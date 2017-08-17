 "Кроме индексации тарифов есть еще целый ряд возможностей для увеличения доходов "Укрзализныци", - Гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Шевчик

"Мы критически не выполняем планы поставок в адрес наших клиентов, главным образом в Восточной Европе. Склады комбината переполнены - при номинальной мощности складов 70 тыс. т на остатках 103 тыс. т, окатыш уже складываем в поля. Основная причина - невыполнение планов обеспечения полувагонами УЗ/ЦТЛ, только с начала месяца при заявленных планах 178 тыс. т в парке ЦТЛ фактическое обеспечение составило всего 61 тыс. т, т.е. планы обеспечения парком УЗ выполняются лишь на 1/3", - написал Дмитрий Шевчик, генеральный директор ЦГОКа, на своей странице в социальной сети Facebook, пишет uaprom.info.
При этом руководитель предприятия задался двумя вопросами к руководству УЗ.
"Почему предприятия ГМК оказались в конце списка приоритетов УЗ? Разве нашей стране больше не нужна валютная выручка и рабочие места? На наши ежедневные обращения о срывах обеспечения парком полувагонов УЗ не последовало ни малейшей реакции", - отметил он.
"Неужели "Укрзализныце" не нужны дополнительные доходы, тем более с таких прибыльных перевозок, как маршрутные отправки сырья через западные погранпереходы? Нас устойчиво пытаются убедить, что повышение тарифов необходимо, но когда смотришь на горы невывезенной продукции и слышишь звонки от заинтересованных в продукции покупателей, понимаешь, что кроме индексации тарифов есть еще целый ряд возможностей для увеличения доходов "Укрзализныци", нужно только захотеть", - считает Д.Шевчик.
Гендиректор ЦГОКа также обратился к новоназначенному руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову: "Поставьте своим подчиненным четкие задачи по обеспечению вагонами отгрузок Центрального ГОКа и остальных ГОКов Украины в соответствии с заявленными планами, в наших общих интересах обеспечить вывоз всей произведенной и проданной продукции".
Напомним, что ранее в августе крупнейшая в Украине горно-металлургическая группа "Метинвест" обратилась к и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову с просьбой содействовать в принятии неотложных мер по обеспечению горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) вагонами принадлежности Центра транспортной логистики (ЦТЛ) в запланированном объеме.
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Как оно там будет теперь и что будет с кредитами от ЕБРР и ЕИБ общей суммой в 367,9 млн евро не понятно после ухода Бальчуна. Это планировалось на финансирование электрификации и модернизации железнодорожной линии Долинская - Николаев - Колосовка.
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А внутри куколка.
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Тут разговор шел совсем о другом. Цвет полувагонов - это признак принадлежности.
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Придурки.
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