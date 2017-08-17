 Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.
"Мы уже более 600 дней живем без капли российского газа, мы проводим масштабную модернизацию энергетической системы, увеличиваем добычу собственного газа, и уже есть положительная динамика", - сказал Гройсман.
В то же время он подчеркнул, что стоит не только замещать импортный газ, а нужно также проводить энергоэффективные мероприятия, чтобы обеспечить уменьшение потребления энергетических ресурсов и повысить качество предоставления услуг в топливно-энергетической отрасли.
Как сообщалось, Украина прекратила импорт газа из России 25 ноября 2015 года.
Напомним, по данным Минэнергоугля Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) до более чем 14 млрд куб. м.
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НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
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вот столбу, к примеру, очень трудно объяснить, что 2х2=4
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Или вот другая формула. Газа для украинцев по $60 хватает собственной добычи (около 18млрд. кубов). При етом когда за последние 2 года украинцы в 2,5 раза сократили потребление газа, а Украина по если верить Гнойсману каждый месяц увеличивает добычу национального газа, то етого газа перестало хватать для украинцев.
Реши ету задачку. Можешь свой цех порохоботов подключить.
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Гройся любит напустить газу. А что вы хотели при таком обильном питании?
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ГРОЙЦМАН!!! ТЫ КАК ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ГЛАВНЫЙ КТО В ОТВЕТЕ ЗА РАБОТУ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ.
КОГДА ТЫ РАССКАЖЕШЬ ЗА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И НА КАКОМ УРОВНЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ПРОСТЫХ УКРАИНЦЕВ?
ВОТ У ЧИНОВНИКОВ, ВАШЕЙ ВЛАСТИ, ДАЖЕ, БОЛЕЕ ЧЕМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ - ЭТО ВИДНО ПО ИХ Е-ДЕКЛАРАЦИЯМ.
А КАК НАЩЩЕТ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ?
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бабло в конечном итоге в большей мере им и попадает
лучше paypal на вывод денег выводите...
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А это так - абы себе медаль повесть (вместо ранее нацепленной колорадской ленточки)....
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Гнойся, задолбал прописными истинами, учиттся надбылобы, утырок!!!
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Снежный человек спасет Беларусь от анексии парашей
https://charter97.org/ru/news/2017/8/17/260009/
Под Витебском появился «снежный человек»?
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А імпортуємо расєйський газ зі Словакії! З гешефтом для Бариг і рудих ригів! Ура, таваріщі
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Газ дело тёмноё,ну пока дешевле в два раза чем при бабе Йуле напрямую
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Еще расскажи, как Йуля-ворофка Фирташа обокрала и обделила...
Еще расскажи, как у нас вдруг стали покупать газ через Росукрэнерго...
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Самые большие запасы газа в мире - в Словакии?
Правильный диагноз - 99% успешного лечения!
Потребляем, но через посредников. Выгоняя маржу в офшор.
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Осталось избавиться от российских:
мобильных операторов (это все)
удобрений
сигарет
банков
лекарств
магазинов
бытовой химии
и тд.
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по твоему посту скорость газа = 2.6 скорости звука....
чувак, пиши исчё...
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В то же время можно сделать определенные шаги в борьбе с российским энергетическим шантажом уже сейчас.
Часть проблем Европы, связанных с природным газом заключается в том, что разные страны в разной степени зависят от поставок российского газа.
В целом зависимость России от Европейского союза значительно превышает зависимость ЕС от России, в том числе в энергетическом секторе.
Например, если ЕС решит остановить покупки газа в России, ей будет трудно перенаправить его на другие рынки. Лишь отдельные страны Евросоюза зависят от России больше, чем Россия от них.
Отсутствие единой позиции ЕС в отношениях с Россией в энергетическом секторе означает, что каждая европейская страна остается один на один в переговорах с "Газпромом". Российский газовый монополист берет верх в этих переговорах, особенно со странами, которые в значительной степени зависят от поставок из России.
Простое решение этой проблемы предполагает создание единого представителя, ведущего переговоры с "Газпромом".
Это позволит укрепить позиции Европы в переговорах с российским монополистом. Украина должна стремиться участвовать в этих переговорах на стороне Европы.
Дополнительно влияние "Газпрома" на Украину может ослабить продажа всего газа, проходящего через территорию Украины, одному субъекту на российско-украинской границе.
Хорошая новость для Европы и Украины состоит в том, что в Европейской энергетической схеме вскоре появится новый игрок - Соединенные Штаты.
Текущий пик добычи нефти и газа в этой стране превращает США в экспортера нефти. Скорее всего, американский газ появится в Европе, как только для этого будет готова соответствующая инфраструктура - ориентировочно в 2016 году.
Еще один фактор, способный изменить баланс в энергетическом секторе Европы - возможное увеличение поставок газа из стран Ближнего Востока.
И наконец, у стран Европы есть запасы сланцевого газа, которые можно и нужно начать использовать. Мы понимаем, что это потребует разработки сланцевого газа в густонаселенных районах, преодолевая сопротивление защитников окружающей среды. Однако, это не должно останавливать активную работу в этом направлении.
Все эти факторы позволяют оптимистично оценивать перспективы смены поставщиков природного газа, как минимум - в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Достичь этого возможно при выполнении следующих условий:
- ЕС и Украина должны объединить свои силы для противостояния энергетическому шантажу со стороны России;
- в краткосрочной перспективе ЕС и Украина должны назначить единого представителя для переговоров с "Газпромом", и Европейская Комиссия должна играть лидирующую роль в этом процессе;
- желательным решением была бы продажа российского газа на российско-украинской границе;
- перспектива поставок сжиженного природного газа в Украину не очень вероятна, потому что Турция выступает против использования Босфора для таких перевозок;
- в среднесрочной перспективе Европе следует активно проводить и поощрять исследования и разработки сланцевого газа. Это потребует достижения компромисса с нынешними защитниками окружающей среды на континенте;
- в долгосрочной перспективе ЕС и Украина должны пересмотреть свою систему трубопроводов, и создать структуру, подобную той, которая существует в Соединенных Штатах. Конечной целью должно быть переформатирование инфраструктуры последующего создания единого европейского рынка природного газа. Это повысит взаимозаменяемость между поставщиками энергии, что ограничит возможность злоупотреблений "Газпрома";
- Украине следует активно использовать рыночные механизмы и стимулы для поощрения развития энергосберегающих технологий во всех секторах экономики.
Реализация такой политики защитит Европу от российских ультиматумов. Это станет возможным, как только европейские потребители смогут быстро переключаться между поставщиками.
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