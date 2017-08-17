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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8790) Кабмин (10470) Россия (71886) Гройсман (3289)

 Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа, - Гройсман

газ

Украина уже более 600 дней не использует российский газ, и уже есть положительная динамика в добыче газа отечественного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

"Мы уже более 600 дней живем без капли российского газа, мы проводим масштабную модернизацию энергетической системы, увеличиваем добычу собственного газа, и уже есть положительная динамика", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ на новый отопительный сезон, - Гройсман

В то же время он подчеркнул, что стоит не только замещать импортный газ, а нужно также проводить энергоэффективные мероприятия, чтобы обеспечить уменьшение потребления энергетических ресурсов и повысить качество предоставления услуг в топливно-энергетической отрасли.

Как сообщалось, Украина прекратила импорт газа из России 25 ноября 2015 года.

Напомним, по данным Минэнергоугля Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) до более чем 14 млрд куб. м.

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А Гнойсман и его правительство без чести и совести.
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Радует ,что Украина избавляется от всего российского,но почему вырос в этом году товарооборот с агрессором? За счет чего? Почему идет активная торговля с врагом?
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Гройсмана забыл рассказать,что это сделал Яценюк,а не он
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Вот придурок!.....тогда почему за этот газ в конце концов раша бабло получает?
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А імпортуємо расєйський газ зі Словакії! З гешефтом для Бариг і рудих ригів! Ура, таваріщі!
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тамбовский волк тебе таварищь
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запятая в данном случае лишняя
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Скажи-ка мне, существо, ты не в курсе почему когда ты проблеяло, что я не ходил на протесты, а я ответил, что ты меня просто не видел, бо был занят завязыванием шнурков беркутне, то меня ваш представитель на цензоре забанил, а ты продолжал гавкать? Это связано с вашей совместной религией или этническим происхождением? И еще. Как только мой бан закончился, то сразу появился твой крючковатый шнобак? Совпадение или я вступил в шоколадный экскремент, что ты бегаешь за моими ногами?
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Кабинет министров Украины не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания в Николаеве, которое было посвящено вопросам подготовки к новому отопительному сезону.
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а ватаны принимали самое деятельное участие в выработке этого газа?
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Походу Украина живет и без украинского газа. Всех спрашивал где газ по $60? Никто не видел. Да и откуда газ взялсяя по $310 который нам продает Гнойсман, а не по $185 как нам хвастался Барыга, тоже никто объяснить не может.
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Зато нєт корупції в газовой сфєрє. Щоправда, де це можна перевірити нема Ну ми ж віримо соєвим - вони ж ніколи не брешуть
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так чтобы объяснить, надо иметь куда объяснять.

вот столбу, к примеру, очень трудно объяснить, что 2х2=4
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А ты попробуй порохобот объясни. Как 60 (украинский газ)+ 185 ((Газ из ЕС)= 310 (газ от Гнойсмана для украинцев.
Или вот другая формула. Газа для украинцев по $60 хватает собственной добычи (около 18млрд. кубов). При етом когда за последние 2 года украинцы в 2,5 раза сократили потребление газа, а Украина по если верить Гнойсману каждый месяц увеличивает добычу национального газа, то етого газа перестало хватать для украинцев.
Реши ету задачку. Можешь свой цех порохоботов подключить.
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Простите? Е нет. Я с тобой никуда не пойду. Я не по етим делам. Ето вы там у себя в офисе друг друга по кругу пускаете.
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циклотрон порохоботів, перед зіткненням зі звалищем історії
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Так что скорее твоя формула или формула твоего хозяина 4-2=7
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Не станет. Зато я хочу смотрю фильм, не хочу - смотрю другой 😀
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Скрапленный газ, нычит?

Гройся любит напустить газу. А что вы хотели при таком обильном питании?
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В штатном режиме, за копейки, идет на предприятия: ахметова и других олигархов.
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Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха)
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Гройсман: Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа
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ГРОЙЦМАН!!! ТЫ КАК ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ГЛАВНЫЙ КТО В ОТВЕТЕ ЗА РАБОТУ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ.

КОГДА ТЫ РАССКАЖЕШЬ ЗА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И НА КАКОМ УРОВНЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ПРОСТЫХ УКРАИНЦЕВ?

ВОТ У ЧИНОВНИКОВ, ВАШЕЙ ВЛАСТИ, ДАЖЕ, БОЛЕЕ ЧЕМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ - ЭТО ВИДНО ПО ИХ Е-ДЕКЛАРАЦИЯМ.

А КАК НАЩЩЕТ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ?



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через то, что он просто поступает через европу он уже не рашистский?
бабло в конечном итоге в большей мере им и попадает

лучше paypal на вывод денег выводите...
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Покажите гроси официальный отчет газпрома
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Если бы он заявил: - Мы уже .... дней живем без капли ИМПОРТНОГО газа !!!
А это так - абы себе медаль повесть (вместо ранее нацепленной колорадской ленточки)....
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Капля камень точит....
Гнойся, задолбал прописными истинами, учиттся надбылобы, утырок!!!
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ну наконец то

Снежный человек спасет Беларусь от анексии парашей
Гройсман: Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа - Цензор.НЕТ 260
https://charter97.org/ru/news/2017/8/17/260009/
Под Витебском появился «снежный человек»?
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А тем временем кацапердовский Газпром в своих отчетах за истекшее полугодие 2017г. показывает, сколько он наварил на продаже газов хуйла пецям-гнойсманам.
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UA Stuart Pearce
А імпортуємо расєйський газ зі Словакії! З гешефтом для Бариг і рудих ригів! Ура, таваріщі
======
Газ дело тёмноё,ну пока дешевле в два раза чем при бабе Йуле напрямую
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Особенно это отобразилось в платежках. Дешевле некуда.
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расскажи ка по чем платили за газ при "бабе Йуле"?
Еще расскажи, как Йуля-ворофка Фирташа обокрала и обделила...
Еще расскажи, как у нас вдруг стали покупать газ через Росукрэнерго...
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давайте лучше говорить, что все эти дни Россия живет ни копейки не получая от Украины за газ, так акценты точнее будут, да и просто приятно напомнить москалям про суть их проблемы
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Спасибо Словакии - величайшей газовой державе Европы!
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Когда не о чем рапортовать, начинается байка про российский газ.
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Ти кому це зажеш, Володя? Зрадодовбаним свиням? Для них це нічого не значить. Якщо б ти це й газ і роздав цим свиням грошима або хоча б гречкою..От тоді б вони лише звизділи шо кіла гречки на рило - мало..
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ну так іди поцілуй у дупу Володю з його Роттердамом+...
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Вован, ты точно с ума сошел - ни капли не парашского газа в Украину не поступало никогда. И не поступит - реверс тема для лохов, ничего , кроме удорожания на транспорте не дающая. Платим газброму через посредников, вот и вся недолга. Даже идиоты уже это понимают. А тебе до сих пор невдомек?
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"На транспорті" якраз додатковий транзитний навар
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более 600 дней живет без капли российского газа

Самые большие запасы газа в мире - в Словакии?
Правильный диагноз - 99% успешного лечения!
Потребляем, но через посредников. Выгоняя маржу в офшор.
.
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Просто для понимания глубины пропасти:
Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7726
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И цена на газ для население почти шаровая!
Осталось избавиться от российских:
мобильных операторов (это все)
удобрений
сигарет
банков

лекарств
магазинов
бытовой химии
и тд.
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Тогда откуда берется газ? Из гейропы? Но там он тоже кацапский...
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этО ПРИЕХАЛА В НИКОЛАЕВ....вчера вылизывали и латали дороги улицы.... ППЦ.....как там "СЛУГА НАРОДА"??))))или только у нас перед слугами дороги метут?)))
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Хвасталки еще не закончились скоро перднит и будет расказівать какой приматоид
Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8566
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Ну в принципе не соврал. газ это газ он не в каплях поставляется. А сжиженого точно не получали.
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"...швидкість газу 890 метрів на секунду..."


по твоему посту скорость газа = 2.6 скорости звука....

чувак, пиши исчё...
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Создание рынка газа - долгосрочное решение, которое потребует как значительных инвестиций в инфраструктуру, так и реструктуризации транспортных сетей.
В то же время можно сделать определенные шаги в борьбе с российским энергетическим шантажом уже сейчас.
Часть проблем Европы, связанных с природным газом заключается в том, что разные страны в разной степени зависят от поставок российского газа.
В целом зависимость России от Европейского союза значительно превышает зависимость ЕС от России, в том числе в энергетическом секторе.
Например, если ЕС решит остановить покупки газа в России, ей будет трудно перенаправить его на другие рынки. Лишь отдельные страны Евросоюза зависят от России больше, чем Россия от них.
Отсутствие единой позиции ЕС в отношениях с Россией в энергетическом секторе означает, что каждая европейская страна остается один на один в переговорах с "Газпромом". Российский газовый монополист берет верх в этих переговорах, особенно со странами, которые в значительной степени зависят от поставок из России.
Простое решение этой проблемы предполагает создание единого представителя, ведущего переговоры с "Газпромом".
Это позволит укрепить позиции Европы в переговорах с российским монополистом. Украина должна стремиться участвовать в этих переговорах на стороне Европы.
Дополнительно влияние "Газпрома" на Украину может ослабить продажа всего газа, проходящего через территорию Украины, одному субъекту на российско-украинской границе.
Хорошая новость для Европы и Украины состоит в том, что в Европейской энергетической схеме вскоре появится новый игрок - Соединенные Штаты.
Текущий пик добычи нефти и газа в этой стране превращает США в экспортера нефти. Скорее всего, американский газ появится в Европе, как только для этого будет готова соответствующая инфраструктура - ориентировочно в 2016 году.
Еще один фактор, способный изменить баланс в энергетическом секторе Европы - возможное увеличение поставок газа из стран Ближнего Востока.
И наконец, у стран Европы есть запасы сланцевого газа, которые можно и нужно начать использовать. Мы понимаем, что это потребует разработки сланцевого газа в густонаселенных районах, преодолевая сопротивление защитников окружающей среды. Однако, это не должно останавливать активную работу в этом направлении.
Все эти факторы позволяют оптимистично оценивать перспективы смены поставщиков природного газа, как минимум - в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Достичь этого возможно при выполнении следующих условий:
- ЕС и Украина должны объединить свои силы для противостояния энергетическому шантажу со стороны России;
- в краткосрочной перспективе ЕС и Украина должны назначить единого представителя для переговоров с "Газпромом", и Европейская Комиссия должна играть лидирующую роль в этом процессе;
- желательным решением была бы продажа российского газа на российско-украинской границе;
- перспектива поставок сжиженного природного газа в Украину не очень вероятна, потому что Турция выступает против использования Босфора для таких перевозок;
- в среднесрочной перспективе Европе следует активно проводить и поощрять исследования и разработки сланцевого газа. Это потребует достижения компромисса с нынешними защитниками окружающей среды на континенте;
- в долгосрочной перспективе ЕС и Украина должны пересмотреть свою систему трубопроводов, и создать структуру, подобную той, которая существует в Соединенных Штатах. Конечной целью должно быть переформатирование инфраструктуры последующего создания единого европейского рынка природного газа. Это повысит взаимозаменяемость между поставщиками энергии, что ограничит возможность злоупотреблений "Газпрома";
- Украине следует активно использовать рыночные механизмы и стимулы для поощрения развития энергосберегающих технологий во всех секторах экономики.
Реализация такой политики защитит Европу от российских ультиматумов. Это станет возможным, как только европейские потребители смогут быстро переключаться между поставщиками.
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А в Европе чей газ ? Не кацапский ?!??? Гнойсман , ты не на рынке в Виннице !
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Словакія купила газ у Росії,Газ став СЛОВАЦЬКИМ.Словакія тепер продає СВІЙ ГАЗ Україні або кому забажає.Постачальник газу- Росія вже отримала гроші за своє і тепер просто-напросто ГУЛЯЄ в сторонціи зі своїм вєлічієм...Все одно що купити в магазині будь-яку річ,наприклад смартфон-ви платите гроші і вона стає ВАШОЮ.Далі можна робити з ним,що завгодно-хоч цвяхи забивати.Фірму Самсунг це не повинно хвилювати.Може так ватникам зрозуміліше?
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Понятно,что газ есть продукт внутриземной,а не кацапскосмердячий
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Він шо зовсім нас цей пейсатий за дурнів має?Европа цей газ у кого купує?
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А от Росії чомусь можна написати на турбінах Siemens "Вася казел" і кричати,що турбіни тепер російські
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Если утеплить все дома в Украине и отказаться от тепплокомунэнерго с его дырявыми централями, всех обязать ставить в частные домовладения АГВ, можно начать продавать газ Украинской добычи на экспорт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина уже более 600 дней живет без капли российского газа, - Гройсман
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