке ЦТЛ фактическое обеспечение составило всего 61 тыс. т, т.е. планы обеспечения парком УЗ выполняются лишь на 1/3", - написал Дмитрий Шевчик, генеральный директор ЦГОКа, на своей странице в социальной сети Facebook, пишет uaprom.info.

При этом руководитель предприятия задался двумя вопросами к руководству УЗ.

"Почему предприятия ГМК оказались в конце списка приоритетов УЗ? Разве нашей стране больше не нужна валютная выручка и рабочие места? На наши ежедневные обращения о срывах обеспечения парком полувагонов УЗ не последовало ни малейшей реакции", - отметил он.

"Неужели "Укрзализныце" не нужны дополнительные доходы, тем более с таких прибыльных перевозок, как маршрутные отправки сырья через западные погранпереходы? Нас устойчиво пытаются убедить, что повышение тарифов необходимо, но когда смотришь на горы невывезенной продукции и слышишь звонки от заинтересованных в продукции покупателей, понимаешь, что кроме индексации тарифов есть еще целый ряд возможностей для увеличения доходов "Укрзализныци", нужно только захотеть", - считает Д.Шевчик.

Гендиректор ЦГОКа также обратился к новоназначенному руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову: "Поставьте своим подчиненным четкие задачи по обеспечению вагонами отгрузок Центрального ГОКа и остальных ГОКов Украины в соответствии с заявленными планами, в наших общих интересах обеспечить вывоз всей произведенной и проданной продукции".

Напомним, что ранее в августе крупнейшая в Украине горно-металлургическая группа "Метинвест" обратилась к и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову с просьбой содействовать в принятии неотложных мер по обеспечению горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) вагонами принадлежности Центра транспортной логистики (ЦТЛ) в запланированном объеме.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Путь лучше скажут сколько они новых полувагонов приобрели за последние годы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За 1 полугодие 2017 года заводы-филиалы "Укрзализныци" построили 677 полувагонов. Также отмечается, что план строительства вагонов на собственных мощностях УЗ на 2017 год предусматривает постройку 3 000 полувагонов. В частности 1800 единиц должен произвести Панютинский ВРЗ, 800 единиц - Дарницкий ВРЗ, 400 единиц - Стрыйский ВРЗ. Еще почти 6000 полувагонов планировалось закупить у других украинских производителей вагонов.

Как оно там будет теперь и что будет с кредитами от ЕБРР и ЕИБ общей суммой в 367,9 млн евро не понятно после ухода Бальчуна. Это планировалось на финансирование электрификации и модернизации железнодорожной линии Долинская - Николаев - Колосовка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Долар піднявся втричі, тобто світова ціна на перевезення піднялась втричі, а ціни Укрзалізниці на вантажні перевезення піднялись тільки на 15%! Ціна має бути збільшена в 3,5 рази, щоб дорівнювати ціні на вантажні перевезення залізницею в Польщі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, не так. Тарифы не зависят от цены в соседней стране. Хотя ......если электроэнергию, зарплаты и всё остальное поднимут до уровня Польши, тогда да.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ціна на електрику вже більша ніж в Польщі, ціна на енергоносії більша ніж в Польщі, то чому ми маємо надавати послуги олігархам дешевше ніж в Польщі? Щоб Ахметов собі заробив кілька мільярдів додаткових прибутків? Те що в нас менше зарплати це не привід олігархам менше сплачувати за послуги!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А эти полувагоны в какой цвет будут покрашены? Если зеленый, то частные, если красный, то УЗ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда уж лучше в цвета радуги. Будут такие евровагоны, которые везде узнают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая разница в какой цвет выкрашен вагон? Ну вот жутко же выглядит состав


А внутри куколка.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Это к твоим высказываниям о евровагонах. Этот - немецкий. Уж не знаю, отсутствие вкуса у них или что ещё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это для того, чтобы его было хорошо видно. И это правильно.
Тут разговор шел совсем о другом. Цвет полувагонов - это признак принадлежности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Признак принадлежности - присвоенные номера
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поляка выжили,можно приступать к дерибану,рокер поехал играть на гитаре в Польшу,а народ Украины продолжил играть на кожаной флейте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смешной однако - тарифы это раз и есть. А с остальным работать надо, да и схемки рушатся, да и зачем. Лупонем тарифы и можно отчитываться об эффективности рехворм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ежели рельсы сдать на металлолом- так ваще!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
УЗ уже давно в доходах не заинтересованна, судя по отсутствие билетов, она существует для разграбления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вагонов у зализницы нет и локомотивов, но платить больше, чтобы их закупили, мы не хотим. Лучше взятку заплатим чтобы быть первыми в списке.
Придурки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кроме индексации тарифов есть еще целый ряд возможностей для увеличения доходов "Укрзализныци", - Гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Шевчик
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти